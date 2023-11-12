İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hedef aldı: BM ve AB'den çatışmalara ara verilmesi çağrısı
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 37 gündür devam ediyor. Saldırılarda ölenlerin sayısı 11 bin 180'e çıkarken, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde sivillerin son sığınağı olan hastaneleri de kuşatma altına aldı. Birleşmiş Milletler ortak açıklamayla, Gazze'de hastanelere yönelik devam eden saldırıların sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulundu. Çağrının ardından Avrupa Birliği de Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmesi ve insani koridorların oluşturulması çağrısında bulundu.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 11 bin 180'e çıkarken, İsrail tankları, Gazze'deki hastanelerin kapısına dayandı.
Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi yerleşkesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane binası ve doğumhaneyi hedef aldığını duyurdu.