İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hedef aldı: BM ve AB'den çatışmalara ara verilmesi çağrısı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 37 gündür devam ediyor. Saldırılarda ölenlerin sayısı 11 bin 180'e çıkarken, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde sivillerin son sığınağı olan hastaneleri de kuşatma altına aldı. Birleşmiş Milletler ortak açıklamayla, Gazze'de hastanelere yönelik devam eden saldırıların sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulundu. Çağrının ardından Avrupa Birliği de Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmesi ve insani koridorların oluşturulması çağrısında bulundu.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hedef aldı: BM ve AB'den çatışmalara ara verilmesi çağrısı - 1

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 11 bin 180'e çıkarken, İsrail tankları, Gazze'deki hastanelerin kapısına dayandı.

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi yerleşkesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane binası ve doğumhaneyi hedef aldığını duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hedef aldı: BM ve AB'den çatışmalara ara verilmesi çağrısı - 2

Açıklamada, yoğun bakımda olan bir hasta ile prematüre 2 bebeğin hayatını kaybettiği, ameliyathanelerde hizmetin durması nedeniyle 5 yaralının da yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail askerlerinin, hastane binasından çıkan bazı Filistinlileri doğrudan hedef aldığı, sağlık ekiplerinin yoğun saldırılar nedeniyle müdahale edemediği aktarılan açıklamada, İsrail'in hareket halindeki her şeyi hedef aldığı bildirildi.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun, aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi ile çeşitli hastanelerin çevrelerini kuşatma altında tuttuğunu belirtiyor.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hedef aldı: BM ve AB'den çatışmalara ara verilmesi çağrısı - 3

Son 3 günde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm hastaneler top ve havan mermilerine hedef olmuş, enerji kesildiği için ameliyathaneler ve yoğun bakım üniteleri çalışmayı durdurmuştu.

Bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi ile Kudüs Hastanesi'ne sadece birkaç yüz metre mesafede konumlanan İsrail tankları kuşatma için hazır beklerken, hastane ve çevresinde sıvak çatışmalar yaşandığı öğrenildi.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hedef aldı: BM ve AB'den çatışmalara ara verilmesi çağrısı - 4

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü bölgedeki personelleri ile artık iletişim kuramadıklarını açıkladı.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hedef aldı: BM ve AB'den çatışmalara ara verilmesi çağrısı - 5

37 BEBEK NAKLEDİLECEK

Gazze Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesinde tıbbi bakıma ihtiyaç duyan 2 bebeğin elektrik kesintisi yüzünden öldüğünü, 37'sinin ise risk altında olduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hedef aldı: BM ve AB'den çatışmalara ara verilmesi çağrısı - 6

İsrail, uluslararası kamuoyunda artan tepkiler üzerine bebeklerin başka bir yere nakline yardım edeceklerini açıklamıştı.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hedef aldı: BM ve AB'den çatışmalara ara verilmesi çağrısı - 7

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, talebin Şifa Hastanesi'ndeki doktorlardan geldiğini, bebeklerin güvenli bir tesise götürüleceğini söylemişti.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hedef aldı: BM ve AB'den çatışmalara ara verilmesi çağrısı - 8

Ancak Hagari, İsrail askerinin nakil operasyonunda tam olarak nasıl rol üstleneceğine dair ayrıntı vermemişti.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hedef aldı: BM ve AB'den çatışmalara ara verilmesi çağrısı - 9

KONUŞMASININ HASTANELER İLE İLGİLİ BÖLÜMÜNÜ İNGİLİZCE YAPTI

Sözcü Hagari'nin günlük basın brifinginde sıradışı bir an da yaşandı. Hagari, İbranice başladığı konuşmasının hastanelerle ilgili bölümünü İngilizce yaptı.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hedef aldı: BM ve AB'den çatışmalara ara verilmesi çağrısı - 10

Bu tercih, dünya başkentlerinden artan tepkiye yanıt verme isteği olarak yorumlandı. Nitekim Hagari de konuşmasının İngilizce bölümüne "dünyanın bunu bilmesini istiyorum" diyerek başladı.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hedef aldı: BM ve AB'den çatışmalara ara verilmesi çağrısı - 11

BM'DEN UYARI

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail güçlerinin saldırıları sonucu hizmet dışı kalan Şifa Hastanesinde kuvözdeki bebeklerin ölmesinden endişe duyduğunu bildirdi. İsrail'in saldırılarından dolayı Gazze'deki Şifa Hastanesinde elektriğin kesilmesi dolayısıyla erkendoğanların kuvözlerinde öldüğüne dair haberler nedeniyle "son derece endişeli" olduğunu vurgulayan Russell, "Hastaneler korunmalıdır! Çocuklar korunmalıdır!" ifadesini kullandı.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hedef aldı: BM ve AB'den çatışmalara ara verilmesi çağrısı - 12

BM'DEN ULUSLARARASI EYLEM ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ise Gazze'de hastanelere yönelik devam eden saldırıların sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulundu.

Ortak açıklamada, "Gazze'deki hastanelerin, ölüm, yıkım ve çaresizliğin yaşandığı alanlara dönüştürülmesine dünya sessiz kalamaz." ifadeleri yer aldı.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hedef aldı: BM ve AB'den çatışmalara ara verilmesi çağrısı - 13

HAMAS, REHİNE MÜZAKERELERİNİ ASKIYA ALDI

Öte yandan Reuter'a konuşan Filistinli bir yetkili, Hamas'ın İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırıları nedeniyle rehine müzakerelerini askıya aldığını açıkladı.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hedef aldı: BM ve AB'den çatışmalara ara verilmesi çağrısı - 14

AB'DEN ÇATIŞMALARA ARA VERİLMESİ ÇAĞRISI

Avrupa Birliği Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmesi ve insani koridorların oluşturulması çağrısında bulundu

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hedef aldı: BM ve AB'den çatışmalara ara verilmesi çağrısı - 15
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