İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasında ilk koşul yerine getiriliyor |İsrail Basını: Kızılhaç 3 kadın rehineyi teslim aldı
İsrail ve Hamas arasındaki sağlanan ateşkesten sonra anlaşmanın koşullarından olan rehinelerin serbest bırakılması şartı gerçekleşiyor. Hamas, Gazze sınırında 3 kadın rehineyi Kızılhaç yetkililerine teslim etti. İsrail Basınına göre Kızılhaç rehineleri teslim aldı. İsrail 3 rehineye karşılık 90 Filistinliyi serbest bırakacak.
İsrail Kanal 12 televizyonu, serbest bırakılacak üç kadın rehinenin isimlerini, Romi Gonen, Doron Steinbrecher ve Emily Damari olarak açıkladı.
İsrail Başbakanlığı, yaşayan diğer 4 rehinenin ise 7 gün içinde serbest bırakılacağını açıklamıştı. Hamas, İsrail'in üç kadın rehineye karşılık serbest bırakılacak 90 Filistinli mahkûmun isimlerinin yer aldığı bir liste vereceğini açıklamıştı. Gazze'de 15 aydır devam eden savaşta ateşkesin ilk gününde serbest bırakılacak mahkûmlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi.