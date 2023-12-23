İsrail ordusu: Gazze'nin kuzeyini tamamen ele geçirmek üzerindeyiz

Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye de bombardımanın hedefindeki bir başka adres oldu. Saldırılarda bir su arıtma tesisinin vurularak yerle bir olduğu aktarıldı. Filistin haber ajansı, Cebaliye'deki saldırılarda da onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Saldırılar Gazzelilerin zorunlu sürgününü de beraberinde getirmiş durumda...