İsrail ordusu Batı Şeria'da bir aracı vurdu: 5 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail, işgal altında bulunan Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas kentinde, seyir halindeki bir aracı hedef aldı. Saldırıda araçtaki beş Filistinli gencin öldürüldüğü bildirildi. Hedef alınanlardan birinin El Fetih Hareketinin silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayı komutanlarından Zekeriya ez-Zubeydi’nin oğlu olduğu açıklandı.
TUBAS'TA SALDIRI
Batı Şeria'ya dokuz gündür baskınlarını sürdüren İsrail ordusu, bugün bölgede bir aracı hedef aldı.
Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail güçleri, Batı Şeria’nın Tubas kentinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi.
Araçta bulunan beş Filistinli gencin hayatını kaybettiği belirtildi.