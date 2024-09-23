İsrail ordusu araştırıyor: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü mü?
Suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye’nin yerine seçilen Yahya Sinvar'ın son İsrail saldırılarında öldüğü öne sürülüyor. Daha önce de bir süreliğine radardan kaybolan Hamas lideri, ateşkes müzakereleri ile ilgili mesajlar vermek üzere yeniden ortaya çıkmıştı. Sinvar’ın hayatını kaybedip kaybetmediğinin araştırıldığı ancak bu iddiayı destekleyecek doğrulanmış bir istihbarat bulunmadığı ifade edildi. İsrail yönetimi "araştırıyoruz" açıklamasında bulundu.
İSRAİL HER YERDE ONU ARIYOR
İsrail basını, Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın son saldırılarda ölmüş olma ihtimali üzerinde duruyor.
İsrail'in önde gelen gazetelerinden Times of Israel, Sinvar'ın uzun süredir kimseyle iletişim kurmadığını ve İsrail ordusunun onun ölmüş olabileceği ihtimalini araştırdığını öne sürdü.