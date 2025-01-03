İsrail hapishanelerinde neler oluyor? "Bizi yok ettiler"

VÜCUT GELİŞTİRİYORDU, YARDIMSIZ YÜRÜYEMİYOR

Bir zamanlar kaslı ve güçlü olan Filistinli vücut geliştirmeci Moazaz Obaiyat'ın İsrail gözaltında geçirdiği dokuz ay, temmuz ayında serbest bırakıldığında yardımsız yürüyememesine neden oldu.