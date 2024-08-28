İsrail ordusu Batı Şeria'daki baskınlarda 11 kişiyi öldürdü, Filistin yönetimi ABD'ye çağrı yaptı

Gazze'deki bombardımanlara 327 gündür devam eden İsrail, Batı Şeria'ya yönelik baskınları da artırdı. Bugünkü şafak baskınlarında 11 Filistinli öldürülürken, Hamas ve İslami Cihad, Cenin ile Tulkarem'de İsrail güçleriyle çatışmalara girdiklerini bildirdi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise Gazze'de olduğu gibi bu iki bölgede de tahliye emri vereceğini duyurdu. Filistin yönetimi ABD'ye "İsrail'i durdurma" çağrısı yaparken Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırılar nedeniyle Suudi Arabistan gezisini yarıda kesti.

İsrail ordusu Batı Şeria'daki baskınlarda 11 kişiyi öldürdü, Filistin yönetimi ABD'ye çağrı yaptı - 1

CENİN, TUBAS, TULKAREM

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya baskınları yoğunlaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskın düzenleyen İsrail güçlerinin 11 Filistinli'yi öldürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, bu sabah erken saatlerde Batı Şeria'nın kuzeyine üç baskın düzenledi.

Bakanlığın açıklamasına göre Cenin kentinde altı, Tubas'ta ise beş kişi öldürüldü.

Diğer baskın da Tulkarem kentinde gerçekleşti. 

DÜNYA HABERLERİ

İsrail ordusu Batı Şeria'daki baskınlarda 11 kişiyi öldürdü, Filistin yönetimi ABD'ye çağrı yaptı - 2

FİLİSTİNLİ GRUPLAR KARŞILIK VERDİ

Aralarında Hamas ve İslami Cihad'ın da bulunduğu Filistinli örgütler, baskınlara ilişkin ayrı ayrı açıklama yaptı.

Gruplar, savaşçılarının Cenin ve Tulkarem'de İsrail güçleriyle çatışmalara girdiğini bildirdi.

İsrail ordusu Batı Şeria'daki baskınlarda 11 kişiyi öldürdü, Filistin yönetimi ABD'ye çağrı yaptı - 3

KATZ'DAN TAHLİYE MESAJI

Çatışmalar sonrası açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise ordunun Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkarem'de de tahliye emri vereceğini açıkladı.

Öte yandan Cenin valisi, İsrail ordusunun Cenin Devlet Hastanesi'ne girme niyetini Filistinli irtibat görevlilerine bildirdiğini söyledi. 

İsrail ordusu Batı Şeria'daki baskınlarda 11 kişiyi öldürdü, Filistin yönetimi ABD'ye çağrı yaptı - 4

BİRKAÇ GÜN SÜRECEK

YNet News ve The Times of Israel haber sitelerinin aktardığına göre İsrail askeri kaynakları, baskınların birkaç gün sürmesini bekliyor.  

Haber kaynakları, 18 Ağustos'ta Tel Aviv'de bir intihar saldırısı düzenleyen Hamas ve İslami Cihad'ın, bölgede faaliyet gösterdiğine inandığı için baskının çoğunlukla Tulkarem'e odaklandığını bildirdi.

İsrail ordusu Batı Şeria'daki baskınlarda 11 kişiyi öldürdü, Filistin yönetimi ABD'ye çağrı yaptı - 5

FİLİSTİN YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Baskınlara ilişkin Filistin'den de bir açıklama geldi.

Filistin Yönetimi Başkanlık Sözcüsü Nabil Abu Rudeineh, İsrail'in, Batı Şeria'nın kuzeyindeki baskınlar ile Filistin halkına, topraklarına ve kutsal mekanlarına yönelik kapsamlı bir savaş sürdürdüğünü söyledi.

İsrail ordusu Batı Şeria'daki baskınlarda 11 kişiyi öldürdü, Filistin yönetimi ABD'ye çağrı yaptı - 6

ABD'YE MÜDAHALE ÇAĞRISI

Sözcü Rudeineh, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşa ek olarak Cenin, Tulkarem, Tubas şehirleri, köyleri ve kamplarına yönelik tırmandırdığı savaşın “korkunç ve tehlikeli” sonuçlara yol açacağını ifade etti.

ABD'yi derhal müdahale etmeye ve Filistin halkına karşı yürütülen savaşı durdurmak için zorlamaya çağıran Rudeineh, “Dünya, bölgenin ve tüm dünyanın istikrarına tehdit oluşturan bu aşırılık yanlısı hükümeti engellemek için derhal ve acil olarak harekete geçmelidir” diye konuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise saldırılar nedeniyle Suudi Arabistan gezisini yarıda kesti.

İsrail ordusu Batı Şeria'daki baskınlarda 11 kişiyi öldürdü, Filistin yönetimi ABD'ye çağrı yaptı - 7

CAN KAYBI 662'YE YÜSKELDİ

İsrail güçleri Batı Şeria'da yılladır süren baskın ve saldırıları 7 Ekim'den sonra yoğunlaştırdı. 

Burada ayrıca İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere ait mülklere sık sık saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, yeni ölümlerle birlikte 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu ölen Filistinli sayısı en az 662'ye yükseldi.

Baskınlarda yaralanan Filistinli sayısı ise 5 bin 400'e ulaştı.

İsrail ordusu Batı Şeria'daki baskınlarda 11 kişiyi öldürdü, Filistin yönetimi ABD'ye çağrı yaptı - 8
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