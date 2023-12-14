İsrail-Hamas savaşında 69. gün: Hamas'a destek 3 kat arttı
İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin yanı sıra Batı Şeria'da da operasyonlarını sürdürüyor. Yapılan anketler Hamas'a Batı Şeria'da desteğin arttığını gösteriyor. Filistinlilerin yüzde 90'a yakınıysa mevcut lider Mahmud Abbas'ın istifasını istiyor.
Filistin Politika ve Araştırma Merkezi tarafından 22 Kasım-2 Aralık arasında yapılan anketin sonuçlarına göre Batı Şeria'da Hamas'a destek 3 kat arttı. Filistinlilerin yüzde 88'iyse mevcut lider Mahmud Abbas'ın istifasını istiyor.