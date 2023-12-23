İsrail ordusu: Gazze'nin kuzeyini tamamen ele geçirmek üzerindeyiz
İsrail'in Gazze saldırılarında78. güne girildi. İsrail güçleri, hem kuzeyden hem güneyden bombardımanı sürdürüyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Kuzeyde kontrolü tamamen ele geçirmek üzereyiz." denildi.
İsrail, 78 gündür Gazze'yi bombalıyor. Ölü sayısı 20 bini aşmış durumda. Son saldırıların hedefinde, Gazze'nin orta kesimlerinde yer alan Nusayrat mülteci kampı ile Han Yunus vardı. Saldırılarda ölenler olduğu belirtiliyor.