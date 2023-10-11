İsrail-Hamas çatışmalarında 5. gün: İsrail tam taarruza geçti
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda beşinci güne girildi. İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 200'ü aşarken, İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 900'e ulaştı. Ölen Filistinlilerin 260'ını çocuklar, 200'ünü ise kadınlar oluşturuyor. Gazze'de tam abluka ilan edildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Gazze Şeridi sınırını kontrol altında aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz." açıklamasını yaptı.
AMERİKAN MÜHİMMATI YÜKLÜ İLK UÇAK İSRAİL'E İNDİ
Hamas militanlarıyla İsrail güçleri arasındaki çatışmalarda 5. güne girildi. bitmek üzere...İ srail, Hamas'ın saldırılarına misilleme olarak Gazze'de çok sayıda hedefi vurdu.
İşte dakika dakika yaşananlar..
00:40 İsrail, "gelişmiş Amerikan mühimmatı" taşıyan ilk nakliye uçağının indiğini duyurdu. İsrail ordusu yaptığı açıklamada "ABD'nin Filistinli Hamas militanlarıyla savaşmak üzere müttefikine yeni hava savunma sistemleri, mühimmat ve diğer güvenlik yardımları göndereceğini açıklamasının ardından Amerikan mühimmatı taşıyan ilk uçağın İsrail'e indiğini" belirtti.
Ordudan yapılan açıklamada "mühimmatın önemli darbeler vurmak üzere tasarlandığı" belirtilerek "ek senaryolar için hazırlık yapıldığı" ifade edildi.