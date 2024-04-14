İsrail karşılık verecek mi? İran ve İsrail'den saldırı sonrası açıklama
İran-İsrail gerilimine ilişkin İran ve İsrail cephesinden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Saldırı sonrası İsrail'i uyaran İran, misilleme yapılması durumunda "dün geceden daha ağır yanıt" vereceğini açıkladı. İsrail tarafında ise Savaş Kabinesi saldırı sonrası ikinci kez toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, "İran'a bizim belirlediğimiz zaman diliminde karşılık vereceğiz." dedi.
İran tehditlerin ardından harekete geçti. İsrail'e yönelik misilleme saldırısı düzenledi. İran tarafından İsrail'e 200'den fazla insansız hava aracı ve düzinelerce füze fırlatıldı. "Gerçek Vaat Operasyonu" adı verilen saldırının, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya cevap olarak gerçekleştirildiği açıklandı.