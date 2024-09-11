İsrail ordusu Batı Şeria'dan elini çekmiyor: Tubas'ta beş Filistinli öldürüldü

Ağustos ayı sonunda işgal altındaki Batı Şeria'ya geniş çaplı baskın başlatan İsrail güçleri, saldırılarına bugün de devam etti. Tubas kentine yönelik hava bombardımanında beş Filistinlinin öldüğü bildirildi. Öte yandan Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir evi hedef alan İsrail saldırısında 11 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Batı Şeria'dan elini çekmiyor: Tubas'ta beş Filistinli öldürüldü - 1

Filistin Kızılayı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda beş Filistinlinin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, bir “terör hücresini” vurduğunu iddia etti.

AFP'ye konuşan Filistin Kızılay sözcüsü Ahmed Cibril, beş kişinin, “İsrail'in Tubas'ta bir grup vatandaşa düzenlediği hava saldırısı sonucu” öldüğünü söyledi .

Hayatını kaybedenlerin, “Tubas'taki Türk devlet hastanesine nakledildiğini” sözlerine ekledi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail ordusu Batı Şeria'dan elini çekmiyor: Tubas'ta beş Filistinli öldürüldü - 2

GERİDE YIKIM KALDI

Filistin Kızılayı'na göre insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı, şafak vakti Tubas bölgesindeki bir caminin yakınında meydana geldi.

Tubas Valisi Ahmed el-Esat, İsrail ordusunun Tubas'ta sokağa çıkma yasağı uyguladığını ve kentteki tek hastaneyi de kuşattığını söyledi.

Vali Esat, "İşgalci İsrail güçleri Tubas'ı her yerden kuşattı, birçok mahalleye ve çevredeki Tamun beldesine takviye birlikler gönderdi" dedi.

İsrail ordusunun birçok binanın çatısına keskin nişancıları konuşlandırdığını da belirten vali,  evlerde de arama yapıldığını sözlerine ekledi.

İsrail ordusu Batı Şeria'dan elini çekmiyor: Tubas'ta beş Filistinli öldürüldü - 3

HAN YUNUS'A SALDIRI

Ağustos ayı sonunda İsrail, Tubas bölgesi de dahil olmak üzere Batı Şeria'nın kuzeyinde geniş çaplı bir saldırı başlatmış, Filistinli gruplarla çatışmalar yaşanmıştı.

İsrail askerleri bölgeden çekildiğinde, geride geniş çaplı bir yıkım bırakmıştı. 

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın yanı sıra Gazze Şeridi'ne de saldırıları sürdürüyor.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun, Han Yunus'taki Huzaa Mahallesinde "el-Kara" ailesine ait evi hedef alması sonucu 11 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Batı Şeria'dan elini çekmiyor: Tubas'ta beş Filistinli öldürüldü - 4

700'E YAKIN FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail, 1967'den beri Batı Şeria'yı işgal altında tutuyor.

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından ise bölgedeki ölümcül saldırılarını arttırdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da en az 698 Filistinli İsrail ordusu ve yerleşimciler tarafından öldürüldü.

İsrailli yetkililere göre aynı dönemde Filistinlilerin saldırılarında aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu en az 23 İsrailli öldürüldü.

İsrail ordusu Batı Şeria'dan elini çekmiyor: Tubas'ta beş Filistinli öldürüldü - 5

GAZZE'DE CAN KAYBI 41 BİNE DAYANDI

7 Ekim'den bu yana bombardıman altında olan Gazze Şeridi'nde ise İsrail saldırıları en az 40 bin 988 can aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 94 bin 825'ten fazla Filistinli de yaralandı. 

İsrail ordusu Batı Şeria'dan elini çekmiyor: Tubas'ta beş Filistinli öldürüldü - 6
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