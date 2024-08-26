İsrail her yerde onu arıyor: Hamas'ın yeni lideri Sinvar nerede?

ONU BULMAK İÇİN ÖZEL BİRİM KURULDU

Sinvar'ın yerinin tespit edilmesi için İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'in karargahında özel bir birim kuruldu ve ABD istihbaratı da Sinvar'ın iletişim kanallarını yakın takibe aldı.

CIA'in de İsrail Savunma Kuvvetleri'yle (IDF) yakından çalıştığı öne sürülüyor.

Diğer yandan bir kaynak, ABD ve İsrail arasındaki istihbarat paylaşımını "çok orantısız" diye niteliyor.

İsrail'in bu süreçte daha avantajlı olduğu ve Washington'la aynı ölçüde bilgi paylaşmadığı savunuluyor.