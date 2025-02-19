İsrail, İran nükleerini vuracak! “Ortadoğu’daki yangının boyutunu hayal bile edemeyeceksiniz”

İran basınının Avrupalı bir diplomata dayandırdığı habere göre Tahran yönetimi, ekim ayından önce ABD ile bir anlaşmaya varamazsa İsrail, İran’ın nükleer gücünü vuracak. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutan Emir Ali Hacızade, İran'ın nükleer tesislerine yapılacak herhangi bir saldırının daha önce benzeri görülmemiş bir bölgesel yangına yol açacağını söyledi. Hacızade ayrıca İran'ın İsrail'e üçüncü saldırısı Gerçek Vaat 3’ün “kesinlikle” gerçekleşeceğini açıkladı. “Yetkililer bunu planladı ve stratejik olarak kullanacak. Bunu boşa harcamayacağız” dedi. (Haber: Derya Doğan)

İsrail, İran nükleerini vuracak! “Ortadoğu’daki yangının boyutunu hayal bile edemeyeceksiniz” - 1

Al-Hadath'ın üst düzey bir Avrupalı diplomata dayandırdığı haberine göre, Tahran yönetimi ekim ayından önce Trump yönetimiyle bir anlaşmaya varamazsa İsrail, İran'a askeri bir saldırı düzenleyecek.

Diplomat, İran’ın her zamankinden daha zayıf olduğunu ve müzakere için çaresiz olduğunuöne sürdü.

“İran yaptırımların kaldırılmasını içeren herhangi bir anlaşmayı kabul edecektir” diyen diplomat, Tahran'ın Trump yönetiminin bir müzakereci atamasını beklediğini belirtti. Ayrıca ABD'nin İran ile doğrudan ve gizli müzakereler yürütmek istediğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutan Emir Ali Hacızade ise İran'ın nükleer tesislerine yapılacak herhangi bir saldırının daha önce benzeri görülmemiş bir bölgesel yangına yol açacağını söyledi ve İsrail ile ABD'ye yönelik ayrıntılı misilleme tehditlerinde bulundu.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail, İran nükleerini vuracak! “Ortadoğu’daki yangının boyutunu hayal bile edemeyeceksiniz” - 2

“1000 İHA KULLANSAK NE YAPABİLİRLER Kİ?”

Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Hacızade, ABD gazetelerinin İsrail'in bu yıl içinde saldırı planladığını yazmasından günler sonra yaptığı açıklamada “İran'ın nükleer tesislerine saldırılması halinde bölgede hayal bile edilemeyecek boyutlarda bir yangın patlak verecektir” dedi.

Iran International haber sitesine göre bu açıklamalar, ABD istihbarat değerlendirmelerinin Tahran'ın askeri gerilemelerinin ardından İsrail'in gerçekleştirmeye daha istekli olduğunu düşündüğü bir saldırıya olası bir yanıtın üst düzey bir İranlı askeri yetkili tarafından aylardır en net şekilde tanımlanmasıydı.

Hacızade, “ABD ile çatışmaya girersek, bölgede düşük maliyetli füzelerle vurabileceğimiz yeterince hedefimiz var. 150 insansız hava aracı yerine 500 hatta 1000 insansız hava aracı kullanırsak ne yapabilirler ki?” ifadelerini kullandı.

İsrail, İran nükleerini vuracak! “Ortadoğu’daki yangının boyutunu hayal bile edemeyeceksiniz” - 3

AMERİKAN GAZETELERİ YAZMIŞTI

Amerikan Wall Street Journal ve Washington Post gazeteleri geçen hafta ABD istihbaratının geçen ay elde ettiği bulgulara dayanarak İsrail'in bu yılın ilk aylarında İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırı için fırsat gördüğünü bildirmişti.

Gazeteler İsrail'in bu değerlendirmesini, 26 Ekim'de İsrail'in hava savunma sistemlerinin büyük bölümünü devre dışı bırakan saldırısından sonra İran'ın zayıflamasına ve ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri harekâta daha açık hale gelmesine dayandırdığını yazdı.

İsrail, İran nükleerini vuracak! “Ortadoğu’daki yangının boyutunu hayal bile edemeyeceksiniz” - 4

“KITALARARASI FÜZEYE GEREK YOK”

Hacızade, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in, İran'ın yakında hazır olacağını söylediği anti-balistik füze savunma sistemlerini defalarca bizzat takip ettiğini de belirtti.

“Bazıları müzakere etmezsek saldırabileceklerini söylüyor. Kimse endişelenmesin; kesinlikle hiçbir şey yapamazlar” diyen Hacızade, İran'ın füze menzilini 2 bin kilometreye çıkarmak için çalıştığını ve ABD çıkarlarının daha az yüksek teknolojili mühimmatla kolayca vurulabileceğini söyledi.

İranlı komutan, “ABD'nin etrafımızda düşük maliyetli füzelerle vurulabilecek yakın hedefleri var, buradan kıtalararası füze kullanmaya gerek yok” diye ekledi.

İsrail, İran nükleerini vuracak! “Ortadoğu’daki yangının boyutunu hayal bile edemeyeceksiniz” - 5

“ÜÇÜNCÜ SALDIRI KESİNLİKLE GERÇEKLEŞECEK”

İranlı komutan aynı zamanda son günlerde İsrail'e doğrudan saldırı sözü veren ikinci üst düzey Devrim Muhafızları yetkilisi oldu ve Ortadoğu'daki düşmanına karşı söylemini sertleştirdi.

Hacızade, “İran'ın İsrail'e üçüncü saldırısı, Gerçek Vaat 3, kesinlikle gerçekleşecek, ancak yetkililer bunu planladı ve stratejik olarak kullanacak. Bunu boşa harcamayacağız” diye ekledi.

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