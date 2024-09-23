İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 274 kişi öldü

21'i ÇOCUK 274 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Lübnan devlet haber ajansı NNA, “düşman savaş uçaklarının yarım saat içinde 80'den fazla hava saldırısı düzenlediğini” ve saldırıların Lübnan'ın gündeyinde Nabatiyeh bölgesini hedef aldığını duyurdu. Ayrıca Tyre bölgesine de saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Aynı zamanda doğuda Bekaa Vadisi'nde, Lübnan'ın derinliklerinde Suriye sınırı yakınlarında, Baalbek civarı ve Hermel'in dış mahalleleri de dâhil olmak üzere yoğun saldırılar başlatıldığı aktarıldı.

Lübnan devlet medyası, bir İsrail roketinin Lübnan'ın liman kenti Biblos'u vurduğunu da duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarında aralarında çocuk, kadın ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu en az 274 kişinin öldüğünü ve bin 24 kişinin yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 21'inin çocuk olduğu belirtildi.

Lübnanlı bir yetkili, can kaybına ilişkin, "İç savaştan bu yana en ağır kayıp verildi" dedi. Sağlık bakanı ise İsrail saldırılarında bir haftadan kısa sürede yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığını söyledi.