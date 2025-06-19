İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu: İşte binanın son hali
İsrail, İran’ın başkenti Tahran’da “Cam Bina” olarak bilinen devlet televizyonu merkezini hedef aldı. İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yerleşkesindeki yapıda meydana gelen hasarın boyutu, saldırı sonrası görüntülerle ortaya çıktı.
"CAM BİNA" HEDEF ALINDI
İsrail’in Tahran’a düzenlediği hava saldırılarında hedef alınan noktalardan biri de İran Radyo ve Televizyon Kurumunun (IRIB) yerleşkesinde bulunan ve kamuoyunda “Cam Bina” olarak bilinen yapı oldu.