İsrail hükümetinde çatlak: "Netanyahu, şimdi sıra sende"
İsrail hükümetinde kriz gün geçtikçe büyüyor. Kabine içindeki çatlaklar ve bakanlardan gelen hükümeti devirme tehditlerinin gölgesinde, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi istifasını açıkladı. Bu kararın ardından ana muhalefet lideri Yair Lapid, "Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi selamlıyorum. Başbakan Netanyahu ve felaket getiren tüm hükümet şimdi sorumluluk alıp istifa etsin." açıklamasında bulundu.
BAŞBAKANIN BÜYÜK İKİLEMİ
Gazze'de aylardır çıkmazda olan ateşkes görüşmeleri sonuca vardı ve bölgede silahlar susturuldu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uzun zamandır öngörülen büyük seçimi yapmak zorunda kaldı: Hamas'la ateşkes anlaşmasını kabul etmek ya da hükümetini ayakta tutmak...
Kriz hiç gecikmeden patlak verdi ve üç aşırı sağcı bakan ateşkes anlaşması nedeniyle istifa etti.