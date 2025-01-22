İsrail hükümetinde çatlak: "Netanyahu, şimdi sıra sende"

İsrail hükümetinde kriz gün geçtikçe büyüyor. Kabine içindeki çatlaklar ve bakanlardan gelen hükümeti devirme tehditlerinin gölgesinde, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi istifasını açıkladı. Bu kararın ardından ana muhalefet lideri Yair Lapid, "Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi selamlıyorum. Başbakan Netanyahu ve felaket getiren tüm hükümet şimdi sorumluluk alıp istifa etsin." açıklamasında bulundu.

İsrail hükümetinde çatlak: "Netanyahu, şimdi sıra sende" - 1

BAŞBAKANIN BÜYÜK İKİLEMİ

Gazze'de aylardır çıkmazda olan ateşkes görüşmeleri sonuca vardı ve bölgede silahlar susturuldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uzun zamandır öngörülen büyük seçimi yapmak zorunda kaldı:  Hamas'la ateşkes anlaşmasını kabul etmek ya da hükümetini ayakta tutmak...

Kriz hiç gecikmeden patlak verdi ve üç aşırı sağcı bakan ateşkes anlaşması nedeniyle istifa etti.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail hükümetinde çatlak: "Netanyahu, şimdi sıra sende" - 2

NETANYAHU HÜKÜMETİ İSTİFAYA ÇAĞRILDI

Muhalefet, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Gazze’den sorumlu Güney Cephesi Komutanı Yaron Finkelman'ın istifalarını duyurmasının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu’yu ve hükümeti de istifaya çağırdı.

İsrail hükümetinde çatlak: "Netanyahu, şimdi sıra sende" - 3

"SORUMLULUK ALIP İSTİFA ETSİN"

Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lider Yair Lapid, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi selamlıyorum. Başbakan Netanyahu ve felaket getiren tüm hükümet şimdi sorumluluk alıp istifa etsin.” ifadelerini kullandı.

İsrail hükümetinde çatlak: "Netanyahu, şimdi sıra sende" - 4

TÜM KABİNE ÜYELERİNE ÇAĞRI

Muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman da paylaşımında, Genelkurmay Başkanı Halevi’nin ardından Başbakan Netanyahu ve tüm kabine üyelerinin istifa etmesini istedi.

Liberman paylaşımında, "Genelkurmay Başkanı'nın istifasının ardından Başbakanı ve kabinenin diğer üyelerini sorumluluk almaya ve onu evine kadar takip etmeye çağırıyorum." ifadesine yer verdi.

İsrail hükümetinde çatlak: "Netanyahu, şimdi sıra sende" - 5

"NETANYAHU, SIRA SENDE"

Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan da "Teşekkürler Herzi. Netanyahu, şimdi sıra sende." paylaşımıyla Başbakanı istifaya davet etti.

İsrail hükümetinde çatlak: "Netanyahu, şimdi sıra sende" - 6

"KAMUSAL SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRDİ"

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı olan Ulusal Birlik partisi lideri Benny Gantz, Genelkurmay Başkanı Halevi'nin hem 7 Ekim felaketine yol açan askeri başarısızlıklardan hem de İsrail ordusunun "başarılı bir şekilde toparlanmasından" sorumlu olduğunu belirtti.

Gantz, "Halevi takdire şayan bir şekilde kamusal sorumluluğunu yerine getiriyor." ifadesini kullandı.

İsrail hükümetinde çatlak: "Netanyahu, şimdi sıra sende" - 7

"SORUMLULUĞU HER GÜN HİSSEDİYORUM"

Genelkurmay Balşkanı Halevi, istifa mektubunda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının 7 Ekim 2023'te Gazze'den düzenlediği saldırı sırasında "kendi komutasındaki İsrail ordusunun vatandaşları koruma görevini yapamadığını, bu feci başarısızlığın sorumluluğunu ilk günden itibaren her gün hissettiğini" belirtti.

İsrail hükümetinde çatlak: "Netanyahu, şimdi sıra sende" - 8

Gazze ve çevresinden sorumlu Güney Cephesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman da Gazze çevresinde yaşayan vatandaşları korumakta başarısız olduğunu belirterek, istifasını sunduğunu duyurdu.

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