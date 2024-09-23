İsrail-Lübnan hattında saldırılar şiddetlendi: Lübnan'a en büyük hava saldırısı başladı

BİR ÇOBAN HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan devlet haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre Lübnan'ın güney ve doğusunu hedef alan çok sayıda İsrail saldırısında en az bir sivil hayatını kaybetti. Ölen kişinin bir çoban olduğu, 17 kişinin de yaralandığı açıklandı.

NNA, “düşman savaş uçaklarının yarım saat içinde 80'den fazla hava saldırısı düzenlediğini” ve saldırıların Lübnan'ın gündeyinde Nabatiyeh bölgesini hedef aldığını duyurdu. Ayrıca Tyre bölgesine de saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Aynı zamanda doğuda Bekaa Vadisi'nde, Lübnan'ın derinliklerinde Suriye sınırı yakınlarında, Baalbek civarı ve Hermel'in dış mahalleleri de dâhil olmak üzere yoğun saldırılar başlatıldığı aktarıldı.

Lübnan devlet medyası, bir İsrail roketinin Lübnan'ın liman kenti Biblos'u vurduğunu da duyurdu.