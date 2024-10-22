İsrail, katliamı sürdürüyor | Gazze'de öldürülen sivillerin bedenleri yollara bırakıldı
İsrail'in Lübnan bombardımanı devam etti. Bu kez hastanenin otoparkı hedef alındı. 1'i çocuk 4 kişi öldü; 24 kişi yaralandı. Gazze'nin kuzeyinde de çok sayıda sivilin öldürülerek cansız bedenlerinin yolların kenarlarında bırakıldığı belirtildi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da haftaya 11. kez Ortadoğu turuna çıkacağı açıklandı.
İsrail ordusunun Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırıları devam etti. Bu kez Beyrut'taki Refik Hariri Üniversite Hastanesi'nin otoparkı hedef oldu. Arasında bir çocuğun da bulunduğu ölenler oldu. 20'den fazla kişi de yaralandı.
İsrail ordusu vurulan noktaların Hizbullah'la bağlantılı olduğunu öne sürdü. Saldırıdan önce vurulacak noktalara ilişkin uyarı yayımlandı.
Ancak Refik Harifi Üniversite Hastanesi o liste içerisinde değildi.