İsrail ordusu araştırıyor: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü mü?

"TEMELİ OLMAYAN BİR SPEKÜLASYON"

Bazı kaynaklara göre, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından bu yana Gazze Şeridi'ndeki tünellerde gizlenen ve daha önce de bir süreliğine radardan kaybolan Hamas lideri, ateşkes müzakereleri ile ilgili mesajlar vermek üzere yeniden ortaya çıkmıştı.

Güvenlik yetkilileri, Sinvar'ın ölüm ihtimalinin şimdilik temeli olmayan bir spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi.