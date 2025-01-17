İsrail hükümeti onayladı: 9.30'da ateşkes, 16.00'da esir takası

İsrail ve Hamas heyetleri, Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkes anlaşmasını resmi olarak imzaladı. Anlaşmanın duyurulmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabineyi oylama için topladı. Saatler süren oturumun ardından İsrail hükümeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının kabine tarafından onaylandığını açıkladı. Gazze'de ateşkesin pazar sabahı 9.30'da yürürlüğe gireceği aktarıldı. İsrail basınına göre ilk takasın pazar günü saat 16.00'da başlaması bekleniyor. Ateşkes, her biri altı hafta sürecek üç aşamadan oluşacak. İlk aşamada Hamas'ın önce kadınlar ve çocuklar olmak üzere 33 rehineyi serbest bırakması öngörülürken, İsrail ise her kadın rehineye karşılık 30, her kadın askere karşılık 50 Filistinli mahkumu teslim edecek.

İsrail hükümeti onayladı: 9.30'da ateşkes, 16.00'da esir takası - 1

ANLAŞMA DOHA'DA İMZALANDI

İsrail ve Hamas, Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşmasını imzaladı.

Katar'ın başkenti Doha'daki toplantı saatlerce sürerken, arabulucu ülkeler ABD, Katar ve Mısır da anlaşmaya imza attı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail hükümeti onayladı: 9.30'da ateşkes, 16.00'da esir takası - 2

ATEŞKESİN SAATİ BELLİ OLDU

Netanyahu, kabinesini oylama için topladı. 

Kabinenin toplantı için bir araya geldiği anlarda İsrail Başbakanlığı da bir açıklama yaptı.

Açıklamada, rehinelerin serbest bırakılma sürecinin pazar günü başlamasının beklendiği belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkesin pazar sabahı 9.30'da yürürlüğe gireceği aktarıldı.

İsrail hükümeti onayladı: 9.30'da ateşkes, 16.00'da esir takası - 3

GÜVENLİK KABİNESİ "ATEŞKES" DEDİ

İsrail Güvenlik Kabinesi, tam kabine toplantısı öncesinde Gazze'de ateşkes anlaşmasının kabul edilmesini tavsiye etti.

Açıklamada, "Diplomatik, güvenlik ve insani boyutları incelendikten sonra anlaşmanın savaşın hedeflerine ulaşılmasını desteklediği anlayışıyla Güvenlik Kabinesi, hükümete önerilen anlaşmayı onaylamasını tavsiye etti." denildi.

İsrail hükümeti onayladı: 9.30'da ateşkes, 16.00'da esir takası - 4

İSRAİL HÜKÜMETİ ATEŞKESİ ONAYLADI

Güvenlik Kabinesi'nin ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından Bakanlar Kurulu yaklaşık 3 saat gecikmeli olarak toplandı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Ultra Ortodoks (Haredi) bakanlar, cuma gün batımıyla başlayan Yahudilik inancına göre kutsal Şabat nedeniyle hükümet toplantısına katılmadı. Haredi bakanlar, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasına lehte oy kullandıklarını belirten yazılı notlar bıraktı.

İsrail hükümeti, Hamas ile uzlaşıya varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının kabine tarafından onaylandığını açıkladı. 

Açıklamada, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin takvimin 19 Ocak Pazar günü uygulanmaya başlayacağı belirtildi.

İsrail hükümeti onayladı: 9.30'da ateşkes, 16.00'da esir takası - 5

İLK TAKAS YARIN GERÇEKLEŞECEK

İsrail basınına göre ilk takasın, Pazar saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

Ateşkes, her biri altı hafta yani 42 gün sürecek üç aşamadan oluşuyor.

İlk aşamada Hamas'ın 33 rehineyi serbest bırakması öngörülüyor.

Önce kadınlar ve çocuklar, ardından 50 yaşın üzerindeki erkekler bırakılacak.

İsrail de her kadın rehineye karşılık 30, her kadın askere karşılık 50 Filistinli mahkumu teslim edecek.

AFP'nin haberine göre İsrail, ilk aşamada 737 Filistinli mahkumun serbest bırakılacağını açıkladı. 

İsrail hükümeti onayladı: 9.30'da ateşkes, 16.00'da esir takası - 6

HAMAS'TAN REHİNE AÇIKLAMASI

Ateşkesin saatinin belirlenmesinin ardından Hamas'tan serbest bırakılacak rehinelere ilişkin açıklama da gecikmedi.

Hamas, "İsrailli rehinelerin serbest bırakılması, İsrail'in serbest bırakacağı Filistinli mahkum sayısına bağlı." açıklamasında bulundu.

Filistinli grup, serbest bırakılacak Filistimli mahkumların listesinin takastan bir gün önce yayınlanacağını kaydetti.

İsrail hükümeti onayladı: 9.30'da ateşkes, 16.00'da esir takası - 7

İSRAİL ORDUSU TAKASA HAZIRLANIYOR

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yarın Gazze'de yürürlüğe girecek ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail ordusu, anlaşmayı uygulamaya hazırlanıyor. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü saat 09.30'da yürürlüğe girecek. Birlikler, belirlenen anlaşma doğrultusunda sahada operasyonel prosedürleri uygulayacak. IDF, Hamas'ın serbest bırakacağı esirlerin dönüşüne hazırlanıyor ve her ayrıntıya dikkat ederek uygun fiziksel ve psikolojik destek sağlamak için faaliyet gösteriyor. Anlaşma ve tüm rehineleri eve getirme taahhüdümüz doğrultusunda IDF, özellikle Gazze yakınlarındaki topluluklarda yaşayanlar olmak üzere tüm İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla faaliyetlerine devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail hükümeti onayladı: 9.30'da ateşkes, 16.00'da esir takası - 8

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN TEHDİT

Tel Aviv'de aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir, dün ateşkesin kabulünü reddederek Netanyahu'yu kendi partisinin hükümetten çekilmesiyle tehdit etti.

Aynı hamleyi aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten de yapmasını istedi.

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