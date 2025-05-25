İsrail, Netanyahu'ya karşı sokakta: Halkın çoğu "En çok iktidarını düşünüyor" diyor

İsrail’de halk hükümet karşıtı eylemler için sokaktaydı. Bir ankete göre, halkın çoğu, Netanyahu’nun temel hedefinin iktidarda kalmak olduğunu düşünüyor.

İsrail, Netanyahu'ya karşı sokakta: Halkın çoğu "En çok iktidarını düşünüyor" diyor - 1

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı ve işgali devam ederken, İsrail’de de Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı tepki ve eleştiriler artmaya devam ediyor. Çok sayıda İsrailli dün bir kez daha sokağa çıkarak Netanyahu hükümetini protesto etti ve Gazze’de tutulan rehinelerin serbest bırakılmasının sağlanmasını talep etti. Eylemlerde, ABD Başkanı Donald Trump ve Netanyahu’yu tasvir eden figürler de yer aldı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail, Netanyahu'ya karşı sokakta: Halkın çoğu "En çok iktidarını düşünüyor" diyor - 2

ESKİ REHİNEDEN GAZZE'YE SALDIRI ELEŞTİRİSİ

Haaretz gazetesinin haberine göre, ocak ayında, Hamas ile sağlanan ateşkes ve rehine takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan rehine asker Naama Levy, Tel Aviv’deki eylemde yaptığı konuşmada, rehin tutulduğu sırada kendisini en çok korkutan şeylerden birinin de İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırıları olduğunu anlattı. 

İsrail, Netanyahu'ya karşı sokakta: Halkın çoğu "En çok iktidarını düşünüyor" diyor - 3

"İSRAİL'İN SALDIRISI BENİ EN ÇOK TEHLİKEYE ATAN ŞEYDİ"

477 gün boyunca rehin tutulduktan sonra salıverilen Levy, İsrail’in düzenlediği her bir saldırıdan sonra “bunun sonu olduğuna emin olduğunu” belirtti, “Bu, orada yaşadığım en korkutucu şeylerden biriydi” dedi. “Bu aynı zamanda beni en büyük tehlikeye sokan şeydi” diye konuşan Levy, “Bombardımanlardan biri sırasında içinde bulunduğum ev kısmen çöktü. Şanslıydım ki dayandığım duvar yıkılmadı ve bu, hayatımı kurtardı. Benim gerçekliğim buydu” diyerek yaşadıklarını anlattı. Levy, Gazze’deki diğer rehinelerin de şimdi böyle bir durumla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

İsrail, Netanyahu'ya karşı sokakta: Halkın çoğu "En çok iktidarını düşünüyor" diyor - 4

İSRAİL HALKI DA NETANYAHU'YA İNANMIYOR

Öte yandan, İsrail’de yapılan yeni bir anket, İsrail halkının Netanyahu hakkındaki olumsuz düşüncelerini de bir kez daha ortaya koydu. The Times of Israel haber sitesinin aktardığına göre, Kanal 12’nin yaptırdığı bir anket, çoğu İsrailli’nin Başbakan Binyamin Netanyahu’nun rehinelerin serbest bırakılmasından çok kendisinin iktidarda kalmasını daha çok önemsediğini düşündüğünü gösterdi.

İsrail, Netanyahu'ya karşı sokakta: Halkın çoğu "En çok iktidarını düşünüyor" diyor - 5

"EN ÇOK İKTİDARDA KALMAKLA İLGİLENİYOR"

Anket sonuçlarına göre, Netanyahu’nun temel hedefinin ne olduğu sorulan katılımcıların yüzde 55’i, İsrail Başbakanı’nın temel hedefinin iktidarda kalmak olduğunu söyledi. Netanyahu'nun rehinelerin geri getirilmesi ile ilgilendiğini düşünenlerin oranı yüzde 36’da kalırken, yüzde 9 da Netanyahu’nun neyi hedeflediğinden emin olmadıklarını belirtti.

İsrail, Netanyahu'ya karşı sokakta: Halkın çoğu "En çok iktidarını düşünüyor" diyor - 6

"YENİ ANLAŞMA OLMAMASININ SEBEBİ SİYASİ"

Katılımcılara Hamas ve İsrail arasında neden yeni bir ateşkes ve rehine takası anlaşması yapılamadığı hakkındaki görüşleri de soruldu. Yüzde 53, bunun siyasi sebeplerden yapılamadığını belirtti. Yüzde 38, anlaşma olmamasının meşru sebepleri olduğunu savunurken, yüzde 9 bundan da emin olmadığını kaydetti. Katılımcıların yüzde 62’si Netanyahu’nun düzenlediği basın toplantılarıyla kendilerini ikna edemediğini söylerken, ikna olanların oranı yüzde 34’te, emin olmayanların oranı ise yüzde 4’te kaldı.

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