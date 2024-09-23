İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 274 kişi öldü
Cihaz patlamaları ve Beyrut bombardımanına yanıt olarak Hizbullah'ın İsrail'i roketlerle vurmasının ardından, İsrail Lübnan'a şimdiye kadarki en büyük hava saldırısını başlattı. İsrail ordusu, Lübnan kasabalarında Hizbullah’ın silah sakladığını iddia ettiği evleri hedef aldı, 800 bombardıman düzenledi. Hizbullah ise üç İsrail mevzisini çok sayıda roketle vurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında çocuk, kadın ve sağlık görevlileri dahil en az 274 kişinin öldüğünü, bin 2024 yaralı olduğunu açıkladı. Binlerce kişi ise evlerinden kaçmak zorunda kaldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Kuzeyde güç dengesini değiştireceğimizi söylemiştik, şimdi tam olarak bunu yapıyoruz. Önümüzde zorlu günler var" dedi.
İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar şiddetlendi.
Hizbullah'ın dün İsrail'i roketlerle vurmasının ardından İsrail ordusu bu sabah yeniden Lübnan'ı bombalamaya başladı. Ordu, 800 Hizbullah hedefini vurduğunu bildirdi.
Hizbullah'a karşı en geniş çaplı hava saldırılarını başlattığını açıklayan İsrail ordusu, Lübnanlıları Hizbullah hedeflerinden uzaklaşmaları konusunda uyardı.
İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, “Hizbullah tarafından silah depolamak için kullanılanlar gibi askeri amaçlarla kullanılan bina ve alanların içinde ve yanında bulunan Lübnan köylerindeki sivillere kendi güvenlikleri için derhal tehlikeden uzaklaşmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.