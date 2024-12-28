İsrail ordusu, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ni bastı, müdürünü kaçırdı!
İsrail ordusu, kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin müdürü Hüsam Ebu Safiyye'yi alıkoydu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Safiyye ve onlarca sağlık personelinin soruşturma için bir merkeze götürüldüğünü açıkladı.
İsrail ordusu, kuşatma altına alıp sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak baskın düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'yi alıkoydu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamasında, "İşgal güçleri, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi alıkoyarak, onlarca sağlık personelini de soruşturma için bir merkeze götürdü." ifadelerine yer verdi.