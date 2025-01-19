İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasında ilk koşul yerine getiriliyor | Hamas 3 israilli kadın rehineyi serbest bıraktı

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail Ordusu, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra bir açıklama yaparak saldırı Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas'a bağlı güçleri taşıyan minibüslerin hedef alındığı belirtti. İsrail ordu sözcüsü, "Bundan sonra her hafta üç ya da dört kadın rehine serbest bırakılacak." ifadesini kullandı.



Anlaşmanın geç yürürlüğe girmesinde Hamas'ı suçlayan sözcü, "Bu sabah Hamas taahhüdünü yerine getirmedi ve anlaşmada kararlaştırıldığı gibi listeyi teslim etmedi.

Buna göre askeri yapılara ve silahlı Hamas teröristlerine saldırdık ve ateşkes geç yürürlüğe girdi. Anlaşmalardan herhangi bir sapmayı kabul etmeyeceğiz." diye konuştu.