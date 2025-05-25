İsrail, Netanyahu'ya karşı sokakta: Halkın çoğu "En çok iktidarını düşünüyor" diyor

"İSRAİL'İN SALDIRISI BENİ EN ÇOK TEHLİKEYE ATAN ŞEYDİ"

477 gün boyunca rehin tutulduktan sonra salıverilen Levy, İsrail’in düzenlediği her bir saldırıdan sonra “bunun sonu olduğuna emin olduğunu” belirtti, “Bu, orada yaşadığım en korkutucu şeylerden biriydi” dedi. “Bu aynı zamanda beni en büyük tehlikeye sokan şeydi” diye konuşan Levy, “Bombardımanlardan biri sırasında içinde bulunduğum ev kısmen çöktü. Şanslıydım ki dayandığım duvar yıkılmadı ve bu, hayatımı kurtardı. Benim gerçekliğim buydu” diyerek yaşadıklarını anlattı. Levy, Gazze’deki diğer rehinelerin de şimdi böyle bir durumla karşı karşıya olduğunu vurguladı.