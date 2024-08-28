İsrail ordusu Batı Şeria'daki baskınlarda 11 kişiyi öldürdü, Filistin yönetimi ABD'ye çağrı yaptı
Gazze'deki bombardımanlara 327 gündür devam eden İsrail, Batı Şeria'ya yönelik baskınları da artırdı. Bugünkü şafak baskınlarında 11 Filistinli öldürülürken, Hamas ve İslami Cihad, Cenin ile Tulkarem'de İsrail güçleriyle çatışmalara girdiklerini bildirdi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise Gazze'de olduğu gibi bu iki bölgede de tahliye emri vereceğini duyurdu. Filistin yönetimi ABD'ye "İsrail'i durdurma" çağrısı yaparken Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırılar nedeniyle Suudi Arabistan gezisini yarıda kesti.
CENİN, TUBAS, TULKAREM
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya baskınları yoğunlaştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskın düzenleyen İsrail güçlerinin 11 Filistinli'yi öldürdüğünü duyurdu.
İsrail ordusu, bu sabah erken saatlerde Batı Şeria'nın kuzeyine üç baskın düzenledi.
Bakanlığın açıklamasına göre Cenin kentinde altı, Tubas'ta ise beş kişi öldürüldü.
Diğer baskın da Tulkarem kentinde gerçekleşti.