İsrail ordusu Deir el-Balah’tan çekildi: Yıkımın boyutu ortaya çıktı

İsrail ordusu, çekildiği Deir el-Balah kentinin doğusunda büyük yıkıma yol açtı. Saldırılar sonucunda tamamen yerle bir olan bölgede yüzlerce dönümlük tarım arazileri İsrail güçleri tarafından buldozerlerle tahrip edildi. İsrail ordusu tarafından dün yapılan açıklamada, Han Yunus ve Deir el-Balah’a bağlı bölgelerde yaklaşık bir ay süren operasyonun tamamladığı açıklanmıştı

İsrail ordusu Deir el-Balah’tan çekildi: Yıkımın boyutu ortaya çıktı - 1

ORDU ÇEKİLİYOR

İsrail ordusu saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, yerle bir ettiği bölgelerden çekiliyor.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail ordusu Deir el-Balah’tan çekildi: Yıkımın boyutu ortaya çıktı - 2

GERİDE ENKAZ KALDI

İsrail askerleri, Deir el-Balah kentinin doğusunda yer alan El-Kastal bölgesini enkaz yığınına çevirdi.

İsrail ordusu Deir el-Balah’tan çekildi: Yıkımın boyutu ortaya çıktı - 3

BULDOZERLERLE TAHRİP EDİLDİ

Saldırılar sonucunda tamamen yerle bir olan bölgede, alt yapı kullanılamaz hale geldi, yüzlerce dönümlük tarım arazileri İsrail güçleri tarafından buldozerlerle tahrip edildi.

İsrail ordusu Deir el-Balah’tan çekildi: Yıkımın boyutu ortaya çıktı - 4

TAHLİYE EMİRLERİ ART ARDA GELİYOR

Bölgede yaşayan Muhammed Bazazo yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun tahliye emri nedeniyle şaşkınlık yaşadığını, o sırada evinden bazı eşyaları almaya çalıştığını, ancak İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla saldırarak onları kaçmaya zorladığını belirtti.

İsrail ordusu Deir el-Balah’tan çekildi: Yıkımın boyutu ortaya çıktı - 5

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI

"Döndüğümde yaşadığım apartmanın tamamen yıkıldığını gördüm. Sivillerin suçu ne? Evlerinde otururken İsrail mermileriyle vurulan çocukların suçu ne?" ifadelerini kullanan Bazazo, Gazze Şeridi'nin yeniden inşa edilmesi için 30 yıla ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İsrail ordusu Deir el-Balah’tan çekildi: Yıkımın boyutu ortaya çıktı - 6

İsrail ordusu tarafından dün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyinde Han Yunus ve Deir el-Balah’a bağlı bölgelerde yaklaşık bir ay süren operasyonun tamamladığı belirtilmişti.

İsrail ordusu Deir el-Balah’tan çekildi: Yıkımın boyutu ortaya çıktı - 7
İsrail ordusu Deir el-Balah’tan çekildi: Yıkımın boyutu ortaya çıktı - 8
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