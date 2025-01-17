İsrail hükümeti onayladı: 9.30'da ateşkes, 16.00'da esir takası
İsrail ve Hamas heyetleri, Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkes anlaşmasını resmi olarak imzaladı. Anlaşmanın duyurulmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabineyi oylama için topladı. Saatler süren oturumun ardından İsrail hükümeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının kabine tarafından onaylandığını açıkladı. Gazze'de ateşkesin pazar sabahı 9.30'da yürürlüğe gireceği aktarıldı. İsrail basınına göre ilk takasın pazar günü saat 16.00'da başlaması bekleniyor. Ateşkes, her biri altı hafta sürecek üç aşamadan oluşacak. İlk aşamada Hamas'ın önce kadınlar ve çocuklar olmak üzere 33 rehineyi serbest bırakması öngörülürken, İsrail ise her kadın rehineye karşılık 30, her kadın askere karşılık 50 Filistinli mahkumu teslim edecek.
ANLAŞMA DOHA'DA İMZALANDI
İsrail ve Hamas, Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşmasını imzaladı.
Katar'ın başkenti Doha'daki toplantı saatlerce sürerken, arabulucu ülkeler ABD, Katar ve Mısır da anlaşmaya imza attı.