İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasında ilk koşul yerine getiriliyor | Hamas 3 israilli kadın rehineyi serbest bıraktı

İsrail ve Hamas arasındaki sağlanan ateşkesten sonra anlaşmanın ilk koşulu olan rehinelerin serbest bırakılması şartı gerçekleşiyor. Hamas, Gazze sınırında 3 kadın rehineyi Kızılhaç yetkililerine teslim etti. İsrail, 3 kadın rehineye rehineye karşılık 90 Filistinliyi serbest bırakacak. Batı Şeria'da Filistinli mahkumların serbest bırakılması için hazırlıklar başladı. Kadın rehineler, İsrail istihbaratı ve özel bir ekip tarafından teslim alınarak helikopterle İsrail'e götürüldü.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasında ilk koşul yerine getiriliyor | Hamas 3 israilli kadın rehineyi serbest bıraktı - 1

İsrail Kanal 12 televizyonu, serbest bırakılacak üç kadın rehinenin isimlerini, Romi Gonen, Doron Steinbrecher ve Emily Damari olarak açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan ilk açıklamada, serbest bırakılan 3 rehinenin İsrail ordusuna bağlı özel bir birim ve Şin Bet İstihbarat örgütü gücü eşliğinde İsrail'e götürüldüğü belirtildi. Hamas'ın teslim ettiği 3 kadın rehine sağlık kontrolünden geçirilecek.

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İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasında ilk koşul yerine getiriliyor | Hamas 3 israilli kadın rehineyi serbest bıraktı - 2

İsrail Başbakanlığı, diğer 4 rehinenin ise 7 gün içinde serbest bırakılacağını açıklamıştı.
Hamas, İsrail'in üç kadın rehineye karşılık serbest bırakılacak 90 Filistinli mahkûmun isimlerinin yer aldığı bir liste vereceğini açıklamıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasında ilk koşul yerine getiriliyor | Hamas 3 israilli kadın rehineyi serbest bıraktı - 3

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas'ın silahlı kanat sözcüsü, arabulucuların İsrail'i Gazze Ateşkes anlaşmasına bağla kalmaya zorlaması gerektiğini söyledi. Sözcü "Bu savaşa direkt müdahil oldukları için İranlı kardeşlerimizi selamlıyoruz" ifadesini kullandı. 

Hamas'ın silahlı kanat sözcüsü, ateşkese bağlı kalacaklarını ve zaman çizelgesini izleyeceklerini  taahüt ederek kan dökülmesini sonlandırmak için anlaşmasının başarılı olmasını istediklerini belirtti. Sözcü, İsrail'in olası herhangi bir ihlalinin süreci tehlikeye atacağını ve rehinelerin hayatını riske sokacağını kaydetti.


İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasında ilk koşul yerine getiriliyor | Hamas 3 israilli kadın rehineyi serbest bıraktı - 4

ATEŞKES ÖNCESİ LİSTE KRİZİ

Ateşkeste esir takasından önce İsrail Hamas arasında liste krizi yaşandı. Netanyahu, listenin kendilerine teslim edileceği zaman ateşkesin başlayacağını söyledi.

Hamas ateşkese bağlılığını açıklayarak, listenini teknik sebeplerden ötürü geciktiğini belirtti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasında ilk koşul yerine getiriliyor | Hamas 3 israilli kadın rehineyi serbest bıraktı - 5

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail Ordusu, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra bir açıklama yaparak saldırı Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas'a bağlı güçleri taşıyan minibüslerin hedef alındığı belirtti. İsrail ordu sözcüsü, "Bundan sonra her hafta üç ya da dört kadın rehine serbest bırakılacak." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın geç yürürlüğe girmesinde Hamas'ı suçlayan sözcü, "Bu sabah Hamas taahhüdünü yerine getirmedi ve anlaşmada kararlaştırıldığı gibi listeyi teslim etmedi.

Buna göre askeri yapılara ve silahlı Hamas teröristlerine saldırdık ve ateşkes geç yürürlüğe girdi. Anlaşmalardan herhangi bir sapmayı kabul etmeyeceğiz." diye konuştu.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasında ilk koşul yerine getiriliyor | Hamas 3 israilli kadın rehineyi serbest bıraktı - 6

ATEŞKESİN İLK AŞAMASINDA NE VAR?

Ateşkesin illk aşamasında esir takası yapılacak. 6 hafta sürecek ilk aşamada Hamas 33 İsrailli esiri serbest bırakacak. İsrail de her kadın asker için 50, her sivil esir için de 30 Filistinli mahkûmu serbest bırakacak.

İsrail ardından 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 19 yaşın altındaki tüm kadın ve çocukları salıverecek.

İsrail ayrıca kademeli olarak silahsız Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin kuzeyine dönmesine ve günde 600 kamyona kadar yardımın bölgeye girmesine izin verecek.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasında ilk koşul yerine getiriliyor | Hamas 3 israilli kadın rehineyi serbest bıraktı - 7

İsrail ordusunun Kızılhaç’tan teslim aldığı Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher aslı esirler sağlık kontrolü için Sheba Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasında ilk koşul yerine getiriliyor | Hamas 3 israilli kadın rehineyi serbest bıraktı - 8

Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması yürürlüğe girerken esir takası öncesinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Gazze kentinin Saraya bölgesinde toplandı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasında ilk koşul yerine getiriliyor | Hamas 3 israilli kadın rehineyi serbest bıraktı - 9
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasında ilk koşul yerine getiriliyor | Hamas 3 israilli kadın rehineyi serbest bıraktı - 10
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasında ilk koşul yerine getiriliyor | Hamas 3 israilli kadın rehineyi serbest bıraktı - 11
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasında ilk koşul yerine getiriliyor | Hamas 3 israilli kadın rehineyi serbest bıraktı - 12

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İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasında ilk koşul yerine getiriliyor | Hamas 3 israilli kadın rehineyi serbest bıraktı - 13
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