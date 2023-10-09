İsrail ordusu sınıra yığınak yapıyor (Gazze'ye kara harekatı olacak mı?)

Ortadoğu yeniden şiddet sarmalının etkisi altında. İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar üçüncü gününe girdi. İsrail'de en az 700, Gazze'de ise 493 kişi hayatını kaybetti. Kentten İsrail'e yönelik roket atışları ise gece boyu devam etti. İsrail güçleri de sabah saatleri itibariyle Gazze'ye bombardımanı yoğunlaştırdı. Netanyahu hükümeti "savaş hali" ilan etti. Şimdi Gazze'ye olası bir kara harekatından söz ediliyor. İsrail ordusuna ait buldozerler bölgede yeni siperler kazıyor. Bölgeye yerleştirilen top ve obüslerin namlusu Gazze'ye çevrilmiş durumda. İsrail'den yapılan açıklamada, Gazze'ye tam abluka uygulanacağı belirtildi.

İsrail ordusu sınıra yığınak yapıyor (Gazze'ye kara harekatı olacak mı?) - 1

Filistinli grupların 7 Ekim’de başlattığı "Aksa Fırtınası" sonrası İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliği dikkati çekiyor.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail ordusu sınıra yığınak yapıyor (Gazze'ye kara harekatı olacak mı?) - 2

İsrail ordusu Gazze'ye yönelik hava saldırılarına devam ederken Filistinli gruplar da roket atışlarını sürdürüyor.

İsrail ordusu sınıra yığınak yapıyor (Gazze'ye kara harekatı olacak mı?) - 3

Bölgede bunun yanı sıra İsrail ordusunun hazırlıklarındaki hareketlilik göze çarpıyor.

İsrail ordusu sınıra yığınak yapıyor (Gazze'ye kara harekatı olacak mı?) - 4

İsrail ordusuna ait buldozerler bölgede yeni siperler kazıyor. Bölgeye yerleştirilen top ve obüslerin namlusu Gazze'ye çevrilmiş durumda.

İsrail ordusu sınıra yığınak yapıyor (Gazze'ye kara harekatı olacak mı?) - 5

Öte yandan Gazze sınırına yakın bölgelere çok sayıda İsrail askeri ve polisi konuşlandırılmış durumda.

İsrail ordusu sınıra yığınak yapıyor (Gazze'ye kara harekatı olacak mı?) - 6

Ayrıca bölgedeki bazı yollarda İsrail güvenlik güçlerinin kontrol noktaları bulunuyor. İsrail güçleri bölgede zaman zaman da devriye atıyor.

İsrail ordusu sınıra yığınak yapıyor (Gazze'ye kara harekatı olacak mı?) - 7

"GAZZE TAM ABLUKAYA ALINACAK"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söyledi.

İsrail ordusu sınıra yığınak yapıyor (Gazze'ye kara harekatı olacak mı?) - 8

"EVLERİNİZİ TERK EDİN"

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Abesan el-Kebira, Abesan Sagira ve Hırbe Huzaa beldelerinde yaşayanlar başta olmak üzere Gazze sakinlerine çağrıda bulundu.

İsrail ordusu sınıra yığınak yapıyor (Gazze'ye kara harekatı olacak mı?) - 9

"Filistinli silahlı grupların bu bölgeleri kullandığını" savunan Adraee, belde sakinlerinin can güvenlikleri için derhal evlerini boşaltmaları ve Han Yunus kent merkezine geçmeleri gerektiğini ifade etti.

İsrail ordusu sınıra yığınak yapıyor (Gazze'ye kara harekatı olacak mı?) - 10
İsrail ordusu sınıra yığınak yapıyor (Gazze'ye kara harekatı olacak mı?) - 11
İsrail ordusu sınıra yığınak yapıyor (Gazze'ye kara harekatı olacak mı?) - 12
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