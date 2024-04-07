İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı
İsrail Savunma Bakanı, "Askerlerimiz Refah'ın da aralarında olduğu operasyonlara hazırlık için Gazze'den ayrıldı." dedi. İsrail ordusunun yaklaşık dört aydır kara saldırısına devam ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekilmesinin ardından yıkımın boyutu da ortaya çıktı.
İsrail ordusu, yaklaşık dört aydır kara saldırısına devam ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini açıkladı.
Ordu Sözcülüğünün yaptığı açıklamada, ordunun Han Yunus'taki saldırıyı yürüten 98. Komando Tümeninin bölgedeki görevini tamamladığı kaydedildi.