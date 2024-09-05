İsrail ordusu Batı Şeria'da bir aracı vurdu: 5 Filistinli hayatını kaybetti

TAKVİYE GÜÇLER GÖNDERİLDİ

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerindeki işgal ve baskınlarına takviye güçler kullanarak devam ediyor.

Bu iki kentte Filistinli gruplarla çatışmalar devam ederken, bölgeden silah ve patlama sesleri yükseliyor.