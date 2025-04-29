İsrail, katliamdan kurtulan sağlık çalışanını serbest bıraktı
İsrail, Refah'ta 14 sağlık görevlisinin öldürüldüğü katliamın tanığı Filistin Kızılayında görevli sağlık çalışanı Esad Nasasra'yı 37 gün sonra serbest bıraktı.
İsrail, hapishane ve gözaltı merkezlerinde tutulan 10 Gazzeliyi bugün serbest bıraktı. Serbest bırakılan 10 kişi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilerek burada yakınlarıyla buluştu. Filistin Kızılayı, İsrail'in serbest bıraktığı 10 Gazzeli arasında Kızılay çalışanı Nasasra'nın da bulunduğunu bildirdi.
İsrail'in 37 gün boyunca alıkoyduğu Nasasra'nın, yakınları ve çalışma arkadaşlarıyla buluştuğu anlarda gözyaşlarına boğulduğu görüldü.