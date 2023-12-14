İsrail-Hamas savaşında 69. gün: Hamas'a destek 3 kat arttı

Filistin Politika ve Araştırma Merkezi tarafından 22 Kasım-2 Aralık arasında yapılan anketin sonuçlarına göre Batı Şeria'da Hamas'a destek 3 kat arttı. Filistinlilerin yüzde 88'iyse mevcut lider Mahmud Abbas'ın istifasını istiyor.