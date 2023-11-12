İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri kuşattı: Tanklar hastane kapısında
Gazze'nin kuzeyinde sivillerin son sığınağı olan hastaneler savaş alanına döndü. İsrail ordusu, kuşatma altındaki Şifa hastanesinde acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan bebeklerin başka bir yere nakline yardım edeceklerini açıkladı. Ordu, talebin hastane yönetiminden geldiğini ve operasyonun bugün gerçekleşeceğini duyurdu. UNICEF, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne saldırılarında kuvözdeki bebeklerin ölmesinden endişe duyduğunu açıkladı.
Gazze'de İsrail tankları, hastanelerin kapısına dayandı. Son 3 günde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm hastaneler top ve havan mermilerine hedef oldu. Enerji kesildiği için ameliyathaneler ve yoğun bakım üniteleri çalışmayı durdurdu.