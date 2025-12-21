İsrail kabinesi, Batı Şeria'da 19 yeni yerleşime onay verdi
21.12.2025 14:01
Emre Köse
İsrail güvenlik kabinesi, uluslararası hukuka aykırı kabul edilen Batı Şeria’daki yerleşimlere 19 yenisini ekledi.
İsrail güvenlik kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yerleşimin kurulmasını onayladı.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotriç, bugün yaptığı açıklamada, atılan bu adımın nihai hedefinin Filistin devletinin kurulmasını fiilen imkansız hale getirmek olduğunu açıkça dile getirdi.
Maliye Bakanı Bezalel Smotriç ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın ortak önerisiyle kabine gündemine gelen karar, “Yahudiye ve Samiriye” olarak adlandırılan bölgede yeni yerleşimlerin resmileştirilmesini kapsıyor.
AFP'nin aktardığına göre Smotriç, yazılı açıklamasında bu son onayla birlikte son üç yıl içinde izin verilen toplam yerleşim sayısının 69'a ulaştığını bildirdi.
Yerleşimci hareketinin önde gelen isimlerinden olan ve kendisi de bir yerleşimde yaşayan Smotriç, hükümetin stratejisini şu sözlerle savundu:
"Sahada, Filistin terör devletinin kurulmasını engelliyoruz. Yolumuzun adaletine olan inancımızla, atalarımızın mirası olan toprakları geliştirmeye, inşa etmeye ve yerleşmeye devam edeceğiz."
STRATEJİK NOKTALAR YENİDEN İŞGALE AÇILIYOR
Onaylanan 19 yeni yerleşimin konumu, İsrail hükümeti tarafından "son derece stratejik" olarak nitelendiriliyor.
Listede yer alan yerleşimlerden beşi halihazırda mevcut olan ancak yasal statüsü bulunmayan noktalardan oluşurken, ikisi dikkat çekici bir geçmişe sahip.
Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Ganim ve Kadim yerleşimleri, yirmi yıl önce boşaltılıp yıkılmalarının ardından bu kararla yeniden kurulacak.
Uluslararası hukuk, Filistin topraklarındaki tüm İsrail yerleşimlerini yasadışı kabul ediyor. İsrail yasalarına göre dahi izinsiz sayılan bazı yerleşim noktaları, hükümet yetkilileri tarafından geriye dönük olarak yasallaştırılıyor.
GENİŞLEME REKOR SEVİYEDE
Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in işgal altındaki topraklarda sürdürdüğü yerleşim politikasını "amansız" olarak tanımlayarak kınamıştı.
BM verilerine göre, 2017 ile 2022 yılları arasında Batı Şeria'da yılda ortalama 12 bin 815 konut inşa edildi.
Reuters'ın haberine göre Guterres, bu ayın başlarında yaptığı değerlendirmede mevcut tablonun vahametine dikkat çekerek "Gerilimleri körüklemeye, Filistinlilerin topraklarına erişimini engellemeye ve tamamen bağımsız, demokratik, bitişik ve egemen bir Filistin Devleti'nin varlığını tehdit etmeye devam ediyor" dedi.
BM raporları, yerleşim genişlemesinin kurumun veri izlemeye başladığı 2017 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belgeliyor.
Halihazırda, 1967'de işgal ve ilhak edilen Doğu Kudüs hariç olmak üzere, Batı Şeria'da yaklaşık üç milyon Filistinli ile birlikte 500 binden fazla İsrailli yaşıyor.
1000 KİŞİ EVSİZ KALDI
Yerleşimlerin genişlemesine paralel olarak Filistinlilere ait mülklerin yıkımı da hız kazandı.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) verilerine atıfta bulunan BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, yılbaşından bu yana Batı Şeria'da binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.
Söz konusu yıkımların büyük çoğunluğu, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan ve kontrolü tamamen İsrail'de olan "C" bölgesinde gerçekleşiyor.
Ferhan Hak, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada "Yılbaşından bu yana Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan, İsrail’in kolluk kuvvetleri, planlama ve inşaat dahil olmak üzere neredeyse tekelini elinde tuttuğu C bölgesinde 1000'den fazla insan yerinden edildi" dedi.
İsrail makamları, bu yıkımları yapıların "ruhsatsız" olduğu gerekçesine dayandırıyor. Ferhan Hak, mevcut yerinden edilme oranının 2009'dan bu yana kaydedilen en yüksek ikinci yıllık rekor olduğunu belirterek, Doğu Kudüs dahil tüm bölgede cezalandırıcı yıkımların durdurulmasını talep etti.
OSLO ANLAŞMASI NE ÖNGÖRÜYORDU?
Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması, Batı Şeria'yı idari ve güvenlik açısından üç bölgeye ayırmıştı.
Nüfusun yoğun olduğu "A" ve "B" bölgelerinde Filistin yönetiminin yetkileri bulunurken, toprakların yüzde 61'ini kapsayan "C" bölgesinin kontrolü tamamen İsrail'e bırakılmıştı.
Gazze'deki savaşın başladığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki şiddet olaylarında da keskin bir artış yaşanıyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu süreçte İsrail askerleri veya yerleşimcilerin saldırıları sonucu en az 1.027 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail verileri ise aynı dönemde Batı Şeria'da düzenlenen saldırılarda veya askeri operasyonlarda en az 44 İsraillinin öldüğünü gösteriyor.