İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda 8. güne girildi. Hamas'ın geçen Cumartesi günü düzenlediği beklenmedik saldırının ardından, İsrail Gazze'deki tüm mahalleleri yerle bir etti. Her iki tarafta da siviller, askerler ve rehineler arasında ölü sayısı giderek artıyor ve şiddetin artarak devam etmesi bekleniyor. İşte İsrail-Filistin çatışmalarının başlangıcından şu ana kadar tüm yaşananlar...

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 1

ÇATIŞMALARIN 1. GÜNÜ (7 EKİM CUMARTESİ)

Kudüs'te yerel saatle sabah 6:30 sularında çalmaya başlayan hava saldırısı sirenleri vatandaşları saldırının devam ettiği ve derhal siper almaları konusunda uyardı. İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) göre Hamas militanları tarafından Tel Aviv ve Kudüs de dâhil olmak üzere İsrail'in güney ve orta kesimlerine 2 bin 200 roket atıldı.  Bu arada Hamas, tamamı güney ve orta İsrail'e düşen en az 5 bin roket atıldığını iddia etti. İsrailli yetkililer, bir füzenin İsrail'in sahil kenti Aşkelon'daki bir hastaneye isabet ettiğini söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

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Yetkililer, çoğu motosikletli silahlı Hamas militanlarının Gazze Şeridi'nin abluka altındaki bölgelerine saldırarak Yahudi yerleşimcilere ateş açtığını söyledi. Hamas militanlarının aralarında anne, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu İsrail vatandaşlarını rehin alarak Gazze sınırından geçirdiklerine dair video görüntüleri ortaya çıktı.

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 3

IDF, Cumartesi sabahı kamuoyuna açıkladığı ilk mesajlardan birinde, "Son bir saat içinde Hamas terör örgütü Gazze'den İsrail'e yoğun roket atışları gerçekleştirdi ve terör örgütü mensupları güneydeki birçok farklı noktadan İsrail'e sızdı" dedi. İnternette yayınlanan videolarda yüzlerce Hamas askerinin tekneler, kamyonetler ve hatta motorlu yamaç paraşütleriyle Gazze'den İsrail sınırını geçtiği görüldü.

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Hamas'ın askeri kolu El Kassam Tugayları'nın komutanı Muhammed Deif bir video açıklaması yayınlayarak saldırının sorumluluğunu üstlendi. Muhammed Deif yaptığı açıklamada, "Siyonist sömürgeci işgal Filistin vatanımızı işgal etti ve halkımızı yerinden etti, kasabalarımızı ve köylerimizi yıktı, halkımıza karşı yüzlerce katliam yaptı, çocukları, kadınları ve yaşlıları öldürdü ve tüm uluslararası normları, yasaları ve insan hakları sözleşmelerini ihlal ederek evleri içinde yaşayanlarla birlikte yıktı." dedi.

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 5

İSRAİL SAVAŞTA OLDUĞUNU DUYURDU

İsrail savaş uçakları Gazze'de misilleme saldırıları başlattı. Gazze Şehrindeki 14 katlı bir konut binasının ve Al-Sousi Camii'nin İsrail hava saldırıları tarafından bombalandığı ve dümdüz edildiği video ortaya çıktı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, kamuoyuna yaptığı ilk açıklamada ülkesine "İsrail savaşta" dedi. Netanyahu, "Bu sözde bir askeri operasyon değil, yeni bir çatışma değil, savaş.” açıklamasını yaptı. Netanyahu, "Bu sabah Hamas, İsrail Devleti ve vatandaşlarına karşı canice bir sürpriz saldırı başlattı. Sabahın erken saatlerinden beri bu işin içindeyiz. Güvenlik birimlerinin başkanlarını topladım ve her şeyden önce teröristlerin sızdığı toplulukların temizlenmesi emrini verdim. Bu şu anda gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda, yedeklerin kapsamlı bir şekilde seferber edilmesini ve düşmanın bilmediği büyüklükte bir ateşle karşılık vermemizi emrettim. Düşman eşi benzeri görülmemiş bir bedel ödeyecektir. Bu arada İsrail vatandaşlarını IDF ve İç Cephe Komutanlığı'nın direktiflerine sıkı sıkıya bağlı kalmaya çağırıyorum. Savaştayız ve bu savaşı kazanacağız." dedi. 

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 6

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Netanyahu ile görüştüğünü ve başbakana ABD'nin Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını "kınadığını" söylediğini duyurdu.

Biden, "Başbakan Netanyahu'ya İsrail Hükümeti ve halkına her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu açıkça ifade ettim. Terörizm asla haklı gösterilemez. İsrail'in kendisini ve halkını savunma hakkı vardır. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'e düşman olan diğer tarafların bu durumdan çıkar sağlamaya çalışmasına karşı uyarıda bulunmaktadır. Yönetimimin İsrail'in güvenliğine verdiği destek kaya gibi sağlam ve sarsılmazdır." dedi. 

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 7

ÇATIŞMALARIN 2. GÜNÜ (8 EKİM PAZAR)

Çatışmalarda en az 30 İsrail polisi öldürüldü, bunların çoğu Hamas'lı silahlı kişilerin polis karakolunun kontrolünü ele geçirdiği Sderot'ta yaşandı.İsrailli yetkililer Pazar sabahı Gazze sınırına sadece 3 km mesafede bulunan Sderot da dahil olmak üzere altı yerde çatışmaların devam ettiğini ve bir roketin Pazar sabahı dört kişiyi yaraladığını duyurdu.

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srail hükümeti çok sayıda sivil ve askerin rehin alındığını doğruladı. İsrail Hükümet Basın Ofisi Pazar günü yaptığı açıklamada, en az 100 İsrail vatandaşı ve askerinin Hamas savaşçıları tarafından rehin tutulduğunu söyledi. 

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 9

HAMAS MÜZİK FESTİVALİNE SALDIRDI

 İsrail'in güneyinde Gazze sınırına yakın bir çölde tüm gece süren Supernova müzik festivali roketler ve silahlı Hamas savaşçıları tarafından saldırıya uğradı.

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İsrail kurtarma servisi Zaka, saldırının ardından müzik festivali alanından en az 260 cesedin çıkarıldığını söyledi.

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İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 12

ÇATIŞMALARIN 3. GÜNÜ (9 EKİM PAZARTESİ)

İsrail'in kuzeyinde hava sirenleri çaldı ve bölge sakinleri güvenli bölgelere koştu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine en az iki roket atıldığını iddia etti. IDF'ye göre roketlerden biri Lübnan topraklarına düştü. Lübnan Ordusu ise İsrail'den Lübnan'a füze atıldığını duyurdu.

Lübnan Ordusu'ndan yapılan açıklamada "Al-Dhaira ve Aita Al-Shaab kasabalarının dış mahalleleri ve diğer sınır bölgeleri İsrail tarafından hava ve topçu bombardımanına maruz kalıyor. Ordu Komutanlığı vatandaşları azami tedbir ve dikkati almaya ve güvenliklerini korumak amacıyla sınıra yakın bölgelere gitmemeye çağırmaktadır.” denildi. 

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 13

 Bununla birlikte, İsrail Savunma Kuvvetleri, savaş uçaklarının Pazartesi günü erken saatlerde Gazze Şeridi'nde, çoğu Hamas'ın merkezi olarak hizmet veren El Furkan bölgesinde olmak üzere 130 hedefi vurduğunu duyurdu.

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 14

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'ye "tam bir kuşatma" emri verdi. Galant ayrıca Gazze'deki su ve elektriğin kesildiğini ve  2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yakıt ve gıda girişini engelleyeceğini söyledi.

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 15

İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, İsrail'in Hamas saldırılarına karşı hızlı bir şekilde intikam aldığını söyledi. Conricus, "Bu eşi benzeri görülmemiş bir saldırı Ve bunu, Gazze'den gelip sivillerimize saldıran bu kana susamış hayvanlara karşı İsrail'in eşi benzeri görülmemiş bir tepkisi izleyecektir." açıklamasını yaptı. 

İsrail Savunma Kuvvetleri 300 bin askeri yedeği seferber ettiğini duyurdu. Söz konusu çağrı, İsrail tarihindeki en büyük ve en hızlı çağrı oldu. 

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 16

ÇATIŞMALARIN 4. GÜNÜ (10 EKİM)

İsrail Gazze'yi denizden de vurmaya başladı. İsrail donanmasına ait hücum botlarının, Akdeniz kıyısındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurduğu öğrenildi. İsrail ordusu Gazze sınırında kontrolün sağlandığını ve son 24 saatte hiç sızma olmadığını açıkladı. Ayrıca halen İsrail içerisinde çatışmalar devam ederken 1500'e yakın Hamas militanının cesedinin bulunduğı belirtildi.  İsrail, ayrıca  Gazze ile  Mısır arasındaki sınırın kapatıldığını açıkladı.

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 17

İSRAİL SAVUNMA BAKANI TAM TAARRUZ'A GEÇİYORUZ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz." dedi. Gallant, Gazze'deki duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hamas'ın "pişman olacağını" ve Gazze'nin "asla eskisi gibi olmayacağını" söyledi. Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi (Gazze Şeridi sınırını) kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 18

Diğer taraftan, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde insani kriz yaşanabileceği uyarısında bulunarak, bölgeye gıda ve tıbbi yardım girişi için güvenli koridorların açılmasını istedi. Gazze'deki elektrik ve su kesintisinin de insani bir felakete yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 19

ÇATIŞMALARIN 5. GÜNÜ (11 EKİM)

İsrail, Hamas'ın saldırılarına misilleme olarak Gazze'de çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Hamas ise İsrail'in Aşkelon kentini çok sayıda roketle vurdu. 

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 20

ÇATIŞMALARIN 6. GÜNÜ (12 EKİM)

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 6. gününde yoğun bir şekilde devam etti.  İsrail ile Hamas arasındaki karşılıklı saldırılarda can kaybı artıtı. srail'de ölü sayısı 1300'ün üzerine çıktı. Filistin'de de kayıplar 1537'ye yükseldi.

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 21

 İsrail ordusu, gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağının İsrail'e ulaştığını duyurdu. Bununla birlikte, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) "ABD'nin en  büyük uçak gemisi Gerald Ford Doğu Akdeniz'e vardı. İsrail açıklarında ilerliyor." açıklamasını yaptı.

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 22

İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Gazze'deki evinin bombalandığını iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Adraee, paylaştığı hava saldırısı görüntülerinde İsrail savaş uçaklarının Ebu Ubeyde'nin evini yıktığını öne sürdü.

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 23

BIDEN: KATIKSIZ KÖTÜLÜK

ABD Başkan Joe Biden, Hamas'ın ABD müttefiki İsrail'e yönelik saldırılarını "katıksız kötülük" olarak niteleyerek kınadı ve Washington'un bölgeye daha fazla askeri varlık göndermeye hazır olduğunu söyledi.

Biden, Filistinli militan grubun  aileleri öldürmek ve kadınlara tecavüz etmek gibi çeşitli vahşet eylemleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu hayatta öyle anlar vardır ki, bunu kelimenin tam anlamıyla söylüyorum, bu dünyaya kötülük salınır. Bu katıksız bir kötülük eylemidir." ifadelerini kullandı. Biden ayrıca Cumartesi günkü saldırılarda en az 14 Amerikalının öldüğünü ve bir kısmının da İsrail'in Gazze'ye yaklaşan saldırılar konusunda sivilleri uyarmaması halinde rehineleri öldürmekle tehdit eden Hamas tarafından esir alındığını söyledi.

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 24

HAMAS: DİRENİŞİN İSRAİLLİ ESİRLERİ ÖLDÜRMESİ YA DA İŞKENCE YAPMASI MÜMKÜN DEĞİL

Hamas Hareketi yöneticilerinden Talal Nassar, savaş şartlarından dolayı ele geçirilen İsrailli esirlere işkence yapıldığı ya da öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı. Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalına konuşan Nassar, esirlere ilişkin öldürüldüğü ya da işkence yapıldığı iddialarını yalanlayarak şunları söyledi:

"Direnişin İsrailli esirleri öldürmesi, onlara işkence yapması mümkün değildir. Eli kanlı ve gerçek suçlular, gerçekleri çarpıtan işgalcilerdir. Direniş güçleri, esirlere tüm insani şekliyle muamele ediyor."

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 25

Gazze sınırında ise tank hareketliliği dikkat çekti. İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi’nde rehin tutulan İsrailliler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini söyledi. İsrail ordusu "Kara harekatına hazırlanıyoruz. Gazze'de güvenlik duvarı kuruyoruz. Yaklaşan herkes vurulacak." açıklamasını yaptı. İsrail'den BM'ye yapılan talepte, "Gazze'deki Filistinlileri 24 saat içinde güneye kaydırın" denildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını belirtti.

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 26

KARA HARAKETI HAZIRLIĞI

İsrail ordusu, BM'ye acil bildirimde bulundu. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin 24 saatte güneye kaydırılmasını istedi.  

Açıklamayı Birleşmiş Milletler Sözcüsü yaptı. Buna göre, İsrail ordusu Gazze'deki 1 milyon 100 bin Filistinlinin güneye kaydırılması gerektiğini iletti. Birleşmiş Milletler ise böyle bir hareketin yıkıcı sonuçları olacağı yönünde uyarı yaptı. İsrail ordusundan, sivillerin güneye kaydırılması talebinin iptal edilmesi istendi. İsrail ordusu bu talebin, BM personeli için de geçerli olduğunu kaydetti.

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 27

ÇATIŞMALARIN 7. GÜNÜ (13 EKİM CUMA) 

Çatışmaların 7. gününde İsrail Gazze'yi abluka altına alarak saldırılara sert yanıtlar verdi. Gazze'ye insani yardımlar dahil olmak üzere her türlü ihtiyaç malzemelesinin tedariği kesildi. İsrail'in birçok noktaya düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı bin 400'ü aştı.

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 28

İsrail polisi,  işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya sert giriş kısıtlamaları uygulayarak Cuma Namazı vaktinde camiyi neredeyse boş bıraktı. Çok sayıda İsrail polisi Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde konuşlandı ve ara sokaklara bariyerler dikti.

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 29

GAZ BOMBASI VE PLASTİK MERMİ İLE MÜDAHALE 

İsrail polisinin camiye yalnızca 70 yaş üstü ibadet edenlerin girmesine izin verdiği belirtildi. Görgü tanıkları, Eski Şehir bölgesinin İsrail polisinin burada yaşamayanların girişine izin vermediği bir "askeri kışlaya" benzediğini söyledi. İsrail polisinin ayrıca talimatlara uymayan kişilere gaz bombası ve plastik mermi ile müdahale ettiği belirtildi.

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 30

HİBULLAH: EYLEM ZAMANI GELDİĞİNDE BİZ DE HAREKETE GEÇECEĞİZ

Lübnan’daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin "eylem zamanı geldiğinde harekete geçeceklerini" söyledi. Naim, cuma namazının ardından Beyrut’un Dahiye bölgesinde düzenlenen Gazze ile dayanışma gösterisinde konuştu. İsrail’in tüm planlarını izlediklerini belirten Naim, detay vermeksizin "Hizbullah kendi vizyonu dahilinde çatışmaya katkıda bulunuyor ve herhangi bir eylem zamanı geldiğinde biz de harekete geçeceğiz." dedi. Hamas’ın İsrail’e yönelik eylemlerinden övgüyle söz eden Naim, bu saldırıyla İsrail’in ne kadar zayıf olduğunun ortaya çıktığına işaret etti.

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 31

 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant,  Hamas'ı yok etmeye kararlı olduklarını belirtti. Gallant, "Gazze saldırısı uzun sürecek, güçlü ve kalıcı etkileri olacak. Hamas'ın askeri kapasitesini yok edeceğiz." dedi.

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 32

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden hava saldırıları neticesinde sivillerin gidecek güvenli bir yerinin kalmadığı konusunda uyardı .Uluslararası Af Örgütü Kriz Kanıt Laboratuvarı ise Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğruladı.

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 33

İSRAİL LÜBNAN'I VURDU

İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın bir köyde yaşayanları evlerine kapanmaları, kapı ve pencerelerini kilitlemeleri konusunda uyararak olası silahlı bir saldırıdan şüphelenildiğini açıkladı.

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 34

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde, bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu. İsrail'in topçu atışlarıyla Lübnan'a ait sınır üzerinde yer alan Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı noktaları hedef aldığı ifade edildi. 

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 35

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 gündür bombalanan abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgenin güneyine geçmek için akşam saat 20.00'ye kadar süreleri olduğunu söyledi.

Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini isteyen ve tahliye için kullanacakları yolu gösteren bir harita paylaşan Adraee, "İsrail ordusunun saat 20.00'ye kadar haritada işaretlenen rotaya dokunmaktan kaçınacağını belirtmek isterim. Kendiniz ve sevdikleriniz için endişeleniyorsanız talimatlarımız doğrultusunda güneye yönelmelisiniz." ifadelerini kullandı.

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 36

İSRAİL ORDUSU GAZZE'NİN KUZEYİNE KARA BASKINLARI DÜZENLEDİĞİ DUYURDU

İsrail ordusu, İsrail kara kuvvetlerinin son 24 saat içinde Gazze'ye baskınlar düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, "Son 24 saat içinde IDF (İsrail askeri) güçleri, bölgeyi teröristlerden ve silahlardan arındırma çabalarını tamamlamak için Gazze Şeridi topraklarında yerel baskınlar gerçekleştirdi. Baskınlara piyade ve tank birlikleri de katıldı. Bu operasyonlar sırasında kayıp kişilerin bulunması için de çaba sarf edildi. Gazze'de şu an 120 rehine var." denildi. 

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 37

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun cuma günü Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 16'ya çıktığı belirtildi.Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'den Al Awda hastanesinin tahliye emrini geri almasını istedi. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e desteğini yineledi. Biden, "İsrail'in kendisini savunması ve saldırılara karşılık vermesi için gerekeni yapıyoruz. Gazze'deki insani krizin acilen ele alınması da benim için bir öncelik." dedi.  Birleşmiş Milletler, Gazze'de İsrail'in hava saldırıları nedeniyle 400 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 38

ÇATIŞMALARIN 8. GÜNÜ (14 EKİM)

İsrail Gazze hattında gergin bekleyiş sürüyor. İsrail’in sivillerin Gazze’yi boşaltması için verdiği süre doldu. Kara harekatının başlaması beklenirken, İsrail tarafından yeni bir adım geldi. İsrail ordusu, Gazzeli sivillerin tahliyesi için bugün 10.00 - 16.00 saatleri arasında güvenli geçişe izin verileceğini açıkladı.

Bu arada İsrail basını önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. İsrail Yayın Kurumu, ABD'nin "Kara harekatını erteleyin." dediğini yazdı.

İsrail-Hamas çatışmalarında gün gün yaşananlar - 39

ABLUKA ALTINDAKİ GAZZE BOMBALANIYOR

Kara, hava ve denizden abulakaya alınan Gazze’de ise bombardıman da sürüyor.

İsrail jetleri, gece boyunca Gazze’yi bombaladı.

İsrail tanklarının Gazze sınırındaki bekleyişi de sürüyor.

Bombardıman sırasında sivil bir konvoy da hedef alındı, 70 kişi yaşamını yitirdi.

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