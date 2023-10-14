İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda 8. güne girildi. Hamas'ın geçen Cumartesi günü düzenlediği beklenmedik saldırının ardından, İsrail Gazze'deki tüm mahalleleri yerle bir etti. Her iki tarafta da siviller, askerler ve rehineler arasında ölü sayısı giderek artıyor ve şiddetin artarak devam etmesi bekleniyor. İşte İsrail-Filistin çatışmalarının başlangıcından şu ana kadar tüm yaşananlar...
ÇATIŞMALARIN 1. GÜNÜ (7 EKİM CUMARTESİ)
Kudüs'te yerel saatle sabah 6:30 sularında çalmaya başlayan hava saldırısı sirenleri vatandaşları saldırının devam ettiği ve derhal siper almaları konusunda uyardı. İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) göre Hamas militanları tarafından Tel Aviv ve Kudüs de dâhil olmak üzere İsrail'in güney ve orta kesimlerine 2 bin 200 roket atıldı. Bu arada Hamas, tamamı güney ve orta İsrail'e düşen en az 5 bin roket atıldığını iddia etti. İsrailli yetkililer, bir füzenin İsrail'in sahil kenti Aşkelon'daki bir hastaneye isabet ettiğini söyledi.