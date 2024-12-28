İsrail ordusu, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ni bastı, müdürünü kaçırdı!

400 BİN KİŞİYE HİZMET VERİYORDU

Son olarak da açıklamada, Endonezya Hastanesi'nde yatan hastalar ve yaralılar için acilen tüm kurum ve paydaşlara çözüm bulmaları çağrısında bulunuldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en büyük hastane olan ve ismini 1973'te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan'dan alan hastane, saldırılardan önce 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti veriyordu.