İsrail ordusu Batı Şeria'dan elini çekmiyor: Tubas'ta beş Filistinli öldürüldü
Ağustos ayı sonunda işgal altındaki Batı Şeria'ya geniş çaplı baskın başlatan İsrail güçleri, saldırılarına bugün de devam etti. Tubas kentine yönelik hava bombardımanında beş Filistinlinin öldüğü bildirildi. Öte yandan Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir evi hedef alan İsrail saldırısında 11 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin Kızılayı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda beş Filistinlinin öldüğünü duyurdu.
İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, bir “terör hücresini” vurduğunu iddia etti.
AFP'ye konuşan Filistin Kızılay sözcüsü Ahmed Cibril, beş kişinin, “İsrail'in Tubas'ta bir grup vatandaşa düzenlediği hava saldırısı sonucu” öldüğünü söyledi .
Hayatını kaybedenlerin, “Tubas'taki Türk devlet hastanesine nakledildiğini” sözlerine ekledi.