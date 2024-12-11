İsrail iki gün içinde yaklaşık 480 hedefi vurdu: Zarar milyarlarca dolar
Esad rejiminin devrimesi sonucu Suriye'de işgalini genişleten İsrail ordusu, Suriye'nin askeri kapasitesinin yaklaşık yüzde 80'ini ortadan kaldırıldığını iddia ediyor. Yayınlanan uydu görüntüleri, Suriye'nin Lazkiye limanında imha edilen Osa sınıfı füze botlarını gösteriyor. İsrail, iki gün içerisinde Suriye'deki 480 hedefi vurdu. Lazkiye'deki Suriye donanması başta olmak üzere birçok askeri havaalanları da İsrail'in hedefindeydi.
Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ordusu Suriye'yi işgalini genişletti.
İsrail savaş uçakları, Şam ve çevresindeki askeri ve güvenlik noktalarını, güneybatıdaki Kuneytra vilayetini, Lazkiye Limanı'ndaki Suriye donanmasına ait gemileri ve kıyı bölgelerindeki askeri depoları vurdu.