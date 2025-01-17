İsrail hükümeti onayladı: 9.30'da ateşkes, 16.00'da esir takası

İSRAİL ORDUSU TAKASA HAZIRLANIYOR

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yarın Gazze'de yürürlüğe girecek ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail ordusu, anlaşmayı uygulamaya hazırlanıyor. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü saat 09.30'da yürürlüğe girecek. Birlikler, belirlenen anlaşma doğrultusunda sahada operasyonel prosedürleri uygulayacak. IDF, Hamas'ın serbest bırakacağı esirlerin dönüşüne hazırlanıyor ve her ayrıntıya dikkat ederek uygun fiziksel ve psikolojik destek sağlamak için faaliyet gösteriyor. Anlaşma ve tüm rehineleri eve getirme taahhüdümüz doğrultusunda IDF, özellikle Gazze yakınlarındaki topluluklarda yaşayanlar olmak üzere tüm İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla faaliyetlerine devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.