İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasında ilk koşul yerine getiriliyor | Hamas 3 israilli kadın rehineyi serbest bıraktı
İsrail ve Hamas arasındaki sağlanan ateşkesten sonra anlaşmanın ilk koşulu olan rehinelerin serbest bırakılması şartı gerçekleşiyor. Hamas, Gazze sınırında 3 kadın rehineyi Kızılhaç yetkililerine teslim etti. İsrail, 3 kadın rehineye rehineye karşılık 90 Filistinliyi serbest bırakacak. Batı Şeria'da Filistinli mahkumların serbest bırakılması için hazırlıklar başladı. Kadın rehineler, İsrail istihbaratı ve özel bir ekip tarafından teslim alınarak helikopterle İsrail'e götürüldü.
İsrail Kanal 12 televizyonu, serbest bırakılacak üç kadın rehinenin isimlerini, Romi Gonen, Doron Steinbrecher ve Emily Damari olarak açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan ilk açıklamada, serbest bırakılan 3 rehinenin İsrail ordusuna bağlı özel bir birim ve Şin Bet İstihbarat örgütü gücü eşliğinde İsrail'e götürüldüğü belirtildi. Hamas'ın teslim ettiği 3 kadın rehine sağlık kontrolünden geçirilecek.
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