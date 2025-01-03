İsrail hapishanelerinde neler oluyor? "Bizi yok ettiler"

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli mahkumlar, yaşadıkları fiziksel ve psikolojik işkenceyi anlattı. Gazze'de nisanda yakalanan ve ağustosta serbest bırakılan mahkum deneyimlerini, "Bizi sorguya çekmediler, bizi yok ettiler." ifadeleriyle tanımladı. İsrail'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşunun verilerine göre, Gazze savaşı boyunca gözaltına alınan Filistinlilerden en az 56'sı cezavinde yaşamını yitirdi.

İsrail hapishanelerinde neler oluyor? "Bizi yok ettiler" - 1

FİLİSTİNLİ MAHKUMLAR KONUŞTU

İsrail'deki hapishanelerde tutulan Filistinliler, yaşadıkları fiziksel ve psikolojik şiddeti anlattı.

Reuters'a konuşan Filistinli mahkumlar, İsrail hapishanelerinde dövüldüklerini, aç bırakıldıklarını ve psikolojik şiddetle mücadele etmek zorunda kaldıklarını aktardı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail hapishanelerinde neler oluyor? "Bizi yok ettiler" - 2

VÜCUT GELİŞTİRİYORDU, YARDIMSIZ YÜRÜYEMİYOR

Bir zamanlar kaslı ve güçlü olan Filistinli vücut geliştirmeci Moazaz Obaiyat'ın İsrail gözaltında geçirdiği dokuz ay, temmuz ayında serbest bırakıldığında yardımsız yürüyememesine neden oldu.

İsrail hapishanelerinde neler oluyor? "Bizi yok ettiler" - 3

PSİKOLOJİK BİR SAVAŞ

Beş çocuk babası 37 yaşındaki adama, İsrail'in ücra bir köşesindeki Ktz'iot Hapishanesi'nde kaldığı süreyle ilişkili olarak Beytüllahim Psikiyatri Hastanesi tarafından şiddetli Travma Sonrası Stres Bozukluğu teşhisi kondu.

İsrail hapishanelerinde neler oluyor? "Bizi yok ettiler" - 4

KİŞİLİĞİ TAMAMEN DEĞİŞTİ

Hastane raporunda, Obaiyat'ın cezaevinde "fiziksel ve psikolojik işkenceye" maruz kaldığı, şiddetli kaygı, ailesinden uzaklaşma, travmatik olaylar ve güncel meseleleri tartışmaktan kaçınma gibi semptomlar gösterdiği belirtildi.

İsrail hapishanelerinde neler oluyor? "Bizi yok ettiler" - 5

HAPİSHANE SONRASI YAŞAM

İsrail'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşunun verilerine göre, Gazze savaşı boyunca gözaltına alınan Filistinlilerden en az 56'sı cezavinde yaşamını yitirdi.

İnsan hakları örgütleri, Filistinli tutukluların katlandıkları fiziksel ve psikolojik tacizden kurtulmak için uzun vadeli tıbbi bakıma ihtiyaç duyacağını belirtiyor.

İsrail hapishanelerinde neler oluyor? "Bizi yok ettiler" - 6

"BİZİ YOK ETTİLER"

"İşkence üssü" olarak anılan Sde Teiman'da yaşadıklarından sonra psikolojisinin alt üst olduğunu söyleyen 21 yaşındaki Fadi Eymen Muhammed Radi, gardiyanların şiddetine maruz kaldığını aktardı.

Gazze'de nisanda yakalanan ve ağustosta serbest bırakılan mahkum deneyimlerini, "Bizi sorguya çekmediler, bizi yok ettiler." ifadeleriyle anlatıyor.

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