İsrail Meclisi, Yüksek Mahkemenin yetkilerini kısıtlayan yasayı onayladı

Tartışmalı yargı düzenlemesi konusunda uzlaşma sağlanamamasından muhalefeti sorumlu tutan Netanyahu, şöyle devam etti:

"Her şeye rağmen görüşmeleri sürdürmeye ve uzlaşı aramaya devam edeceğiz. (Meclisteki) Oylamada bile son ana kadar anlaşmaya varmaya çalıştık."



İsrail Başbakanı, yargı düzenlemesi kapsamındaki diğer yasa tasarıları konusunda kasım sonuna kadar "her konuda geniş bir uzlaşıya varmak" istediklerini ve bu amaçla gelecek günlerde muhalefetle diyalog kurmak için girişimde bulunacaklarını ifade etti.



Ülkesindeki siyasi krize ilişkin "İsrail’in düşmanlarına" da seslenen Netanyahu, "Bizim iç çekişmemizi yanlış yorumlamayın. Sevgili devletimize yönelik her türlü tehdide karşı omuz omuza duracağız." ifadelerini kullandı.