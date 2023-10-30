İsrail ordusu: Askerlerimiz Gazze'de kara operasyonlarını genişletmeyi sürdürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 24.gün)
İsrail-Hamas çatışmaları 24. gününde devam ediyor. Düzenlenen saldırılarda şimdiye dek bin 500'ü aşkın İsrailli hayatını kaybetti, ölen Filistinli sayısı ise 8 bini aştı. İsrail ordusu, askerlerin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kara operasyonlarını genişletmeye devam ettiğini duyurdu. Bununla birlikte, İsrail tanklarının Gazze sınırında olduğu ve anayolun kapandığı duyuruldu. ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği ve Kızıl Deniz'de bulunan amfibi gemisi ise Doğu Akdeniz'e doğru ilerlemeye başladı. Diğer taraftan, İsrail ordusu binlerce kişinin sığındığı Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit etti.
AFP: İSRAİL TANKLARI GAZZE SINIRINDA
İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırıları şiddetlendirerek artırmaya devam ediyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askerlerin, Gazze'de gece boyunca "kara operasyonlarını" sürdürdüğü ifade edildi.
AFP'ye konuşan görgü tanıkları, İsrail tanklarının Gazze'nin sınırında olduğunu belirterek, ana yolun kapatıldığını söyledi.