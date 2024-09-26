İsrail-Lübnan hattı ateş altında: Netanyahu'nun asıl planı ne?

SON 11 AYIN EN BÜYÜK BOMBARDIMANI

7 Ekim 2023'ten beri İsrail ve Hizbnullah arasında çıkacak tam ölçekli bir çatışma giderek daha da kaçınılmaz bir hal almaya başladı.

İsrail, geçtiğimiz hafta Hizbullah'ın iletişim cihazlarına ve üst düzey komutanlarına yönelik benzeri görülmemiş bir dizi saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırıları Lübnan'ın güneyine yönelik ağır bombardıman izledi. Gerilimin tırmanması ve sınırda şiddetin artması, iki taraf için de son 11 ayın en geniş kapsamlı saldırılarını beraberinde getirdi.