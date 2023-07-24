İsrail Meclisi, Yüksek Mahkemenin yetkilerini kısıtlayan yasayı onayladı
İsrail'de Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı Mecliste muhalefetin boykot ettiği oturumda onaylandı. Muhalefet, yasanın iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvuracağını açıklarken, binlerce gösterici sokaklara çıkarak protesto gösterisi düzenledi.
İsrail Meclisi, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesinde Yüksek Mahkemenin yetkilerini kısıtlayacak yasa tasarısının 2. ve 3. oylaması için parlamento çevresinde pazar gününden bu yana devam eden protestoların eşliğinde toplandı.