İsrail ordusu Batı Şeria'da bir aracı vurdu: 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, işgal altında bulunan Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas kentinde, seyir halindeki bir aracı hedef aldı. Saldırıda araçtaki beş Filistinli gencin öldürüldüğü bildirildi. Hedef alınanlardan birinin El Fetih Hareketinin silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayı komutanlarından Zekeriya ez-Zubeydi’nin oğlu olduğu açıklandı.

İsrail ordusu Batı Şeria'da bir aracı vurdu: 5 Filistinli hayatını kaybetti - 1

TUBAS'TA SALDIRI

Batı Şeria'ya dokuz gündür baskınlarını sürdüren İsrail ordusu, bugün bölgede bir aracı hedef aldı.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail güçleri, Batı Şeria’nın Tubas kentinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi.

Araçta bulunan beş Filistinli gencin hayatını kaybettiği belirtildi. 

DÜNYA HABERLERİ

İsrail ordusu Batı Şeria'da bir aracı vurdu: 5 Filistinli hayatını kaybetti - 2

ÜÇ AYRI HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada Tubas'a saldırı düzenlediğini doğruladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir insansız hava aracıyla Tubas kentinde silahlı olduğu ileri sürülen bir gruba üç ayrı hava saldırısı düzenlediği ifade edildi. 

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. 

İsrail ordusu Batı Şeria'da bir aracı vurdu: 5 Filistinli hayatını kaybetti - 3

ESİR ALINAN KOMUTANIN OĞLU ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin yerel basınında çıkan haberlere göre, İsrail’in saldırısında ölenlerden birinin El Fetih Hareketinin silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayı komutanlarından Zekeriya ez-Zubeydi’nin oğlu Muhammed olduğu bildirildi.

Zekeriya ez-Zubeydi’nin hâlâ İsrail hapishanesinde tutulduğu ifade edildi.

İsrail ordusu Batı Şeria'da bir aracı vurdu: 5 Filistinli hayatını kaybetti - 4

TAKVİYE GÜÇLER GÖNDERİLDİ

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerindeki işgal ve baskınlarına takviye güçler kullanarak devam ediyor. 

Bu iki kentte Filistinli gruplarla çatışmalar devam ederken, bölgeden silah ve patlama sesleri yükseliyor. 

İsrail ordusu Batı Şeria'da bir aracı vurdu: 5 Filistinli hayatını kaybetti - 5

9 GÜNDE 33 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, 28 Ağustos’tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da geniş çaplı saldırılar düzenliyor.

O günden bu yana Cenin'de 19, Tubas'ta 9, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 33 Filistinli öldü, 130 kişi yaralandı.

İsrail ordusu Batı Şeria'da bir aracı vurdu: 5 Filistinli hayatını kaybetti - 6

TOPLAM CAN KAYBI 690

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin saldırılarında 690 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Batı Şeria'da bir aracı vurdu: 5 Filistinli hayatını kaybetti - 7
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