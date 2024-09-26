İsrail-Lübnan hattı ateş altında: Netanyahu'nun asıl planı ne?
İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik ağır bombardımanı sürerken topyekün savaş ihtimali dünya gündemini meşgul ediyor. Amerikan medyası, İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarla "kısa vadeli hedeflerine ulaştığını" savunurken, Netanyahu yönetiminin uzun vadeli planının belirsizliğini koruduğunu yazıyor. Hükümet içinde çatlaklar büyürken, bazı İsrailli generaller ağır saldırılarla Hizbullah'ı yıldırmanın mümkün olacağını savunuyor. Diğer yetkililer ise cephe genişletilmeden önce Hamas'la bir anlaşmaya varılması gerektiğini düşünüyor. Geniş kapsamlı bir kara savaşı ise hala ihtimal dahilinde. Peki şimdi ne olacak?
SON 11 AYIN EN BÜYÜK BOMBARDIMANI
7 Ekim 2023'ten beri İsrail ve Hizbnullah arasında çıkacak tam ölçekli bir çatışma giderek daha da kaçınılmaz bir hal almaya başladı.
İsrail, geçtiğimiz hafta Hizbullah'ın iletişim cihazlarına ve üst düzey komutanlarına yönelik benzeri görülmemiş bir dizi saldırı gerçekleştirdi.
Bu saldırıları Lübnan'ın güneyine yönelik ağır bombardıman izledi. Gerilimin tırmanması ve sınırda şiddetin artması, iki taraf için de son 11 ayın en geniş kapsamlı saldırılarını beraberinde getirdi.