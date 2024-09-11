İsrail ordusu Batı Şeria'dan elini çekmiyor: Tubas'ta beş Filistinli öldürüldü

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Filistin Kızılayı'na göre insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı, şafak vakti Tubas bölgesindeki bir caminin yakınında meydana geldi.

Tubas Valisi Ahmed el-Esat, İsrail ordusunun Tubas'ta sokağa çıkma yasağı uyguladığını ve kentteki tek hastaneyi de kuşattığını söyledi.



Vali Esat, "İşgalci İsrail güçleri Tubas'ı her yerden kuşattı, birçok mahalleye ve çevredeki Tamun beldesine takviye birlikler gönderdi" dedi.



İsrail ordusunun birçok binanın çatısına keskin nişancıları konuşlandırdığını da belirten vali, evlerde de arama yapıldığını sözlerine ekledi.