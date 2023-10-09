İsrail ordusu sınıra yığınak yapıyor (Gazze'ye kara harekatı olacak mı?)
Ortadoğu yeniden şiddet sarmalının etkisi altında. İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar üçüncü gününe girdi. İsrail'de en az 700, Gazze'de ise 493 kişi hayatını kaybetti. Kentten İsrail'e yönelik roket atışları ise gece boyu devam etti. İsrail güçleri de sabah saatleri itibariyle Gazze'ye bombardımanı yoğunlaştırdı. Netanyahu hükümeti "savaş hali" ilan etti. Şimdi Gazze'ye olası bir kara harekatından söz ediliyor. İsrail ordusuna ait buldozerler bölgede yeni siperler kazıyor. Bölgeye yerleştirilen top ve obüslerin namlusu Gazze'ye çevrilmiş durumda. İsrail'den yapılan açıklamada, Gazze'ye tam abluka uygulanacağı belirtildi.
Filistinli grupların 7 Ekim’de başlattığı "Aksa Fırtınası" sonrası İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliği dikkati çekiyor.