İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 182 kişi öldü

Cihaz patlamaları ve Beyrut bombardımanına yanıt olarak Hizbullah'ın İsrail'i roketlerle vurmasının ardından, İsrail, Lübnan'a şimdiye kadarki en büyük hava saldırısını başlattı. İsrail ordusu, Lübnan kasabalarında Hizbullah’ın silah sakladığını iddia ettiği evleri hedef aldı, burada yaşayanların derhal tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Hizbullah ise saldırılara karşılık olarak üç İsrail mevzisini çok sayıda roketle vurduğunu duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail bombardımanlarında çocuk, kadın ve sağlık görevlileri dahil en az 182 kişinin öldüğünü, 700'den fazla yaralı olduğunu açıkladı.

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 182 kişi öldü - 1

İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar şiddetlendi.

Hizbullah'ın dün İsrail'i roketlerle vurmasının ardından İsrail ordusu bu sabah yeniden Lübnan'ı bombalamaya başladı.

Hizbullah'a karşı en geniş çaplı hava saldırılarını başlattığını açıklayan İsrail ordusu, Lübnanlıları Hizbullah hedeflerinden uzaklaşmaları konusunda uyardı.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, “Hizbullah tarafından silah depolamak için kullanılanlar gibi askeri amaçlarla kullanılan bina ve alanların içinde ve yanında bulunan Lübnan köylerindeki sivillere kendi güvenlikleri için derhal tehlikeden uzaklaşmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 182 kişi öldü - 2

EN AZ 100 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Lübnan devlet haber ajansı NNA, “düşman savaş uçaklarının yarım saat içinde 80'den fazla hava saldırısı düzenlediğini” ve saldırıların Lübnan'ın gündeyinde Nabatiyeh bölgesini hedef aldığını duyurdu. Ayrıca Tyre bölgesine de saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Aynı zamanda doğuda Bekaa Vadisi'nde, Lübnan'ın derinliklerinde Suriye sınırı yakınlarında, Baalbek civarı ve Hermel'in dış mahalleleri de dâhil olmak üzere yoğun saldırılar başlatıldığı aktarıldı.

Lübnan devlet medyası, bir İsrail roketinin Lübnan'ın liman kenti Biblos'u vurduğunu da duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarında aralarında çocuk, kadın ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu en az 182 kişinin öldüğünü ve 727 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 182 kişi öldü - 3

"HİZBULLAH SİLAHLARI VAR" İDDİASIYLA EVLER HEDEFTE

Son aktarılan bilgiye göre İsrail ordusu sabahtan bu yana Lübnan'ın güney ve doğusundaki çeşitli bölgelere yaklaşık 300 hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu sözcülerinden Avichay Adraee, Lübnan kasabalarında Hizbullah’ın silah sakladığını iddia ettiği evlere yönelik hava saldırılarının her an gerçekleşeceğini, buradaki sakinlerin derhal tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Biir Hizbullah kaynağı ise AFP'ye yaptığı açıklamada, Bekaa Vadisi'ndeki saldırıların bölgeyi doğudan batıya hedef aldığını belirtti.

Anadolu Ajansı, İsrail'in yoğun hava saldırısı nedeniyle Tire'den binlerce kişinin Sidon'a doğru kaçtığını duyurdu.

Öte yandan Lübnan'da okullar saldırılar nedeniyle iki gün tatil edildi. Beyrut ile Lübnan'ın güney ve doğusundaki okullar sığınak olarak kullanılmaya başlandı.

Ayrıca 14 havayolunun, Lübnan uçuşlarını askıya aldığı açıklandı.

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 182 kişi öldü - 4

İSRAİL VE ABD SAVUNMA BAKANLARINDAN GÖRÜŞME

Saldırılar sürerken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ordunun Lübnan'da Hizbullah'a yönelik son saldırıları hakkında konuştuğunu duyurdu.

Gallant X'te yaptığı açıklamada, “Bakana Hizbullah'ın tehditlerine ilişkin bir durum değerlendirmesi sunduk ve Hizbullah'ın İsrailli sivillere karşı saldırı düzenleme kabiliyetini azaltmaya yönelik IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) operasyonları hakkında bilgi verdik. Ayrıca daha geniş bölgesel durumu ve İran ile vekillerinin oluşturduğu tehditleri de ele aldık” ifadelerini kullandı.

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 182 kişi öldü - 5

KASABA SAKİNLERİNE ŞÜPHELİ TELEFON

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Lübnan'ın güneyinde yaşayanlar, Lübnanlı bir numaradan, Hizbullah tarafından kullanılan herhangi bir mevziden derhal 1000 metre uzaklaşmalarını emreden telefonlar ve mesajlar aldı.

Lübnan Telekom Operatörü Ogero, Lübnan'in bugün 80 binden fazla şüpheli̇ İsrail çağrısı aldığını ve insanların tahliye edilmesinin istendiğini bildirdi.

İsrail askeri sözcüsü Hagari, daha önce televizyonda yaptığı bir açıklamada benzer bir uyarıda bulunmuş ve bu uyarının “Lübnan'daki tüm ağlarda ve platformlarda Arapça olarak dağıtıldığını” söylemişti.

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 182 kişi öldü - 6

"SINIR ÖTESİNDEN YOĞUN ATEŞ BEKLİYORUZ"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bugün yaptığı diğer açıklamada, "halkın sakin olması gerektiğini" söyledi.

Gallant paylaştığı bir videoda şu ifadeleri kullandı: “Lübnan'daki saldırılarımızı derinleştiriyoruz, kuzey sakinlerini güvenli bir şekilde evlerine döndürme hedefimize ulaşana kadar eylemlerimiz devam edecek. Bugünler İsrail kamuoyunun soğukkanlılık göstermesi gereken günler.”

İsrailli bakan, önümüzdeki birkaç gün sakin kalınması gerektiğini belirterek, sınır ötesinden yoğun ateş beklediğinin sinyalini verdi.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati de saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı. İsrail'in "yıkıcı planını" kınadığını söyleyen Mikati, saldırının "Lübnan köylerini ve kasabalarını yok etmeyi ve tüm yeşil alanları ortadan kaldırmayı amaçladığını" söyledi.

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 182 kişi öldü - 7

HİZBULLAH ROKETLERLE KARŞILIK VERDİ

Hizbullah, ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada, üç İsrail mevizisini çok sayıda roketle vurduklarını duyurdu.

Lübnanlı grup ayrıca İsrail ile girilen çatışmada iki mensubunun daha öldüğünü açıkladı.

Açıklamada, Hizbullah üyesi Mahmud Hüseyin Saad'ın ve Hüseyin Esad Abdullah'ın İsrail ile çıkan çatışmada öldüğü belirtildi.

Lübnan Hizbullahı ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda yaşamını yitiren Hizbullah üyelerinin sayısı 505'e yükseldi.

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 182 kişi öldü - 8

BEKAA VADİSİ İÇİN AÇIKLAMA

İsrail ordusu,yaptığı güncel açıklamada, Bekaa Vadisi bölgesine saldırı başlatacaklarını ve buradaki sivillerin tahliye edilmesi gerektiğini bildirdi.

Ordu sözcüsü Daniel Hagari, "İsrail uçakları Hizbullah'ın sakladığı stratejik silahlara saldırmaya hazırlanıyor" dedi.

Kara harekatı ihtimali sorulan Hagari, Lübnan'a geniş çaplı hava saldırısı başlattıklarını söyledi.

Hagari, Bekaa'daki evlerde füzeler ve insansız hava araçları olduğunu öne sürerek, "İsrail'e atılmadan önce onları vuracağız" diye ekledi.

Hagari, televizyonda yayınlanan açıklamasında şunları söyledi:

“Şu anda güney Lübnan'dan gelen görüntüler, evlerin içinde patlayan Hizbullah silahlarının ikincil patlamalarına ait. Saldırdığımız her evde silahlar var. İsrailli sivilleri öldürmeyi amaçlayan roketler, füzeler, insansız hava araçları."

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 182 kişi öldü - 9

SALDIRILARIN ÇIKIŞ NOKTASI

İsrail, 17-18 Eylül'de Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazı ve telsizlere yönelik siber saldırılar düzenlemiş, ikisi çocuk 37 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail bu saldırılardan bir gün sonra Beyrut'u vurarak 15 Hizbullah üyesi dahil 45 kişiyi öldürmüştü. Öldürülenler arasında Hizbullah'ın iki üst düzey komutanı da yer aldı.

Hizbullah buna karşılık olarak İsrail’e dün füze saldırısı başlattı.

Hizbullah saldırıyı, “İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği acımasız katliama ilk yanıt” olarak nitelendirdi. Yayınlanan açıklamada, İsrail'in Ramat David Hava Üssüne Fadi 1 ve Fadi 2 füzelerinin fırlatıldığı aktarıldı.

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 182 kişi öldü - 10

İRAN "DELİLİK" OLARAK NİTELENDİRDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'daki saldırılar sonrası yaptığı açıklamada, ülkesinin Hizbullah'a büyük bir darbe indirdiğini söyledi ve “Eğer Hizbullah mesajı almadıysa, size söz veriyorum, mesajı alacaklar” diye konuştu.

İran ise bugünkü saldırılar sonrası İsrail'i “tehlikeli sonuçlar” konusunda uyardı.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kanani, İsrail saldırılarını “delilik” olarak nitelendirdi ve “Siyonistlerin yeni macerasının tehlikeli sonuçları” konusunda uyardı.

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 182 kişi öldü - 11
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