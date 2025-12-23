İsrail hükümeti sansür rejimini uzattı

Bunun yanı sıra dün Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'in kuruluşunun ilk günlerinden bu yana yayın yapan Ordu Radyosu'nun (Galei Tzahal), ordunun "tarafsız karakterini koruma girişimi" olarak tanımladığı bir adımla 1 Mart 2026'ya kadar kapatılmasını teklif etti.

Reuters'ın aktardığına göre Katz, yaptığı açıklamada, radyonun asıl amacının İsrail askerlerine yayın yapmak olduğunu ancak zamanla "İsrail ordusuna ve askerlerin kendisine saldıran" görüşler için bir platform haline geldiğini iddia etti.

Ordu Radyosu, televizyon haber kanalı, çeşitli radyo istasyonları ve popüler bir dijital platform işleten kamu yayın kurumu KAN ile birlikte İsrail'deki devlet destekli iki haber kuruluşundan biri konumunda. Her iki kuruluş da editoryal bağımsızlığa sahip.