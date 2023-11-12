İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hedef aldı: BM'den uluslararası eylem çağrısı
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde sivillerin son sığınağı olan hastaneleri kuşatma altına aldı. UNICEF, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne saldırılarında kuvözdeki bebeklerin ölmesinden endişe duyduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler de ortak açıklamayla, Gazze'de hastanelere yönelik devam eden saldırıların sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulundu.
Gazze'de hastanelerin kapısına dayanan İsrail tankları, harekete geçti.
Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi yerleşkesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane binası ve doğumhaneyi hedef aldığını duyurdu.
Son 3 günde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm hastaneler top ve havan mermilerine hedef olmuş, enerji kesildiği için ameliyathaneler ve yoğun bakım üniteleri çalışmayı durdurmuştu.