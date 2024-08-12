İsrail istihbaratında yeni iddia: "İran birkaç gün içinde saldıracak"

İsrail istihbarat teşkilatı, İran'ın birkaç gün içinde İsrail'e doğrudan saldırmaya hazırlandığını öne sürüyor. Yeni istihbarat değerlendirmesi, perşembe günü yapılması planlanan ateşkes görüşmelerinden önce bir saldırının gerçekleşebileceğini ve olası bir anlaşma için müzakereleri tehlikeye atabileceğini gösteriyor. Önümüzdeki haftada yaşanacaklar, bölgedeki krizi derinleştirebileceği gibi 7 Ekim'den beri ilk kez rotada bir değişiklik işaretine de yol açabilir.

İsrail istihbaratında yeni iddia: "İran birkaç gün içinde saldıracak" - 1

YAKLAŞAN MİSİLLEME SALDIRISI

İsrail istihbarat teşkilatının güncel değerlendirmesine göre İran, Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesine misilleme olarak doğrudan İsrail'e saldırmaya hazırlanıyor.

Teşkilat, misilleme saldırısının birkaç gün içerisinde gerçekleşeceğine inanıyor.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail istihbaratında yeni iddia: "İran birkaç gün içinde saldıracak" - 2

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ TEHLİKEDE

Yeni istihbarat değerlendirmesi, perşembe günü yapılması planlanan ateşkes görüşmelerinden önce bir saldırının gerçekleşebileceğini ve olası bir anlaşma için müzakereleri tehlikeye atabileceğini gösteriyor.

Kaynaklar, son 24 saatte hazırlanan değerlendirmenin bir değişimi temsil ettiğini söyledi.

İsrail istihbaratında yeni iddia: "İran birkaç gün içinde saldıracak" - 3

İRAN'IN YANITI NASIL OLACAK?

İsrail istihbaratı, son bir haftadır İran'ın henüz tepkisinin zamanlaması ve niteliğine karar vermediğini düşünüyordu.

Uluslararası baskı ve iç tartışmaların İran Dini Lideri Ali Hamaney'i İsrail'e karşı misillemeyi ertelemeye, sınırlamaya veya en aza indirmeye yöneltebileceği öne sürüldü.

İsrail istihbaratında yeni iddia: "İran birkaç gün içinde saldıracak" - 4

İran'ın Birleşmiş Milletler'deki misyonu cuma günü yaptığı açıklamada, "Müdahalemizin zamanında ve olası ateşkesi tehlikeye atmayacak şekilde gerçekleştirilmesini umuyoruz" dedi.

İsrail istihbaratında yeni iddia: "İran birkaç gün içinde saldıracak" - 5

BÜYÜK ÇAPLI HAZIRLIK

Ancak İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşerek, İran'ın askeri hazırlıklarının büyük çaplı bir saldırıya hazırlandığını gösterdiğini söyledi.

İsrail istihbaratında yeni iddia: "İran birkaç gün içinde saldıracak" - 6

SAVAŞIN KADERİ BU HAFTA BELİRLENECEK

Önümüzdeki haftada yaşanacaklar, bölgedeki krizi derinleştirebileceği gibi 7 Ekim'den beri ilk kez rotada bir değişiklik işaretine de yol açabilir.

İsrail istihbaratında yeni iddia: "İran birkaç gün içinde saldıracak" - 7

ÇOK CEPHELİ SAVAŞ

İsrail şimdi kendisini İran tarafından desteklenen Hamas, Hizbullah ve Yemen'deki Husiler gibi bir grup hareketle, çok cepheli bir savaş tehdidiyle karşı karşıya buluyor.

İsrail istihbaratında yeni iddia: "İran birkaç gün içinde saldıracak" - 8

İSRAİL HAZIRLANMAK ZORUNDA

Geçtiğimiz hafta Tahran'da Hamas Lideri İsmail Haniye ve Beyrut'ta Hizbullah askeri komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesinin ardından İran ve Hizbullah misilleme yapma sözü verdi.

İsrail hükümetinin, önümüzdeki günlerde zamanı ve şiddeti belli olmayan bir saldırıya hazırlanmaktan başka çaresi yok.

İsrail istihbaratında yeni iddia: "İran birkaç gün içinde saldıracak" - 9
DAHA FAZLA GÖSTER