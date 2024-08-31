İsrail ordusu Deir el-Balah’tan çekildi: Yıkımın boyutu ortaya çıktı

TAHLİYE EMİRLERİ ART ARDA GELİYOR

Bölgede yaşayan Muhammed Bazazo yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun tahliye emri nedeniyle şaşkınlık yaşadığını, o sırada evinden bazı eşyaları almaya çalıştığını, ancak İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla saldırarak onları kaçmaya zorladığını belirtti.