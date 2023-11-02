İsrail iki mülteci kampını birden vurdu
İsrail üçüncü günde de Cibaliye mülteci kampına saldırdı. İlk iki saldırılarda toplamda binden fazla insanın etkilendiği açıklanmıştı. İsrail ordusu bugün hem Cibaliye hem Bureyc kamplarına birden saldırdı. İsrail ordusu bir başka kampa broşür atarak saldırı düzenleyeceğini haber etti.
İsrail, Cibaliye mülteci kampını 48 saat içerisinde üçünü kez vurdu. İlk iki saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.
Enkaz altında kalanları arama - kurtarma çalışmaları devam ederken İsrail ordusu yeniden Cibaliye'ye saldırdı.
Saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü belirtildi.