İsrail-Lübnan hattında saldırılar şiddetlendi: Lübnan'a en büyük hava saldırısı başladı

Cihaz patlamaları ve Beyrut bombardımanına yanıt olarak Hizbullah'ın İsrail'i roketlerle vurmasının ardından, Lübnan'a yönelik yeni saldırı dalgası başladı. İsrail, Lübnan'a en büyük çaplı hava saldırısını başlattığını açıkladı. İlk bilgilere göre saldırılarda bir sivil hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. İsrail ordusu, Lübnan kasabalarında Hizbullah’ın silah sakladığını iddia ettiği evlere yönelik hava saldırılarının her an gerçekleşeceğini, burada yaşayanlarıın derhal tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail-Lübnan hattında saldırılar şiddetlendi: Lübnan'a en büyük hava saldırısı başladı - 1

İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar şiddetlendi.

Hizbullah'ın dün İsrail'i roketlerle vurmasının ardından İsrail ordusu bu sabah yeniden Lübnan'ı bombalamaya başladı.

Hizbullah'a karşı en geniş çaplı hava saldırılarını başlattığını açıklayan İsrail ordusu, Lübnanlıları Hizbullah hedeflerinden uzaklaşmaları konusunda uyardı.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, “Hizbullah tarafından silah depolamak için kullanılanlar gibi askeri amaçlarla kullanılan bina ve alanların içinde ve yanında bulunan Lübnan köylerindeki sivillere kendi güvenlikleri için derhal tehlikeden uzaklaşmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail-Lübnan hattında saldırılar şiddetlendi: Lübnan'a en büyük hava saldırısı başladı - 2

BİR ÇOBAN HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan devlet haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre Lübnan'ın güney ve doğusunu hedef alan çok sayıda İsrail saldırısında en az bir sivil hayatını kaybetti. Ölen kişinin bir çoban olduğu, 17 kişinin de yaralandığı açıklandı.

NNA, “düşman savaş uçaklarının yarım saat içinde 80'den fazla hava saldırısı düzenlediğini” ve saldırıların Lübnan'ın gündeyinde Nabatiyeh bölgesini hedef aldığını duyurdu. Ayrıca Tyre bölgesine de saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Aynı zamanda doğuda Bekaa Vadisi'nde, Lübnan'ın derinliklerinde Suriye sınırı yakınlarında, Baalbek civarı ve Hermel'in dış mahalleleri de dâhil olmak üzere yoğun saldırılar başlatıldığı aktarıldı.

Lübnan devlet medyası, bir İsrail roketinin Lübnan'ın liman kenti Biblos'u vurduğunu da duyurdu.

İsrail-Lübnan hattında saldırılar şiddetlendi: Lübnan'a en büyük hava saldırısı başladı - 3

"HİZBULLAH SİLAHLARI VAR" İDDİASIYLA EVLERİ VURACAKLAR

İsrail ordusu sözcülerinden Avichay Adraee, Lübnan kasabalarında Hizbullah’ın silah sakladığını iddia ettiği evlere yönelik hava saldırılarının her an gerçekleşeceğini, buradaki sakinlerin derhal tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Hizbullah kaynağı AFP'ye yaptığı açıklamada, Bekaa Vadisi'ndeki saldırıların bölgeyi doğudan batıya hedef aldığını söyledi.

İsrail-Lübnan hattında saldırılar şiddetlendi: Lübnan'a en büyük hava saldırısı başladı - 4

İSRAİL VE ABD SAVUNMA BAKANLARINDAN GÖRÜŞME

Saldırılar sürerken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ordunun Lübnan'da Hizbullah'a yönelik son saldırıları hakkında konuştuğunu duyurdu.

Gallant X'te yaptığı açıklamada, “Bakana Hizbullah'ın tehditlerine ilişkin bir durum değerlendirmesi sunduk ve Hizbullah'ın İsrailli sivillere karşı saldırı düzenleme kabiliyetini azaltmaya yönelik IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) operasyonları hakkında bilgi verdik. Ayrıca daha geniş bölgesel durumu ve İran ile vekillerinin oluşturduğu tehditleri de ele aldık” ifadelerini kullandı.

İsrail-Lübnan hattında saldırılar şiddetlendi: Lübnan'a en büyük hava saldırısı başladı - 5

KASABA SAKİNLERİNE TELEFON

Güneydeki bir Reuters muhabirinin bildirdiğine göre, Lübnan'ın güneyinde yaşayanlar, Lübnanlı bir numaradan, Lübnanlı silahlı grup Hizbullah tarafından kullanılan herhangi bir mevziden derhal 1000 metre uzaklaşmalarını emreden telefonlar aldı.

İsrail askeri sözcüsü Hagari, daha önce televizyonda yaptığı bir açıklamada benzer bir uyarıda bulunmuş ve bu uyarının “Lübnan'daki tüm ağlarda ve platformlarda Arapça olarak dağıtıldığını” söylemişti.

İsrail-Lübnan hattında saldırılar şiddetlendi: Lübnan'a en büyük hava saldırısı başladı - 6

SALDIRILARIN ÇIKIŞ NOKTASI

İsrail, 17-18 Eylül'de Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazı ve telsizlere yönelik siber saldırılar düzenlemiş, ikisi çocuk 37 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail bu saldırılardan bir gün sonra Beyrut'u vurarak 15 Hizbullah üyesi dahil 45 kişiyi öldürmüştü. Öldürülenler arasında Hizbullah'ın iki üst düzey komutanı da yer aldı.

Hizbullah buna karşılık olarak İsrail’e dün füze saldırısı başlattı.

Hizbullah saldırıyı, “İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği acımasız katliama ilk yanıt” olarak nitelendirdi. Yayınlanan açıklamada, İsrail'in Ramat David Hava Üssüne Fadi 1 ve Fadi 2 füzelerinin fırlatıldığı aktarıldı.

İsrail-Lübnan hattında saldırılar şiddetlendi: Lübnan'a en büyük hava saldırısı başladı - 7

NETANYAHU: MESAJI ALACAKLAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'daki saldırılar sonrası yaptığı açıklamada, ülkesinin Hizbullah'a büyük bir darbe indirdiğini söyleydi ve “Eğer Hizbullah mesajı almadıysa, size söz veriyorum, mesajı alacaklar” diye konuştu.

İsrail-Lübnan hattında saldırılar şiddetlendi: Lübnan'a en büyük hava saldırısı başladı - 8
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