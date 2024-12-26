İsrail ordusu Gazze'de yayın aracını vurdu: 5 gazeteci öldü

ART ARDA KINAMALAR GELDİ

İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef alması, öldürmesi ve suikasta uğratmasının en güçlü şekilde kınandı.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve dünyanın tüm ülkelerindeki gazetecilik kuruluşlarına, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazetecilere ve medya çalışanlarına yönelik bu sistematik suçları kınamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Bu iğrenç ve vahşi suçun işlenmesinden" tamamen İsrail ve soykırım suçuna iştirak eden ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler sorumlu tutuldu.