İsrail, İran Savaşı'nda harcamayı artırıyor. Acil bütçe onaylandı
15.03.2026 14:31
AFP
İsrail, İran ile savaşın üçüncü haftası başlarken askeri harcamalar için 827 milyon dolarlık acil durum bütçesini onayladı.
İSRAİL'DEN İRAN İÇİN ACİL BÜTÇE
İsrail hükümeti, İran ile süregelen savaşın üçüncü haftasına girilirken askeri harcamalar için 827 milyon Dolarlık acil bütçe tasarısını onayladı. Kkabine bakanları tarafından telefon üzerinden yapılan bir toplantıyla kabul edilen bu paketin, "güvenlik alımları" ve "acil ihtiyaçların" karşılanması amacıyla kullanılacağı belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti, fonların tam olarak hangi alımları kapsayacağına dair henüz resmi bir detay paylaşmadı.
"ÇATIŞMALAR NEDENİYLE EK BÜTÇE ZORUNLU"
İsrail Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bakanlara sunulan belgede, çatışmaların yoğunluğu nedeniyle ek bütçenin zorunlu hale geldiği vurgulandı.
Belgeye göre bu fonlar mühimmat edinimi, gelişmiş silah sistemlerinin tedariki ve kritik muharebe stoklarının yenilenmesi dahil olmak üzere İran'a "operasyonel bir yanıt" sağlamak için kullanılacak. Bu hamle, savaştan dolayı doğan ihtiyaçları karşılamaya yönelik “istisnai bir acil durum kararı” olarak nitelendiriliyor.
Fonlar toplam 222 milyar dolarlık devlet bütçesinden karşılanacak ve 31 Mart'a kadar Knesset tarafından kabul edilmesi bekleniyor.
İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI: FÜZELERİMİZ AZALMADI
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İsrail'in önleyici füzelerinin azaldığı ve bu durumun Amerika Birleşik Devletleri'ne bildirildiği yönündeki haberleri yalanladı. Kısa süre önce bir İran füzesinin isabet ettiği bölgeyi ziyaret eden Sa'ar, gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna net bir şekilde “Hayır” yanıtını verdi.
İsrail ordusu, savaşın başından bu yana İran'dan gelen balistik füze saldırılarının büyük bir kısmını füze savunma sistemleriyle engellemeye devam ediyor. Savaşın başından bu yana da İsrail'in yaklaşık 7 milyar Dolar harcadığı ifade ediliyor.
28 Şubat'ta başlayan İran'a İsrail-ABD saldırılarıyla beraber İsrail İran'ın misillemelerinin hedefi oluyor. İran'ın İsrail'e en az 250 balistik füze fırlattığı belirtiliyor.
Savaşın başlangıcından bu yana füzeler veya düşen enkaz parçaları nedeniyle İsrail'de toplam 12 kişi hayatını kaybetti.