İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasında ilk koşul yerine getiriliyor |İsrail Basını: Kızılhaç 3 kadın rehineyi teslim aldı

ATEŞKESİN İLK AŞAMASINDA NE VAR?

Ateşkesin illk aşamasında esir takası yapılacak. 6 hafta sürecek ilk aşamada Hamas 33 İsrailli esiri serbest bırakacak. İsrail de her kadın asker için 50, her sivil esir için de 30 Filistinli mahkûmu serbest bırakacak.



İsrail ardından 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 19 yaşın altındaki tüm kadın ve çocukları salıverecek.



İsrail ayrıca kademeli olarak silahsız Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin kuzeyine dönmesine ve günde 600 kamyona kadar yardımın bölgeye girmesine izin verecek.