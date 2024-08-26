İsrail her yerde onu arıyor: Hamas'ın yeni lideri Sinvar nerede?
Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın yakalanmaktan veya ölümden kurtulma becerisi, 7 Ekim saldırılarının ardından başlayan savaşta İsrail'in tam kapsamlı bir zafer elde etmesini engelledi. Amerikan gazetesi New York Times'a (NYT) göre, ABD yönetiminin sağladığı desteğe rağmen İsrail, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın yerini bir türlü tespit edemiyor. Sinvar'ın Hamas'la insan kuryelerden oluşan bir ağ aracılığıyla iletişim halinde kaldığına inanılıyor. Bu sistemin nasıl çalıştığı ise bir gizem olarak kalmaya devam ediyor.
İKİ ÜLKE DE SİNVAR'IN PEŞİNDE
Amerikan gazetesi New York Times'ın haberine göre ABD ve İsrail savaşın başladığı 7 Ekim tarihinden beri Yahya Sinvar'ı bulmak için yoğun çalışmalar yürütüyor.
Yetkililer, Sinvar'ın yakalanması için ABD ve İsrail'in "ciddi kaynak ayırdığını" iddia ediyor.