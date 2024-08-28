İsrail ordusu Batı Şeria'daki baskınlarda 11 kişiyi öldürdü, Filistin yönetimi ABD'ye çağrı yaptı

ABD'YE MÜDAHALE ÇAĞRISI

Sözcü Rudeineh, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşa ek olarak Cenin, Tulkarem, Tubas şehirleri, köyleri ve kamplarına yönelik tırmandırdığı savaşın “korkunç ve tehlikeli” sonuçlara yol açacağını ifade etti.

ABD'yi derhal müdahale etmeye ve Filistin halkına karşı yürütülen savaşı durdurmak için zorlamaya çağıran Rudeineh, “Dünya, bölgenin ve tüm dünyanın istikrarına tehdit oluşturan bu aşırılık yanlısı hükümeti engellemek için derhal ve acil olarak harekete geçmelidir” diye konuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise saldırılar nedeniyle Suudi Arabistan gezisini yarıda kesti.