İsrail, İran nükleerini vuracak! “Ortadoğu’daki yangının boyutunu hayal bile edemeyeceksiniz”

Al-Hadath'ın üst düzey bir Avrupalı diplomata dayandırdığı haberine göre, Tahran yönetimi ekim ayından önce Trump yönetimiyle bir anlaşmaya varamazsa İsrail, İran'a askeri bir saldırı düzenleyecek.

Diplomat, İran’ın her zamankinden daha zayıf olduğunu ve müzakere için çaresiz olduğunuöne sürdü.

“İran yaptırımların kaldırılmasını içeren herhangi bir anlaşmayı kabul edecektir” diyen diplomat, Tahran'ın Trump yönetiminin bir müzakereci atamasını beklediğini belirtti. Ayrıca ABD'nin İran ile doğrudan ve gizli müzakereler yürütmek istediğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutan Emir Ali Hacızade ise İran'ın nükleer tesislerine yapılacak herhangi bir saldırının daha önce benzeri görülmemiş bir bölgesel yangına yol açacağını söyledi ve İsrail ile ABD'ye yönelik ayrıntılı misilleme tehditlerinde bulundu.