İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar

ÇATIŞMALARIN 3. GÜNÜ (9 EKİM PAZARTESİ)

İsrail'in kuzeyinde hava sirenleri çaldı ve bölge sakinleri güvenli bölgelere koştu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine en az iki roket atıldığını iddia etti. IDF'ye göre roketlerden biri Lübnan topraklarına düştü. Lübnan Ordusu ise İsrail'den Lübnan'a füze atıldığını duyurdu.

Lübnan Ordusu'ndan yapılan açıklamada "Al-Dhaira ve Aita Al-Shaab kasabalarının dış mahalleleri ve diğer sınır bölgeleri İsrail tarafından hava ve topçu bombardımanına maruz kalıyor. Ordu Komutanlığı vatandaşları azami tedbir ve dikkati almaya ve güvenliklerini korumak amacıyla sınıra yakın bölgelere gitmemeye çağırmaktadır.” denildi.