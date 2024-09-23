İsrail ordusu araştırıyor: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü mü?

Suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye’nin yerine seçilen Yahya Sinvar'ın son İsrail saldırılarında öldüğü öne sürülüyor. Daha önce de bir süreliğine radardan kaybolan Hamas lideri, ateşkes müzakereleri ile ilgili mesajlar vermek üzere yeniden ortaya çıkmıştı. Sinvar’ın hayatını kaybedip kaybetmediğinin araştırıldığı ancak bu iddiayı destekleyecek doğrulanmış bir istihbarat bulunmadığı ifade edildi. İsrail yönetimi "araştırıyoruz" açıklamasında bulundu.

İsrail ordusu araştırıyor: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü mü? - 1

İSRAİL HER YERDE ONU ARIYOR

İsrail basını, Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın son saldırılarda ölmüş olma ihtimali üzerinde duruyor.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Times of Israel, Sinvar'ın uzun süredir kimseyle iletişim kurmadığını ve İsrail ordusunun onun ölmüş olabileceği ihtimalini araştırdığını öne sürdü.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail ordusu araştırıyor: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü mü? - 2

"DOĞRULANMIŞ İSTİHBARAT YOK"

İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan haberde, Sinvar’ın İsrail’in son saldırılarında hayatını kaybedip kaybetmediğinin araştırıldığı ancak bu iddiayı destekleyecek doğrulanmış bir istihbarat bulunmadığı ifade edildi.

Şin Bet istihbarat teşkilatının ise Sinvar'ın hayatta olduğuna inandığı ileri sürüldü.

İsrail ordusu araştırıyor: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü mü? - 3

"TEMELİ OLMAYAN BİR SPEKÜLASYON"

Bazı kaynaklara göre, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından bu yana Gazze Şeridi'ndeki tünellerde gizlenen ve daha önce de bir süreliğine radardan kaybolan Hamas lideri, ateşkes müzakereleri ile ilgili mesajlar vermek üzere yeniden ortaya çıkmıştı.

Güvenlik yetkilileri, Sinvar'ın ölüm ihtimalinin şimdilik temeli olmayan bir spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi.

İsrail ordusu araştırıyor: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü mü? - 4

BİLEREK SESSİZ KALIYOR OLABİLİR

Haaretz'in aktardığı kaynaklar, İsrail'in son aylarda Sinvar'ın saklandığından şüphelenilen bölgelerdeki tünelleri bombaladığını belirtti.

Ancak Sinvar'ın bu saldırılarda vurulduğuna dair net bir kanıt olmadığı ve liderin bilerek düşük profilli kalmaya çalışıyor olabileceği vurgulandı.

İsrail ordusu araştırıyor: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü mü? - 5

İsrail ordusu ise sadece "Konuyu doğrulayan veya çürüten hiçbir bilgimiz yok" yorumunda bulundu.

Hamas'ın bir önceki lideri İsmail Haniye temmuz ayında Tahran'da düzenlenen bir suikast sonucunda öldürülmüştü.

DAHA FAZLA GÖSTER