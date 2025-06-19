İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu: İşte binanın son hali

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’da “Cam Bina” olarak bilinen devlet televizyonu merkezini hedef aldı. İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yerleşkesindeki yapıda meydana gelen hasarın boyutu, saldırı sonrası görüntülerle ortaya çıktı.

İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu: İşte binanın son hali - 1

"CAM BİNA" HEDEF ALINDI

İsrail’in Tahran’a düzenlediği hava saldırılarında hedef alınan noktalardan biri de İran Radyo ve Televizyon Kurumunun (IRIB) yerleşkesinde bulunan ve kamuoyunda “Cam Bina” olarak bilinen yapı oldu.

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İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu: İşte binanın son hali - 2

SAVAŞ UÇAKLARI DÖRT FÜZE ATTI

İsrail, 16 Haziran’da İran’da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenleyeceğini bildirmesinin ve Tahran’daki 3. Bölge’ye tahliye duyurusu yayımlamasının ardından IRIB binasını vurdu.

IRIB yerleşkesindeki "Cam Bina" adıyla anılan meşhur yapı, savaş uçaklarından atılan 4 füzeyle vuruldu.

İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu: İşte binanın son hali - 3

CAMLAR KIRILDI, YANGIN İZLERİ OLUŞTU

Saldırı sonrası binada oluşan büyük çaplı hasar görüntülendi.

Saldırıda binanın cam cephelerinin büyük bir bölümü tamamen kırılırken, ofis katlarında ise ağır yangın izleri dikkati çekti.

İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu: İşte binanın son hali - 4

ÜÇ GAZETECİ ÖLDÜ

Ofislerin çoğu tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, elektronik ekipmanlar, yayın cihazları ve arşiv odalarının da tahrip olduğu görüldü.

Yerleşkede görev yapan çalışanlardan alınan bilgilere göre, saldırıda 3 gazeteci yaşamını yitirdi bazı gazeteciler de yaralandı.

İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu: İşte binanın son hali - 5

YAYIN AKIŞINDA AKSAMA

Kurumun bazı yayın ve teknik birimlerinin ciddi şekilde zarar gördüğü, yayın akışında ise kısa süreli aksamalar yaşandığı ifade edildi.

Saldırıya uğrayan “Cam Bina”, IRIB’in sembol yapılarından biri olarak kabul ediliyor ve yıllardır hem yerel hem uluslararası yayınlara ev sahipliği yapıyordu.

İsrail saldırısının ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları ise sürüyor.

İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu: İşte binanın son hali - 6

SPİKER YAYINA DEVAM ETTİ

Saldırı sırasında yayın binasında görevde olan devlet televizyonu spikeri Seher İmami, korku dolu anlara rağmen canlı yayını terk etmemesiyle ülke genelinde takdir topladı.

Patlamalar ve sarsıntılar devam ederken soğukkanlılığını koruyan İmami, yayında kalmaya devam etti.

İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu: İşte binanın son hali - 7

"CESARETİN SEMBOLÜ" OLDU

İran kamuoyunda kısa sürede “cesaretin sembolü” haline gelen spiker, sosyal medyada ve haber bültenlerinde “kahraman spiker” olarak anılmaya başlandı.

İranlı yetkililer, İmami’nin gösterdiği cesareti “İran halkının metanetinin ve iradesinin yansıması” olarak değerlendirirken, devlet televizyonu da çalışanlarının sergilediği soğukkanlı duruşun gurur verici olduğunu açıkladı.

İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu: İşte binanın son hali - 8
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