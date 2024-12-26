İsrail ordusu Gazze'de yayın aracını vurdu: 5 gazeteci öldü
İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm televizyonuna ait canlı yayın aracına düzenlediği bombalı saldırıda 5 gazeteci öldü. İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 201'e çıktı.
BOMBALI SALDIRI DÜZENLENDİ
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm televizyonuna ait canlı yayın aracına bombalı saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda televizyon çalışanlarından 5'inin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Ölenlerin foto muhabiri Eymen el-Cedy ile gazeteciler Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Led'a ve Fadi Hassune olduğu kaydedildi.