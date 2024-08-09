İsrail ordusu, bir kez daha Han Yunus'a operasyon başlattı

Han Yunus'a yönelik yeni kara saldırısı, ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakereleri yeniden başlatma çağrısının ardından geldi.