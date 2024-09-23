İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 100 kişi öldü

KASABA SAKİNLERİNE ŞÜPHELİ TELEFON

Güneydeki bir Reuters muhabirinin bildirdiğine göre, Lübnan'ın güneyinde yaşayanlar, Lübnanlı bir numaradan, Lübnanlı silahlı grup Hizbullah tarafından kullanılan herhangi bir mevziden derhal 1000 metre uzaklaşmalarını emreden telefonlar ve mesajlar aldı.

Lübnan Telekom Operatörü Ogero'nun Başkanı, Lübnan'in bugün 80 binden fazla şüpheli̇ İsrai̇l çağrısı aldığını ve insanların tahliye edilmesinin istendiğini bildirdi.

İsrail askeri sözcüsü Hagari, daha önce televizyonda yaptığı bir açıklamada benzer bir uyarıda bulunmuş ve bu uyarının “Lübnan'daki tüm ağlarda ve platformlarda Arapça olarak dağıtıldığını” söylemişti.