İsrail ordusu Gazze'de yayın aracını vurdu: 5 gazeteci öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm televizyonuna ait canlı yayın aracına düzenlediği bombalı saldırıda 5 gazeteci öldü. İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 201'e çıktı.

İsrail ordusu Gazze'de yayın aracını vurdu: 5 gazeteci öldü - 1

BOMBALI SALDIRI DÜZENLENDİ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm televizyonuna ait canlı yayın aracına bombalı saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda televizyon çalışanlarından 5'inin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ölenlerin foto muhabiri Eymen el-Cedy ile gazeteciler Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Led'a ve Fadi Hassune olduğu kaydedildi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail ordusu Gazze'de yayın aracını vurdu: 5 gazeteci öldü - 2

201 GAZETECİ ÖLDÜ

Söz konusu gazetecilerin öldürülmesiyle İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 201'e çıktı.

İsrail ordusu Gazze'de yayın aracını vurdu: 5 gazeteci öldü - 3

ART ARDA KINAMALAR GELDİ

İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef alması, öldürmesi ve suikasta uğratmasının en güçlü şekilde kınandı.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve dünyanın tüm ülkelerindeki gazetecilik kuruluşlarına, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazetecilere ve medya çalışanlarına yönelik bu sistematik suçları kınamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Bu iğrenç ve vahşi suçun işlenmesinden" tamamen İsrail ve soykırım suçuna iştirak eden ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler sorumlu tutuldu.

İsrail ordusu Gazze'de yayın aracını vurdu: 5 gazeteci öldü - 4

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Uluslararası topluma, uluslararası örgütlere ve dünyanın tüm ülkelerindeki gazetecilik ve medya çalışmalarıyla ilgili örgütlere İsrail'in suçlarını kınamaları, onu caydırmaları, devam eden suçlarından dolayı uluslararası mahkemelerde yargılamaları ve İsrailli suçluları adalete teslim etmeleri çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu Gazze'de yayın aracını vurdu: 5 gazeteci öldü - 5

"İSRAİL'E BASKI UYGULANSIN"

Açıklamada ayrıca soykırım suçunu durdurmak, Filistin'de ve özelde Gazze Şeridi'nde gazetecileri ve medya çalışanlarını korumak, onları öldürme ve suikast suçunu durdurmak için İsrail'e ciddi ve etkili baskı uygulamaları talep edildi.

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