İsrail her yerde onu arıyor: Hamas'ın yeni lideri Sinvar nerede?

Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın yakalanmaktan veya ölümden kurtulma becerisi, 7 Ekim saldırılarının ardından başlayan savaşta İsrail'in tam kapsamlı bir zafer elde etmesini engelledi. Amerikan gazetesi New York Times'a (NYT) göre, ABD yönetiminin sağladığı desteğe rağmen İsrail, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın yerini bir türlü tespit edemiyor. Sinvar'ın Hamas'la insan kuryelerden oluşan bir ağ aracılığıyla iletişim halinde kaldığına inanılıyor. Bu sistemin nasıl çalıştığı ise bir gizem olarak kalmaya devam ediyor.

İsrail her yerde onu arıyor: Hamas'ın yeni lideri Sinvar nerede? - 1

İKİ ÜLKE DE SİNVAR'IN PEŞİNDE

Amerikan gazetesi New York Times'ın haberine göre ABD ve İsrail savaşın başladığı 7 Ekim tarihinden beri Yahya Sinvar'ı bulmak için yoğun çalışmalar yürütüyor.

Yetkililer, Sinvar'ın yakalanması için ABD ve İsrail'in "ciddi kaynak ayırdığını" iddia ediyor.

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İsrail her yerde onu arıyor: Hamas'ın yeni lideri Sinvar nerede? - 2

ONU BULMAK İÇİN ÖZEL BİRİM KURULDU

Sinvar'ın yerinin tespit edilmesi için İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'in karargahında özel bir birim kuruldu ve ABD istihbaratı da Sinvar'ın iletişim kanallarını yakın takibe aldı.

CIA'in de İsrail Savunma Kuvvetleri'yle (IDF) yakından çalıştığı öne sürülüyor.

Diğer yandan bir kaynak, ABD ve İsrail arasındaki istihbarat paylaşımını "çok orantısız" diye niteliyor.

İsrail'in bu süreçte daha avantajlı olduğu ve Washington'la aynı ölçüde bilgi paylaşmadığı savunuluyor.

İsrail her yerde onu arıyor: Hamas'ın yeni lideri Sinvar nerede? - 3

GAZZE'DEKİ TÜNELLERDE ARANIYOR

Yetkililere göre, İsrail güçleri, Sinvar'ın orada saklandığı yönündeki istihbarat üzerine 31 Ocak'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir tünel ağına baskın düzenledi.

Sinvar, gerçekten de bu sırada baskın düzenlenen tünellerde saklanıyordu.

Ancak Han Yunus şehrinin altındaki sığınağı birkaç gün önce terk etmiş ve geride yaklaşık 1 milyon dolar değerinde belgeler ile İsrail şekelleri bırakmıştı.

İsrail her yerde onu arıyor: Hamas'ın yeni lideri Sinvar nerede? - 4

HAYALET İSİM

Sinvar, İsrail'de planlayıp yönettiği 7 Ekim'deki ölümcül saldırılardan bu yana adeta bir hayalet gibi: Hiçbir zaman kamuoyunun önüne çıkmıyor, takipçilerine nadiren mesaj veriyor ve nerede olabileceğine dair çok az ipucu veriyor.

İsrail her yerde onu arıyor: Hamas'ın yeni lideri Sinvar nerede? - 5

GİZEMLİ İLETİŞİM AĞI

Amerikalı ve İsrailli yetkililer, Sinvar'ın elektronik iletişimi çoktan terk ettiğini ve karmaşık bir istihbarat ağından kaçındığını söyledi.

Sinvar'ın Hamas'la insan kuryelerden oluşan bir ağ aracılığıyla iletişim halinde kaldığına inanılıyor.

Bu sistemin nasıl çalıştığı ise bir gizem olarak kalmaya devam ediyor.

İsrail her yerde onu arıyor: Hamas'ın yeni lideri Sinvar nerede? - 6

ÖLDÜRÜLMESİ ATEŞKESİ ÇIKMAZA SOKABİLİR

Amerikalı yetkililer, Sinvar'ın yakalanmasının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu adına büyük bir zafer olacağını ve Gazze savaşının kısa sürede bitmesini sağlayacağını öne sürüyor.

Ancak Sinvar'ın öldürülmesi, tamamen ters teperek ateşkes müzakerelerini çıkmaza sokabilir.

İsrail her yerde onu arıyor: Hamas'ın yeni lideri Sinvar nerede? - 7

SİNVAR'A ULAŞMAK İMKANSIZ

NYT'nin görüştüğü İsrailli, ABD'li, Mısırlı ve Katarlı yetkililer, Sinvar'la iletişim kurmanın güçleştiğini söylüyor.

Kaynaklara göre normalde mesajlara birkaç gün içinde yanıt veren Sinvar, son dönemde bu süreyi daha uzun tutuyor.

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