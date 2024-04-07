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İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı

İsrail Savunma Bakanı, "Askerlerimiz Refah'ın da aralarında olduğu operasyonlara hazırlık için Gazze'den ayrıldı." dedi. İsrail ordusunun yaklaşık dört aydır kara saldırısına devam ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekilmesinin ardından yıkımın boyutu da ortaya çıktı.

İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 1

İsrail ordusu, yaklaşık dört aydır kara saldırısına devam ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini açıkladı. 

Ordu Sözcülüğünün yaptığı açıklamada, ordunun Han Yunus'taki saldırıyı yürüten 98. Komando Tümeninin bölgedeki görevini tamamladığı kaydedildi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 2

Tümenin Gazze Şeridi'nden dün gece tamamen çekildiği aktarılan açıklamada, sadece Nahal Tugayının Gazze Şeridi'nde kalmaya devam edeceği ifade edildi.

İsrail medyasına göre, Gazze’deki sivillerin bölgenin kuzeyine dönmesini engellemek için Nahal Tugayı bölgede kalacak.

İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 3

İsrail ordusunun çekilmesiyle kentteki yıkım gün yüzüne çıktı. Haftalarca devam eden İsrail bombardımanı, kentteki binaları moloz ve kül yığınına çevirdi.

İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 4

Yollar hem buldozerlerle hem de hava saldırıları nedeniyle altüst oldu.

İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 5

Bölge sakini bazı Filistinliler, evlerine dönmeye başladı.

İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 6
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 7
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 8
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 9
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 10
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 11
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 12
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 13
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 14
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 15
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 16
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 17
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 18
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 19
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 20
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 21
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 22
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 23
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 24
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 25
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 26
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 27
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 28
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 29
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 30
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 31
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 32
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 33
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 34
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 35
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 36
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 37
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 38
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 39
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 40
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 41
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 42
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 43
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 44
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 45
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 46
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 47
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 48
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 49
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 50
İsrail ordusu çekildi, yıkım gün yüzüne çıktı - 51
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