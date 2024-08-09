İsrail ordusu, bir kez daha Han Yunus'a operasyon başlattı
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yeniden kara saldırısı başlattığını duyurdu. Yeni saldırıdan önce arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar, ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakereleri yeniden başlatma çağrısında bulunmuştu.
KARA SALDIRISI BAŞLATILDI
İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, 98. Bölük'ün katılımıyla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta kara saldırısı başlattı.
Ordunun aynı bölgede 30 noktaya hava saldırısı düzenlediği de belirtildi.