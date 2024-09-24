İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 492 kişi öldü
İsrail Lübnan'a şimdiye kadarki en büyük hava saldırısını başlattı. İsrail ordusu, kasabalarda Hizbullah’ın silah sakladığını iddia ettiği evleri hedef aldı, 1100'den fazla bombardıman düzenledi. Hizbullah ise üç İsrail mevzisini çok sayıda roketle vurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında en az 492 kişinin öldüğünü açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Kuzeyde güç dengesini değiştireceğimizi söylemiştik, şimdi tam olarak bunu yapıyoruz. Önümüzde zorlu günler var" dedi. İsrail, akşam saatlerinde ise Beyrut'a hava saldırısı düzenleyerek Hizbullah'ın lider kadrosundan Ali Karaki'yi hedef aldı. Hizbullah, Karaki'nin iyi ve güvenli bir yerde olduğunu bildirdi. İsrail hükümeti, 30 Eylül'e kadar ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti.
İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar şiddetlendi.
Hizbullah'ın dün İsrail'i roketlerle vurmasının ardından İsrail ordusu bu sabah yeniden Lübnan'ı bombalamaya başladı. Ordu, 100'den fazla Hizbullah hedefini vurduğunu bildirdi.
Hizbullah'a karşı en geniş çaplı hava saldırılarını başlattığını açıklayan İsrail ordusu, Lübnanlıları Hizbullah hedeflerinden uzaklaşmaları konusunda uyardı.
İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, “Hizbullah tarafından silah depolamak için kullanılanlar gibi askeri amaçlarla kullanılan bina ve alanların içinde ve yanında bulunan Lübnan köylerindeki sivillere kendi güvenlikleri için derhal tehlikeden uzaklaşmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.
İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada "Muharebe altyapısını hedef alan saldırılar gerçekleştirdik, hedefleri vuruyor ve yeni aşamalara hazırlanıyoruz" denildi.
Hagari, "Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde 7 Ekim'den daha büyük bir katliam planlıyordu. Lübnan ile savaş istemiyoruz tehditleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz" dedi.