İsrail, katliamı sürdürüyor | Gazze'de öldürülen sivillerin bedenleri yollara bırakıldı

İsrail'in Lübnan bombardımanı devam etti. Bu kez hastanenin otoparkı hedef alındı. 1'i çocuk 4 kişi öldü; 24 kişi yaralandı. Gazze'nin kuzeyinde de çok sayıda sivilin öldürülerek cansız bedenlerinin yolların kenarlarında bırakıldığı belirtildi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da haftaya 11. kez Ortadoğu turuna çıkacağı açıklandı.

İsrail, katliamı sürdürüyor | Gazze'de öldürülen sivillerin bedenleri yollara bırakıldı - 1

İsrail ordusunun Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırıları devam etti. Bu kez Beyrut'taki Refik Hariri Üniversite Hastanesi'nin otoparkı hedef oldu. Arasında bir çocuğun da bulunduğu ölenler oldu. 20'den fazla kişi de yaralandı.

İsrail ordusu vurulan noktaların Hizbullah'la bağlantılı olduğunu öne sürdü. Saldırıdan önce vurulacak noktalara ilişkin uyarı yayımlandı.

Ancak Refik Harifi Üniversite Hastanesi o liste içerisinde değildi. 

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İsrail, katliamı sürdürüyor | Gazze'de öldürülen sivillerin bedenleri yollara bırakıldı - 2

Başkente düzenlenen 13 hava saldırısından biri de havalimanının 400 metre yakınına düzenlendi.

Suriye'nin başkenti Şam'dan patlama haberi geldi. Mezze semtinde bir otomobile güdümlü füzeyle saldırı yapıldı.

Mezze semti, büyükelçiliklere ve güvenlik servislerinin karargahlarına ev sahipliği yapıyor. Saldırının, kent merkezinin önemli binalarından Golden Mezze Oteli'nde yakınlarında meydana geldiği belirtildi. 

İsrail, katliamı sürdürüyor | Gazze'de öldürülen sivillerin bedenleri yollara bırakıldı - 3

İsrail ordu sözcüsü, Şam'daki saldırıda, Hizbullah'ın para tranferi yapan biriminin başındaki kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Gazze'nin kuzeyinde ise İsrail katliamı bir kez daha kendini gösterdi.

Ordunun, hastane ve sivillerin bulundğu sığınakları kuşattığı belirtildi. Bu sayede insani yardımların Filistinlilere ulaşması engellendi.

İsrail, katliamı sürdürüyor | Gazze'de öldürülen sivillerin bedenleri yollara bırakıldı - 4

İsrailli askerler, Filistinli erkekleri topladı; kadınlara Cebaliye Mülteci Kampı'nı terk etmelerine yönelik talimat verildi.

Ancak Cebaliye Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi öldü.

Birleşmiş Milletler Filistinlilere Yardım Kuruluşu Başkanı Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabından kaçmaya çalışan sivillerin öldürülerek, cansız bedenlerinin sokakta bırakıldığını yazdı.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 11. kez Ortadoğu'ya gidecek.

Gelecek hafta başlayacak ziyarette amaç Lübnan ve Gazze'de ateşkesi sağlamak olacak.

İsrail, katliamı sürdürüyor | Gazze'de öldürülen sivillerin bedenleri yollara bırakıldı - 5

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 77 roket fırlatıldığını, bunlardan bir kısmının etkisiz hale getirildiğini, bir kısmının ise açık araziye düştüğünü belirtti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan 45 roketin Golan'da açık araziye düştüğü, Yukarı Celil, Batı Celil ve Golan Tepelerine fırlatılan 30 roket ile Beyt Şan Vadisi ve Menşiye'ye fırlatılan 2 roketten bir kısmının etkisiz hale getirildiği, bir kısmının ise açık araziye düştüğü belirtildi.

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