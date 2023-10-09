İsrail ordusu sınıra yığınak yapıyor (Gazze'ye kara harekatı olacak mı?)

"EVLERİNİZİ TERK EDİN"

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Abesan el-Kebira, Abesan Sagira ve Hırbe Huzaa beldelerinde yaşayanlar başta olmak üzere Gazze sakinlerine çağrıda bulundu.