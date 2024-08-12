İsrail istihbaratında yeni iddia: "İran birkaç gün içinde saldıracak"
İsrail istihbarat teşkilatı, İran'ın birkaç gün içinde İsrail'e doğrudan saldırmaya hazırlandığını öne sürüyor. Yeni istihbarat değerlendirmesi, perşembe günü yapılması planlanan ateşkes görüşmelerinden önce bir saldırının gerçekleşebileceğini ve olası bir anlaşma için müzakereleri tehlikeye atabileceğini gösteriyor. Önümüzdeki haftada yaşanacaklar, bölgedeki krizi derinleştirebileceği gibi 7 Ekim'den beri ilk kez rotada bir değişiklik işaretine de yol açabilir.
YAKLAŞAN MİSİLLEME SALDIRISI
İsrail istihbarat teşkilatının güncel değerlendirmesine göre İran, Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesine misilleme olarak doğrudan İsrail'e saldırmaya hazırlanıyor.
Teşkilat, misilleme saldırısının birkaç gün içerisinde gerçekleşeceğine inanıyor.