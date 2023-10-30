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İsrail ordusu: Askerlerimiz Gazze'de kara operasyonlarını genişletmeyi sürdürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 24.gün)

İsrail-Hamas çatışmaları 24. gününde devam ediyor. Düzenlenen saldırılarda şimdiye dek bin 500'ü aşkın İsrailli hayatını kaybetti, ölen Filistinli sayısı ise 8 bini aştı. İsrail ordusu, askerlerin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kara operasyonlarını genişletmeye devam ettiğini duyurdu. Bununla birlikte, İsrail tanklarının Gazze sınırında olduğu ve anayolun kapandığı duyuruldu. ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği ve Kızıl Deniz'de bulunan amfibi gemisi ise Doğu Akdeniz'e doğru ilerlemeye başladı. Diğer taraftan, İsrail ordusu binlerce kişinin sığındığı Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit etti.

İsrail ordusu: Askerlerimiz Gazze'de kara operasyonlarını genişletmeyi sürdürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 24.gün) - 1

AFP: İSRAİL TANKLARI GAZZE SINIRINDA

İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırıları şiddetlendirerek artırmaya devam ediyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askerlerin, Gazze'de gece boyunca "kara operasyonlarını" sürdürdüğü ifade edildi.

AFP'ye konuşan görgü tanıkları, İsrail tanklarının  Gazze'nin sınırında olduğunu belirterek, ana yolun kapatıldığını söyledi. 

DÜNYA HABERLERİ

İsrail ordusu: Askerlerimiz Gazze'de kara operasyonlarını genişletmeyi sürdürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 24.gün) - 2

Operasyonlar sırasında İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandığı ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kasaam Tugayları'nın "birçok üyesinin" öldürüldüğü aktarıldı.

İsrail ordusu: Askerlerimiz Gazze'de kara operasyonlarını genişletmeyi sürdürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 24.gün) - 3

İsrail ordusu, 27 Ekim'de Gazze Şeridi çevresindeki kara birliklerinin "faaliyetlerinin genişletileceğini" duyurmuştu.

Bu duyurunun ardından İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetlendirmişti. İsrail yönetimi, henüz resmi olarak kara operasyonunun başladığını duyurmasa da orduya ait çok sayıda tankın dün Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi yakınında yer alan tarım arazilerine konuşlandırıldığı görülmüştü.

İsrail ordusu: Askerlerimiz Gazze'de kara operasyonlarını genişletmeyi sürdürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 24.gün) - 4

BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda şimdiye dek bin 538 İsraillinin öldüğünü açıkladı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İsrail ordusu: Askerlerimiz Gazze'de kara operasyonlarını genişletmeyi sürdürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 24.gün) - 5

CNN: ABD'NIN AMFİBİ GEMİSİ DOĞU AKDENİZ'E İLERLİYOR

ABD merkezli CNN, ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği ve Kızıl Deniz'de bulunan amfibi gemisinin, Doğu Akdeniz'e doğru ilerlediğini duyurdu. CNN'in isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'nin ağustos ayında Orta Doğu'ya gönderdiği 26'ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliğini taşıyan USS Bataan amfibi gemisi geçen haftanın sonlarında Süveyş Kanalı'na doğru ilerlemeye başladı.

İsrail ordusu: Askerlerimiz Gazze'de kara operasyonlarını genişletmeyi sürdürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 24.gün) - 6

Yetkililerden biri, ağustos ayından bu yana Kızıldeniz'de konuşlu geminin yakın zamanda Doğu Akdeniz'e varacağını kaydetti.

Bu adımla, geminin İsrail ve Lübnan'a daha yakın bir konuma geleceğini kaydeden yetkililer, geminin bir görevinin de sivillerin tahliyesine yardımcı olmak olduğunu aktardı. ABD, 18 Ekim'de Lübnan'daki vatandaşları için ülkeden ayrılma çağrısı yapmıştı.

İsrail ordusu: Askerlerimiz Gazze'de kara operasyonlarını genişletmeyi sürdürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 24.gün) - 7

ABD: İSRAİL'E VEYA GAZZE'YE ASKER GÖNDERME PLANIMIZ YOK

Diğer taraftan, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail veya Gazze'ye asker gönderme planlarının olmadığını açıkladı. Harris, İsrail'in "kendini savunma hakkı" olduğunu belirtti.

Harris, "Hamas ve Filistinlilerin aynı sayılmaması gerektiğini" vurgulayarak "Filistinliler, İsraillilerle aynı güvenliği, kararlılığı ve onuru hak ediyor." şeklinde konuştu.

İsrail-Filistin çatışmasında savaş kurallarına bağlı kalınması gerektiğine dikkati çeken Harris, Filistin’e insani yardım akışının devam etmesinin önemine işaret etti. ABD Başkan Yardımcısı Harris, "İsrail'e veya Gazze'ye asker gönderme planımız veya niyetimiz yok." diyerek İran'a konuya dahil olmaması çağrısında bulundu.

İsrail ordusu: Askerlerimiz Gazze'de kara operasyonlarını genişletmeyi sürdürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 24.gün) - 8

HAMAS YÖNETİCİSİ: HİZBULLAH'TAN ÇOK ŞEY BEKLİYORDUK

Diğer taraftan, Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, Hizbullah'tan çok şey beklediklerini, Filistin yönetiminin sergilediği tutum karşısında da şaşkın olduklarını söyledi.

 Merzuk, "Hizbullah'tan ve Batı Şeria'daki kardeşlerimizden çok şey bekliyorduk. Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetimindeki kardeşlerimizin tutumundan utanç duyduk." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu: Askerlerimiz Gazze'de kara operasyonlarını genişletmeyi sürdürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 24.gün) - 9

Filistin yönetiminde bazı yetkililer arasında iyi seslerin olduğunu ancak geri kalan seslerin çok fazla şey iddia etiğini dile getiren Ebu Merzuk, şunları kaydetti:

"Pek çok yabancı bize, Filistin yönetimi üyelerinin ve bazı Arap ülkelerinin gizlice Batı'ya 'Hamas'ı ortadan kaldırma' çağrısında bulunduğunu bildirdi."

İsrail ordusu: Askerlerimiz Gazze'de kara operasyonlarını genişletmeyi sürdürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 24.gün) - 10

"İSRAİL'İN GAZZE'YE SAVAŞI HOLOKOST'U BİLE GERİDE BIRAKTI"

Gazze İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde hastanelerdeki jeneratörlerin ve su arıtma santrallerinin çalışması, fırınların, ambulansların, sivil savunma ekiplerinin hizmet verebilmesi için acilen akaryakıta ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Bezm, İsrail'in, Holokost'u bile geçen savaşta hala Gazze Şeridi'nde elektrik ve içme suyunu kesmeyi, akaryakıt, ilaç ve gıda yardımlarını engellemeyi sürdürdüğünü belirtti. İsrail'in gelen yardımların Filistinli direniş gruplarına gittiği yönündeki iddialarının doğru olmadığını vurgulayan Bezm, İsrail'in gülünç iddialarının kimseyi inandıramayacağını söyledi.

İsrail ordusu: Askerlerimiz Gazze'de kara operasyonlarını genişletmeyi sürdürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 24.gün) - 11

Bezm, "Buradaki tehlikeli insani durumları değerlendiren, Gazze'de faaliyet gösteren uluslararası kurumlardır ve onlar da işgalcilerin suçlarının yol açtığı felaket konusunda fikir birliğine varmışlardır." dedi.

İsrail'in Gazze'deki halka karşı işlediği suçları gerekçelendirmek için yalanlar ortaya attığını kaydeden Bezm şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'yi dünyadan izole etmeye yönelik her türlü tanımı aşan suçları, onu kan ve katliam üzerine kurulu bu oluşumun vahşetini fark eden tüm dünya halkları arasında yalnızlaştırdı."

İsrail ordusu: Askerlerimiz Gazze'de kara operasyonlarını genişletmeyi sürdürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 24.gün) - 12

İSRAİL'DEN BİNLERCE SİVİLİN SIĞINDIĞI HASTANE VE OKULLARA TEHDİT

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in, 1000 kişinin sığındığı bir Ortodoks Kültür Merkezi ile 500'den fazla kişinin sığındığı bir Rum Okulu'nu bombalama tehdidinde bulunduğu aktarıldı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın, savaşın 24'üncü gününün başlangıcında bölgedeki kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları gece boyunca Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yapıları yoğun bombardımana maruz bıraktı.

Güvenli olduğu düşüncesiyle Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi'ne sığınan 12 bin kişi, bombalama sırasında zor anlar yaşadı.

Filistin Kızılayı, yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit ettiğini ve derhal boşaltılmasını istediğini duyurdu.

İsrail ordusu: Askerlerimiz Gazze'de kara operasyonlarını genişletmeyi sürdürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 24.gün) - 13

İSRAİL ORDUSU, HAMAS'IN ELİNDEKİ ESİR SAYISINI GÜNCELLEDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın elindeki esirlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Gazze'de "alıkonulan" 239 kişinin bulunduğunu ve ailelerine bilgi verdiklerini kaydeden Hagari, bunlar arasında yabancı işçilerin de olduğunu belirtti.

Hagari, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ı da takibe aldıklarını ve buluncaya kadar da takibe devam edeceklerini aktardı.

İsrail ordusu: Askerlerimiz Gazze'de kara operasyonlarını genişletmeyi sürdürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 24.gün) - 14

GAZZE'NİN KUZEY KESİMİNDEKİ BAZI BÖLGELERDE İNTERNET ERİŞİMİ KESİLDİ

Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal'in Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Rıdvan bölgesindeki ana jeneratörün arızalanması sonucu internet erişimi ve iletişimde kesinti yaşandığı kaydedildi.

Arızanın giderilmesine yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, saldırıların başladığı günden itibaren internet erişimi, sabit hatlar ve mobil cihazlardaki iletişimde sık sık kesintiler meydana geldiği hatırlatıldı.

İsrail ordusu: Askerlerimiz Gazze'de kara operasyonlarını genişletmeyi sürdürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 24.gün) - 15
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