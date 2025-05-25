İsrail, Netanyahu'ya karşı sokakta: Halkın çoğu "En çok iktidarını düşünüyor" diyor
İsrail’de halk hükümet karşıtı eylemler için sokaktaydı. Bir ankete göre, halkın çoğu, Netanyahu’nun temel hedefinin iktidarda kalmak olduğunu düşünüyor.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı ve işgali devam ederken, İsrail’de de Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı tepki ve eleştiriler artmaya devam ediyor. Çok sayıda İsrailli dün bir kez daha sokağa çıkarak Netanyahu hükümetini protesto etti ve Gazze’de tutulan rehinelerin serbest bırakılmasının sağlanmasını talep etti. Eylemlerde, ABD Başkanı Donald Trump ve Netanyahu’yu tasvir eden figürler de yer aldı.