İsrail kabinesi, Batı Şeria'da 19 yeni yerleşime onay verdi

İsrail güvenlik kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yerleşimin kurulmasını onayladı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotriç, bugün yaptığı açıklamada, atılan bu adımın nihai hedefinin Filistin devletinin kurulmasını fiilen imkansız hale getirmek olduğunu açıkça dile getirdi.

Maliye Bakanı Bezalel Smotriç ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın ortak önerisiyle kabine gündemine gelen karar, “Yahudiye ve Samiriye” olarak adlandırılan bölgede yeni yerleşimlerin resmileştirilmesini kapsıyor.

AFP'nin aktardığına göre Smotriç, yazılı açıklamasında bu son onayla birlikte son üç yıl içinde izin verilen toplam yerleşim sayısının 69'a ulaştığını bildirdi.

Yerleşimci hareketinin önde gelen isimlerinden olan ve kendisi de bir yerleşimde yaşayan Smotriç, hükümetin stratejisini şu sözlerle savundu:

"Sahada, Filistin terör devletinin kurulmasını engelliyoruz. Yolumuzun adaletine olan inancımızla, atalarımızın mirası olan toprakları geliştirmeye, inşa etmeye ve yerleşmeye devam edeceğiz."