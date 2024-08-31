İsrail ordusu Deir el-Balah’tan çekildi: Yıkımın boyutu ortaya çıktı
İsrail ordusu, çekildiği Deir el-Balah kentinin doğusunda büyük yıkıma yol açtı. Saldırılar sonucunda tamamen yerle bir olan bölgede yüzlerce dönümlük tarım arazileri İsrail güçleri tarafından buldozerlerle tahrip edildi. İsrail ordusu tarafından dün yapılan açıklamada, Han Yunus ve Deir el-Balah’a bağlı bölgelerde yaklaşık bir ay süren operasyonun tamamladığı açıklanmıştı
ORDU ÇEKİLİYOR
İsrail ordusu saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, yerle bir ettiği bölgelerden çekiliyor.