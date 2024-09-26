İsrail-Lübnan hattı ateş altında: Netanyahu'nun asıl planı ne?

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik ağır bombardımanı sürerken topyekün savaş ihtimali dünya gündemini meşgul ediyor. Amerikan medyası, İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarla "kısa vadeli hedeflerine ulaştığını" savunurken, Netanyahu yönetiminin uzun vadeli planının belirsizliğini koruduğunu yazıyor. Hükümet içinde çatlaklar büyürken, bazı İsrailli generaller ağır saldırılarla Hizbullah'ı yıldırmanın mümkün olacağını savunuyor. Diğer yetkililer ise cephe genişletilmeden önce Hamas'la bir anlaşmaya varılması gerektiğini düşünüyor. Geniş kapsamlı bir kara savaşı ise hala ihtimal dahilinde. Peki şimdi ne olacak?

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: Netanyahu'nun asıl planı ne? - 1

SON 11 AYIN EN BÜYÜK BOMBARDIMANI

7 Ekim 2023'ten beri İsrail ve Hizbnullah arasında çıkacak tam ölçekli bir çatışma giderek daha da kaçınılmaz bir hal almaya başladı.

İsrail, geçtiğimiz hafta Hizbullah'ın iletişim cihazlarına ve üst düzey komutanlarına yönelik benzeri görülmemiş bir dizi saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırıları Lübnan'ın güneyine yönelik ağır bombardıman izledi. Gerilimin tırmanması ve sınırda şiddetin artması, iki taraf için de son 11 ayın en geniş kapsamlı saldırılarını beraberinde getirdi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: Netanyahu'nun asıl planı ne? - 2

"KARA İŞGALİ İÇİN FIRSAT PENCERESİ"

Amerikan gazetesi Wahington Post'un haberine göre, eski İsrailli yetkililer ve analistler bu durumun, İsrail'de uzun zamandır tartışılan olası bir kara işgali için bir fırsat penceresi açtığını söylüyor.

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: Netanyahu'nun asıl planı ne? - 3

"NETANYAHU'NUN PLANI YOK"

İsrailli yetkililer, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun barışın sağlanmasına ve yerinden edilmiş on binlerce İsrail vatadaşının Lübnan sınırındaki bölgelere geri dönmesine yönelik net bir planının olmadığını aktarıyor.

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: Netanyahu'nun asıl planı ne? - 4

İSRAİL'İN KUZEY PLANLARI

Hükümet içerisinden kaynaklar, Hizbullah ile gerilimi tırmandırma hamlelerinin bazı üst düzey yetkililerin sert tepkisine neden olduğunu aktardı.

Buna göre durum eğer beklendiği gibi topyekün bir savaşa dönüşürse, İsraillilerin ülkenin kuzeyine dönmesi ihtimali tamamen zayıflayarak yok olacak.

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: Netanyahu'nun asıl planı ne? - 5

UZUN VADELİ PLAN NE?

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times ise, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarla "kısa vadeli hedeflerine ulaştığını" savunurken, Netanyahu yönetiminin uzun vadeli planının belirsizliğini koruduğunu aktarıyor.

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: Netanyahu'nun asıl planı ne? - 6

"İSRAİL 10 YILDIR HAZIRLANIYORDU"

Washington Post'un (WP) analizine göre ise İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırı planı zaten üzerinde en az 10 yıldır çalışılan bir süreci temsil ediyor. Son saldırılarla Lübnan'a kara harekatı ihtimalinin tekrar gündeme geldiği bildiriliyor.

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: Netanyahu'nun asıl planı ne? - 7

NETANYAHU'NUN SİYASİ ÇIKARLARI

Askeri uzmanlar, Netanyahu'nun tam kapsamlı bir savaş başlatarak kendisi siyasi çıkarlarını güçlendirmeyi hedeflediğini öne sürüyor.

Bu amaçlar arasında vatandaşları arasında zayıflayan imajını düzeltmek, Gazze savaşı sırasında hükümetin aldığı kararları soruşturacak komisyonun kurulmasını geciktirmek ve halkın dikkatini çıkmaza giren rehine krizinden çekmek yer alıyor.

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: Netanyahu'nun asıl planı ne? - 8
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