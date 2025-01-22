İsrail hükümetinde çatlak: "Netanyahu, şimdi sıra sende"

BAŞBAKANIN BÜYÜK İKİLEMİ

Gazze'de aylardır çıkmazda olan ateşkes görüşmeleri sonuca vardı ve bölgede silahlar susturuldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uzun zamandır öngörülen büyük seçimi yapmak zorunda kaldı: Hamas'la ateşkes anlaşmasını kabul etmek ya da hükümetini ayakta tutmak...

Kriz hiç gecikmeden patlak verdi ve üç aşırı sağcı bakan ateşkes anlaşması nedeniyle istifa etti.