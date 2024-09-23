İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 182 kişi öldü
Cihaz patlamaları ve Beyrut bombardımanına yanıt olarak Hizbullah'ın İsrail'i roketlerle vurmasının ardından, İsrail, Lübnan'a şimdiye kadarki en büyük hava saldırısını başlattı. İsrail ordusu, Lübnan kasabalarında Hizbullah’ın silah sakladığını iddia ettiği evleri hedef aldı, burada yaşayanların derhal tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Hizbullah ise saldırılara karşılık olarak üç İsrail mevzisini çok sayıda roketle vurduğunu duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail bombardımanlarında çocuk, kadın ve sağlık görevlileri dahil en az 182 kişinin öldüğünü, 700'den fazla yaralı olduğunu açıkladı.
İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar şiddetlendi.
Hizbullah'ın dün İsrail'i roketlerle vurmasının ardından İsrail ordusu bu sabah yeniden Lübnan'ı bombalamaya başladı.
Hizbullah'a karşı en geniş çaplı hava saldırılarını başlattığını açıklayan İsrail ordusu, Lübnanlıları Hizbullah hedeflerinden uzaklaşmaları konusunda uyardı.
İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, “Hizbullah tarafından silah depolamak için kullanılanlar gibi askeri amaçlarla kullanılan bina ve alanların içinde ve yanında bulunan Lübnan köylerindeki sivillere kendi güvenlikleri için derhal tehlikeden uzaklaşmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.