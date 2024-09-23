İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 100 kişi öldü

Cihaz patlamaları ve Beyrut bombardımanına yanıt olarak Hizbullah'ın İsrail'i roketlerle vurmasının ardından, Lübnan'a yönelik yeni bombardıman başladı. İsrail, Lübnan'a en büyük çaplı hava saldırısını başlattığını açıkladı. İsrail ordusu, Lübnan kasabalarında Hizbullah’ın silah sakladığını iddia ettiği evleri hedef aldı, burada yaşayanların derhal tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Hizbullah ise saldırılara karşılık olarak üç İsrail mevizisini çok sayıda roketle vurduğunu duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail bombardımanınlarında çocuk, kadın ve sağlık görevlileri dahil en az 100 kişinin öldüğünü, 400'den fazla yaralı olduğunu açıkladı.

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 100 kişi öldü - 1

İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar şiddetlendi.

Hizbullah'ın dün İsrail'i roketlerle vurmasının ardından İsrail ordusu bu sabah yeniden Lübnan'ı bombalamaya başladı.

Hizbullah'a karşı en geniş çaplı hava saldırılarını başlattığını açıklayan İsrail ordusu, Lübnanlıları Hizbullah hedeflerinden uzaklaşmaları konusunda uyardı.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, “Hizbullah tarafından silah depolamak için kullanılanlar gibi askeri amaçlarla kullanılan bina ve alanların içinde ve yanında bulunan Lübnan köylerindeki sivillere kendi güvenlikleri için derhal tehlikeden uzaklaşmalarını tavsiye ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 100 kişi öldü - 2

EN AZ 100 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Lübnan devlet haber ajansı NNA, “düşman savaş uçaklarının yarım saat içinde 80'den fazla hava saldırısı düzenlediğini” ve saldırıların Lübnan'ın gündeyinde Nabatiyeh bölgesini hedef aldığını duyurdu. Ayrıca Tyre bölgesine de saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Aynı zamanda doğuda Bekaa Vadisi'nde, Lübnan'ın derinliklerinde Suriye sınırı yakınlarında, Baalbek civarı ve Hermel'in dış mahalleleri de dâhil olmak üzere yoğun saldırılar başlatıldığı aktarıldı.

Lübnan devlet medyası, bir İsrail roketinin Lübnan'ın liman kenti Biblos'u vurduğunu da duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarında aralarında çocuk, kadın ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu en az 100 kişinin öldüğünü ve 400'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 100 kişi öldü - 3

"HİZBULLAH SİLAHLARI VAR" İDDİASIYLA EVLER HEDEFTE

Son aktarılan bilgiye göre İsrail ordusu sabahtan bu yana Lübnan'ın güney ve doğusundaki çeşitli bölgelere yaklaşık 300 hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu sözcülerinden Avichay Adraee, Lübnan kasabalarında Hizbullah’ın silah sakladığını iddia ettiği evlere yönelik hava saldırılarının her an gerçekleşeceğini, buradaki sakinlerin derhal tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Hizbullah kaynağı AFP'ye yaptığı açıklamada, Bekaa Vadisi'ndeki saldırıların bölgeyi doğudan batıya hedef aldığını  belirtti.

Anadolu Ajansı, İsrail'in yoğun hava saldırısı nedeniyle Tire'den binlerce kişinin Sidon'a doğru kaçtığını duyurdu.

Öte yandan Lübnan'da okullar saldırılar nedeniyle iki gün tatil edildi.

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 100 kişi öldü - 4

İSRAİL VE ABD SAVUNMA BAKANLARINDAN GÖRÜŞME

Saldırılar sürerken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ordunun Lübnan'da Hizbullah'a yönelik son saldırıları hakkında konuştuğunu duyurdu.

Gallant X'te yaptığı açıklamada, “Bakana Hizbullah'ın tehditlerine ilişkin bir durum değerlendirmesi sunduk ve Hizbullah'ın İsrailli sivillere karşı saldırı düzenleme kabiliyetini azaltmaya yönelik IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) operasyonları hakkında bilgi verdik. Ayrıca daha geniş bölgesel durumu ve İran ile vekillerinin oluşturduğu tehditleri de ele aldık” ifadelerini kullandı.

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 100 kişi öldü - 5

KASABA SAKİNLERİNE ŞÜPHELİ TELEFON

Güneydeki bir Reuters muhabirinin bildirdiğine göre, Lübnan'ın güneyinde yaşayanlar, Lübnanlı bir numaradan, Lübnanlı silahlı grup Hizbullah tarafından kullanılan herhangi bir mevziden derhal 1000 metre uzaklaşmalarını emreden telefonlar ve mesajlar aldı.

Lübnan Telekom Operatörü Ogero'nun Başkanı, Lübnan'in bugün 80 binden fazla şüpheli̇ İsrai̇l çağrısı aldığını ve insanların tahliye edilmesinin istendiğini bildirdi.

İsrail askeri sözcüsü Hagari, daha önce televizyonda yaptığı bir açıklamada benzer bir uyarıda bulunmuş ve bu uyarının “Lübnan'daki tüm ağlarda ve platformlarda Arapça olarak dağıtıldığını” söylemişti.

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 100 kişi öldü - 6

"SINIR ÖTESİNDEN YOĞUN ATEŞ BEKLİYORUZ"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bugğn yaptığı diğer açıklamada, ordunun "halkın sakin olması gerektiğini" söyledi.

Gallant paylaştığı bir videoda şu ifadeleri kullandı: “Lübnan'daki saldırılarımızı derinleştiriyoruz, kuzey sakinlerini güvenli bir şekilde evlerine döndürme hedefimize ulaşana kadar eylemlerimiz devam edecek. Bugünler İsrail kamuoyunun soğukkanlılık göstermesi gereken günler.”

İsrailli bakan, önümüzdeki birkaç gün sakin kalınması gerektiğini belirterek, sınır ötesinden yoğun ateş beklediğinin sinyalini verdi.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati de saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı. İsrail'in "yıkıcı planını" kınadığını söyleyen Mikati, saldırının "Lübnan köylerini ve kasabalarını yok etmeyi ve tüm yeşil alanları ortadan kaldırmayı amaçladığını" söyledi.

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 100 kişi öldü - 7

HİZBULLAH ROKETLERLE KARŞILIK VERDİ

Hizbullah, ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada, üç İsrail mevizisini çok sayıda roketle vurduklarını duyurdu.

Lübnanlı grup ayrıca İsrail ile girilen çatışmada iki mensubunun daha öldüğünü açıkladı.

Açıklamada, Hizbullah üyesi Mahmud Hüseyin Saad'ın ve Hüseyin Esad Abdullah'ın İsrail ile çıkan çatışmada öldüğü belirtildi.

Lübnan Hizbullahı ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda yaşamını yitiren Hizbullah üyelerinin sayısı 505'e yükseldi.

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 100 kişi öldü - 8

SALDIRILARIN ÇIKIŞ NOKTASI

İsrail, 17-18 Eylül'de Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazı ve telsizlere yönelik siber saldırılar düzenlemiş, ikisi çocuk 37 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail bu saldırılardan bir gün sonra Beyrut'u vurarak 15 Hizbullah üyesi dahil 45 kişiyi öldürmüştü. Öldürülenler arasında Hizbullah'ın iki üst düzey komutanı da yer aldı.

Hizbullah buna karşılık olarak İsrail’e dün füze saldırısı başlattı.

Hizbullah saldırıyı, “İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği acımasız katliama ilk yanıt” olarak nitelendirdi. Yayınlanan açıklamada, İsrail'in Ramat David Hava Üssüne Fadi 1 ve Fadi 2 füzelerinin fırlatıldığı aktarıldı.

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 100 kişi öldü - 9

NETANYAHU: MESAJI ALACAKLAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'daki saldırılar sonrası yaptığı açıklamada, ülkesinin Hizbullah'a büyük bir darbe indirdiğini söyleydi ve “Eğer Hizbullah mesajı almadıysa, size söz veriyorum, mesajı alacaklar” diye konuştu.

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 100 kişi öldü - 10
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