İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En büyük hava saldırısı başladı, 492 kişi öldü

İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar şiddetlendi.

Hizbullah'ın dün İsrail'i roketlerle vurmasının ardından İsrail ordusu bu sabah yeniden Lübnan'ı bombalamaya başladı. Ordu, 100'den fazla Hizbullah hedefini vurduğunu bildirdi.

Hizbullah'a karşı en geniş çaplı hava saldırılarını başlattığını açıklayan İsrail ordusu, Lübnanlıları Hizbullah hedeflerinden uzaklaşmaları konusunda uyardı.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, “Hizbullah tarafından silah depolamak için kullanılanlar gibi askeri amaçlarla kullanılan bina ve alanların içinde ve yanında bulunan Lübnan köylerindeki sivillere kendi güvenlikleri için derhal tehlikeden uzaklaşmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada "Muharebe altyapısını hedef alan saldırılar gerçekleştirdik, hedefleri vuruyor ve yeni aşamalara hazırlanıyoruz" denildi.

Hagari, "Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde 7 Ekim'den daha büyük bir katliam planlıyordu. Lübnan ile savaş istemiyoruz tehditleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz" dedi.

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