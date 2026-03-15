İsrail, İran Savaşı'nda harcamayı artırıyor. Acil bütçe onaylandı

İsrail Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bakanlara sunulan belgede, çatışmaların yoğunluğu nedeniyle ek bütçenin zorunlu hale geldiği vurgulandı.

Belgeye göre bu fonlar mühimmat edinimi, gelişmiş silah sistemlerinin tedariki ve kritik muharebe stoklarının yenilenmesi dahil olmak üzere İran'a "operasyonel bir yanıt" sağlamak için kullanılacak. Bu hamle, savaştan dolayı doğan ihtiyaçları karşılamaya yönelik “istisnai bir acil durum kararı” olarak nitelendiriliyor.

Fonlar toplam 222 milyar dolarlık devlet bütçesinden karşılanacak ve 31 Mart'a kadar Knesset tarafından kabul edilmesi bekleniyor.