İsrail iki mülteci kampını birden vurdu, Hamas, Lübnan'dan karşılık verdi

İsrail üçüncü günde de Cibaliye mülteci kampına saldırdı. İlk iki saldırılarda toplamda binden fazla insanın etkilendiği açıklanmıştı. İsrail ordusu bugün hem Cibaliye hem Bureyc kamplarına birden saldırdı. İsrail ordusu bir başka kampa broşür atarak saldırı düzenleyeceğini haber etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaştıklarını belirterek, "Acı kayıplarımız var" ifadesini kullandı. Öte yandan Hamas, misilleme olarak Lübnan'dan İsrail'i vurduğunu duyurdu. Uzmanlar, Gazze bombardımanının başlamasından bu yana Lübnan'dan İsrail'e en yoğun saldırıların bugün gerçekleştiğini kaydetti.

İsrail iki mülteci kampını birden vurdu, Hamas, Lübnan'dan karşılık verdi - 1

İsrail, Cibaliye mülteci kampını 48 saat içerisinde üçünü kez vurdu. İlk iki saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. 

Enkaz altında kalanları arama - kurtarma çalışmaları devam ederken İsrail ordusu yeniden Cibaliye'ye saldırdı. 

Saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü belirtildi. 

DÜNYA HABERLERİ

İsrail iki mülteci kampını birden vurdu, Hamas, Lübnan'dan karşılık verdi - 2

BUREYC KAMPI DA VURULDU

Gazze Şeridi'ne adını veren Gazze bölgesindeki Bureyc mülteci kampı bugün İsrail saldırılarının hedefi oldu. 

Bureyc'e yapılan saldırıda en az 15 Filistinlinin öldüğü duyuruldu. 

Bureyc mülteci kampı geçtiğimiz günlerde vurulan Nuseyrat mülteci kampının hemen yanında bulunuyor. 

İsrail iki mülteci kampını birden vurdu, Hamas, Lübnan'dan karşılık verdi - 3

İsrail havadan gerçekleştirdiği saldırıların yanısıra Gazze bölgesinde iki ayrı noktadan kara operasyonuna başladı. 

Uzmanlara göre İsrail ordusu Gazze ve Kuzey Gazze bölgelerinde bir kıskaç harekatı gerçekleştiriyor. 

İsrail iki mülteci kampını birden vurdu, Hamas, Lübnan'dan karşılık verdi - 4

NETANYAHU: ACI KAYIPLARIMIZ VAR

Gazze'ye kara harekatı sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan açıklama geldi.

Netanyahu, Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaştıklarını belirterek, "Acı kayıplarımız var"  ifadesini kullandı.

İsrail iki mülteci kampını birden vurdu, Hamas, Lübnan'dan karşılık verdi - 5

HAMAS LÜBNAN'DAN İSRAİL'İ VURDU

Hamas'tan da saldırılara misilleme gecikmedi.  Hamas, Lübnan'daki El Kassam Tugayları'nın israil'in kuzeyindeki Kiryat Şmona'ya 12 roket fırlattığını duyurdu.

Birçok araç alev aldı. Uzmanlar, Gazze bombardımanının başlamasından bu yana Lübnan'dan İsrail'e en yoğun saldırıların bugün gerçekleştiğini kaydetti.

İsrail iki mülteci kampını birden vurdu, Hamas, Lübnan'dan karşılık verdi - 6

ŞATİ KAPINA TAHLİYE BİLDİRİSİ

İsrail ordusu yoğun saldırılar başlatacağını belirterek, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinlerine “acil şekilde bölgeyi tahliye etme” çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun yoğun saldırı başlatacağı kaydedilen broşürlerde, şu ifadeler kullanıldı: "Zaman doldu. Gelecek saatlerde güçlerimiz Hamas teröristlerini ağır şekilde bombalayacak. Başka bir uyarı mesajının geleceğine dair söz vermiyoruz. Bölgeyi derhal tahliye edin."

İsrail iki mülteci kampını birden vurdu, Hamas, Lübnan'dan karşılık verdi - 7

CİBALİYE'YE YAPILAN İLK İKİ SALDIRI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliye katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000" ifadelerini kullandı.

Kudra, gece 03.47'de yaptığı açıklamasında daha fazla ayrıntı vermedi.

İsrail iki mülteci kampını birden vurdu, Hamas, Lübnan'dan karşılık verdi - 8

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

İsrail iki mülteci kampını birden vurdu, Hamas, Lübnan'dan karşılık verdi - 9

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının saldırısında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

İsrail iki mülteci kampını birden vurdu, Hamas, Lübnan'dan karşılık verdi - 10

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail iki mülteci kampını birden vurdu, Hamas, Lübnan'dan karşılık verdi - 11

31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 16’ya yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugaylarının elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'i çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail iki mülteci kampını birden vurdu, Hamas, Lübnan'dan karşılık verdi - 12

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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