İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 182 kişi öldü

KASABA SAKİNLERİNE ŞÜPHELİ TELEFON

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Lübnan'ın güneyinde yaşayanlar, Lübnanlı bir numaradan, Hizbullah tarafından kullanılan herhangi bir mevziden derhal 1000 metre uzaklaşmalarını emreden telefonlar ve mesajlar aldı.

Lübnan Telekom Operatörü Ogero, Lübnan'in bugün 80 binden fazla şüpheli̇ İsrail çağrısı aldığını ve insanların tahliye edilmesinin istendiğini bildirdi.

İsrail askeri sözcüsü Hagari, daha önce televizyonda yaptığı bir açıklamada benzer bir uyarıda bulunmuş ve bu uyarının “Lübnan'daki tüm ağlarda ve platformlarda Arapça olarak dağıtıldığını” söylemişti.