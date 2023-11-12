İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hedef aldı: BM ve AB'den çatışmalara ara verilmesi çağrısı

Son 3 günde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm hastaneler top ve havan mermilerine hedef olmuş, enerji kesildiği için ameliyathaneler ve yoğun bakım üniteleri çalışmayı durdurmuştu.

Bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi ile Kudüs Hastanesi'ne sadece birkaç yüz metre mesafede konumlanan İsrail tankları kuşatma için hazır beklerken, hastane ve çevresinde sıvak çatışmalar yaşandığı öğrenildi.