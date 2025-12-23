İsrail hükümeti sansür rejimini uzattı
23.12.2025 18:14
NTV - Haber Merkezi
İsrail parlamentosu, yabancı medya kuruluşlarının yasaklanmasına imkan tanıyan yasanın süresini 2027 sonuna kadar uzattı.
İsrail parlamentosu (Knesset), bugün yaptığı açıklamada, yetkililere "devletin güvenliğine zarar verdiği" düşünülen yabancı medya kuruluşlarının ülkede yayın yapmasını yasaklama yetkisi veren yasanın süresinin uzatıldığını duyurdu.
Nisan 2024'te kabul edilen yasa, öncelikle İsrail makamlarının Hamas adına "propaganda aracı" olarak hizmet etmekle suçladığı Katar merkezli yayın kuruluşu el-Cezire'yi hedef alıyordu.
Yasa başlangıçta, 7 Ekim 2023'ten sonra ilan edilen olağanüstü hal durumuyla sınırlandırılmıştı.
AFP'nin haberine göre 1 Aralık'ta Knesset'in olağanüstü hali sona erdirme kararı almasına rağmen, gece saatlerinde kabul edilen bir değişiklikle yasanın iki yıl daha yürürlükte kalması sağlandı.
Knesset'in X hesabından yayımlanan açıklamaya göre, yapılan değişiklik, "devlet güvenliğine zarar veren yabancı medyanın yayınlarının kısıtlanmasına, 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli geçici bir hüküm kapsamında izin veriyor."
YARGI DENETİMİ ARANMAYACAK
Diğer yandan Haaretz gazetesinin yasa tasarısına dayandırdığı haberine göre, söz konusu düzenleme, olağanüstü halin yokluğunda bile bu tür tedbirlerin uygulanmasına olanak tanıyor.
Yasaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu bir yabancı medya kuruluşunun devlet güvenliğine tehdit oluşturduğuna karar verirse, İletişim Bakanı yayınların durdurulması talimatını verebiliyor.
Basına yansıyan tasarı metnine göre başbakan ayrıca, kuruluşun ofislerini kapatma, yayın ekipmanlarına el koyma ve internet sitesini engelleme yetkisine de sahip.
Düzenleme, başbakanın yasak kararı vermeden önce polis dahil olmak üzere güvenlik birimlerine danışmasını şart koşuyor.
Ancak kapatma emri vermek için tek bir olumlu görüş yeterli sayılıyor ve herhangi bir yargı denetimi aranmıyor.
İletişim Bakanı Şlomo Karhi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör kanalları, hem normal zamanlarda hem de olağanüstü hal durumunda sınırların dışındadır" ifadelerini kullandı.
Karhi, "Savaş sırasında el-Cezire'nin İsrail'deki yayınlarını durdurmak için bu yasayı birkaç kez oyladıktan sonra, dün gece bunu olağanüstü halden bağımsız hale getirdik" diye konuştu.
Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün 2025 küresel basın özgürlüğü endeksine göre, Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana İsrail'de medya özgürlüğü geriledi ve ülke, incelenen 180 ülke arasında 101. sıradan 112. sıraya düştü.
ORDU RADYOSU KAPATILIYOR
Bunun yanı sıra dün Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'in kuruluşunun ilk günlerinden bu yana yayın yapan Ordu Radyosu'nun (Galei Tzahal), ordunun "tarafsız karakterini koruma girişimi" olarak tanımladığı bir adımla 1 Mart 2026'ya kadar kapatılmasını teklif etti.
Reuters'ın aktardığına göre Katz, yaptığı açıklamada, radyonun asıl amacının İsrail askerlerine yayın yapmak olduğunu ancak zamanla "İsrail ordusuna ve askerlerin kendisine saldıran" görüşler için bir platform haline geldiğini iddia etti.
Ordu Radyosu, televizyon haber kanalı, çeşitli radyo istasyonları ve popüler bir dijital platform işleten kamu yayın kurumu KAN ile birlikte İsrail'deki devlet destekli iki haber kuruluşundan biri konumunda. Her iki kuruluş da editoryal bağımsızlığa sahip.