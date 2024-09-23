İsrail-Lübnan hattında saldırılar şiddetlendi: Lübnan'a en büyük hava saldırısı başladı
Cihaz patlamaları ve Beyrut bombardımanına yanıt olarak Hizbullah'ın İsrail'i roketlerle vurmasının ardından, Lübnan'a yönelik yeni saldırı dalgası başladı. İsrail, Lübnan'a en büyük çaplı hava saldırısını başlattığını açıkladı. İlk bilgilere göre saldırılarda bir sivil hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. İsrail ordusu, Lübnan kasabalarında Hizbullah’ın silah sakladığını iddia ettiği evlere yönelik hava saldırılarının her an gerçekleşeceğini, burada yaşayanlarıın derhal tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.
İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar şiddetlendi.
Hizbullah'ın dün İsrail'i roketlerle vurmasının ardından İsrail ordusu bu sabah yeniden Lübnan'ı bombalamaya başladı.
Hizbullah'a karşı en geniş çaplı hava saldırılarını başlattığını açıklayan İsrail ordusu, Lübnanlıları Hizbullah hedeflerinden uzaklaşmaları konusunda uyardı.
İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, “Hizbullah tarafından silah depolamak için kullanılanlar gibi askeri amaçlarla kullanılan bina ve alanların içinde ve yanında bulunan Lübnan köylerindeki sivillere kendi güvenlikleri için derhal tehlikeden uzaklaşmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.