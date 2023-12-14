İsrail-Hamas savaşında 69. gün: Hamas'a destek 3 kat arttı

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin yanı sıra Batı Şeria'da da operasyonlarını sürdürüyor. Yapılan anketler Hamas'a Batı Şeria'da desteğin arttığını gösteriyor. Filistinlilerin yüzde 90'a yakınıysa mevcut lider Mahmud Abbas'ın istifasını istiyor.

İsrail-Hamas savaşında 69. gün: Hamas'a destek 3 kat arttı - 1

Filistin Politika ve Araştırma Merkezi tarafından 22 Kasım-2 Aralık arasında yapılan anketin sonuçlarına göre Batı Şeria'da Hamas'a destek 3 kat arttı. Filistinlilerin yüzde 88'iyse mevcut lider Mahmud Abbas'ın istifasını istiyor.

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İsrail-Hamas savaşında 69. gün: Hamas'a destek 3 kat arttı - 2

3 ay öncesine göre, yani 7 Ekim saldırılarından önceye göre Abbas'a olan desteğin giderek eridiği görülüyor.

İsrail-Hamas savaşında 69. gün: Hamas'a destek 3 kat arttı - 3

Batı Şeria'da Hamas'a desteğin artışının arkasında 7 Ekim'den sonra İsrail'in bölgedeki operasyonlarının büyük rolü olduğu belirtiliyor.

İsrail-Hamas savaşında 69. gün: Hamas'a destek 3 kat arttı - 4

Zira işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 4 bine ulaştı.

İsrail-Hamas savaşında 69. gün: Hamas'a destek 3 kat arttı - 5

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te öldürülen Filistinli sayısı ise 300'e yaklaştı.

İsrail-Hamas savaşında 69. gün: Hamas'a destek 3 kat arttı - 6

Geçen Eylül ayında Batı Şeria'da Hamas'a destek yüzde 12 iken bu oran yüzde 44'e yükseldi.

İsrail-Hamas savaşında 69. gün: Hamas'a destek 3 kat arttı - 7

Gazze Şeridi'nde de Hamas'a yönelik destek 7 Ekim saldırıları öncesine göre yüzde 4 artarak, yüzde 42'ye çıktı.

İsrail-Hamas savaşında 69. gün: Hamas'a destek 3 kat arttı - 8

Anket sonuçları mevcut Filistin yönetimine olan güvenin azaldığının işareti olarak yorumlanıyor.

Filistinlilerin yüzde 60'ı, İsrail'in saldırıları sonrasında Gazze Şeridi'nin yönetiminde Hamas'ı görmek istiyor.

İsrail-Hamas savaşında 69. gün: Hamas'a destek 3 kat arttı - 9

Batı Şeria'da yönetimi elinde bulunduran El Fetih gençlik lideri Raid Debi, yeni neslin Hamas'ı ve Hamas'ın önde gelen isimlerini kendilerine rol model olarak gördüğünü söylüyor.

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