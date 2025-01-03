İsrail hapishanelerinde neler oluyor? "Bizi yok ettiler"
İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli mahkumlar, yaşadıkları fiziksel ve psikolojik işkenceyi anlattı. Gazze'de nisanda yakalanan ve ağustosta serbest bırakılan mahkum deneyimlerini, "Bizi sorguya çekmediler, bizi yok ettiler." ifadeleriyle tanımladı. İsrail'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşunun verilerine göre, Gazze savaşı boyunca gözaltına alınan Filistinlilerden en az 56'sı cezavinde yaşamını yitirdi.
FİLİSTİNLİ MAHKUMLAR KONUŞTU
İsrail'deki hapishanelerde tutulan Filistinliler, yaşadıkları fiziksel ve psikolojik şiddeti anlattı.
Reuters'a konuşan Filistinli mahkumlar, İsrail hapishanelerinde dövüldüklerini, aç bırakıldıklarını ve psikolojik şiddetle mücadele etmek zorunda kaldıklarını aktardı.