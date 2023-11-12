İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri kuşattı: Tanklar hastane kapısında

Gazze'nin kuzeyinde sivillerin son sığınağı olan hastaneler savaş alanına döndü. İsrail ordusu, kuşatma altındaki Şifa hastanesinde acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan bebeklerin başka bir yere nakline yardım edeceklerini açıkladı. Ordu, talebin hastane yönetiminden geldiğini ve operasyonun bugün gerçekleşeceğini duyurdu. UNICEF, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne saldırılarında kuvözdeki bebeklerin ölmesinden endişe duyduğunu açıkladı.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri kuşattı: Tanklar hastane kapısında - 1

Gazze'de İsrail tankları, hastanelerin kapısına dayandı. Son 3 günde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm hastaneler top ve havan mermilerine hedef oldu. Enerji kesildiği için ameliyathaneler ve yoğun bakım üniteleri çalışmayı durdurdu.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri kuşattı: Tanklar hastane kapısında - 2

İsrail askeri, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa'ya sadece birkaç yüz metre mesafede konumlandı. Binlerce kişinin sığındığı Kudüs hastanesinin ise 20 metre ilerisinde İsrail tankları bekliyor.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri kuşattı: Tanklar hastane kapısında - 3

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü bölgedeki personelleri ile artık iletişim kuramadıklarını açıkladı.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri kuşattı: Tanklar hastane kapısında - 4

37 BEBEK NAKLEDİLECEK

Gazze Sağlık Bakanlığı da Şifa hastanesinde tıbbi bakıma ihtiyaç duyan 2 bebeğin elektrik kesintisi yüzünden öldüğünü, 37'sinin ise risk altında olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri kuşattı: Tanklar hastane kapısında - 5

İsrail, uluslararası kamuoyunda artan tepkiler üzerine bebekleri başka bir yere nakline yardım edeceklerini açıkladı.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri kuşattı: Tanklar hastane kapısında - 6

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, talebin Şifa Hastanesi'ndeki doktorlardan geldiğini, bebeklerin güvenli bir tesise götürüleceğini söyledi.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri kuşattı: Tanklar hastane kapısında - 7

Ancak Hagari, İsrail askerinin nakil operasyonunda tam olarak nasıl rol üstleneceğine dair ayrıntı vermedi. Nakil operasyonunun bugün yapılması bekleniyor.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri kuşattı: Tanklar hastane kapısında - 8

KONUŞMASININ HASTANELER İLE İLGİLİ BÖLÜMÜNÜ İNGİLİZCE YAPTI

Sözcü Hagari'nin günlük basın brifinginde sıradışı bir an da yaşandı. Hagari, İbranice başladığı konuşmasının hastanelerle ilgili bölümünü İngilizce yaptı.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri kuşattı: Tanklar hastane kapısında - 9

Bu tercih, dünya başkentlerinden artan tepkiye yanıt verme isteği olarak yorumlandı. Nitekim Hagari de konuşmasının İngilizce bölümüne "dünyanın bunu bilmesini istiyorum" diyerek başladı.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri kuşattı: Tanklar hastane kapısında - 10

BM'DEN UYARI

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail güçlerinin saldırıları sonucu hizmet dışı kalan Şifa Hastanesinde kuvözdeki bebeklerin ölmesinden endişe duyduğunu bildirdi. İsrail'in saldırılarından dolayı Gazze'deki Şifa Hastanesinde elektriğin kesilmesi dolayısıyla erkendoğanların kuvözlerinde öldüğüne dair haberler nedeniyle "son derece endişeli" olduğunu vurgulayan Russell, "Hastaneler korunmalıdır! Çocuklar korunmalıdır!" ifadesini kullandı.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri kuşattı: Tanklar hastane kapısında - 11
İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri kuşattı: Tanklar hastane kapısında - 12
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