İsrail ordusu: Gazze'nin kuzeyini tamamen ele geçirmek üzerindeyiz

İsrail'in Gazze saldırılarında78. güne girildi. İsrail güçleri, hem kuzeyden hem güneyden bombardımanı sürdürüyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Kuzeyde kontrolü tamamen ele geçirmek üzereyiz." denildi.

İsrail ordusu: Gazze'nin kuzeyini tamamen ele geçirmek üzerindeyiz - 1

İsrail, 78 gündür Gazze'yi bombalıyor. Ölü sayısı 20 bini aşmış durumda. Son saldırıların hedefinde, Gazze'nin orta kesimlerinde yer alan Nusayrat mülteci kampı ile Han Yunus vardı. Saldırılarda ölenler olduğu belirtiliyor.

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İsrail ordusu: Gazze'nin kuzeyini tamamen ele geçirmek üzerindeyiz - 2

Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye de bombardımanın hedefindeki bir başka adres oldu. Saldırılarda bir su arıtma tesisinin vurularak yerle bir olduğu aktarıldı. Filistin haber ajansı, Cebaliye'deki saldırılarda da onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Saldırılar Gazzelilerin zorunlu sürgününü de beraberinde getirmiş durumda...

İsrail ordusu: Gazze'nin kuzeyini tamamen ele geçirmek üzerindeyiz - 3

BM: 150 BİNDEN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ

İsrail ordusu, Gazze'nin merkezinde bulunanlara bir kez daha tahliye çağrısı yaptı. Bölge halkı, Deir el-Balah'a ulaşma çabası içine girdi. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı direktörüyse, İsrail'in tahliye çağrısından 150 binden fazla kişinin etkilendiğini belirtiyor.

İsrail ordusu: Gazze'nin kuzeyini tamamen ele geçirmek üzerindeyiz - 4

İSRAİL ORDUSU: HİZBULLAH'A AİT HEDEFLERE SALDIRI DÜZENLENDİ

İsrail ordusuysa Gazze'den bir tünel görüntüsü daha yayınladı. Hamas'a ait olduğu belirtilen tünel, K9 köpeğine takılan kamerayla görüntülendi. İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait hedeflere saldırı düzenlediğini de duyurdu.

İsrail ordusu: Gazze'nin kuzeyini tamamen ele geçirmek üzerindeyiz - 5

Açıklamada, topçu birliklerinin gece ve sabah saatlerinde, Hizbullah hedeflerini bombaladığı belirtildi. Açıklamada, hedef alınan yerlerin Hizbullah'ın "operasyonel altyapı ve askeri üsleri" olduğu iddia edildi.

İsrail ordusu: Gazze'nin kuzeyini tamamen ele geçirmek üzerindeyiz - 6

Öte yandan İsrail ordusunun gelecek haftalarda, Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlandığı iddia ediliyor. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ordunun üçüncü aşamaya geçmeye hazırlandığı aktarıldı.

İsrail ordusu: Gazze'nin kuzeyini tamamen ele geçirmek üzerindeyiz - 7

Haberde; İsrailli yetkililerin, "Üçüncü aşama, Gazze Şeridi'ndeki kara manevrasının sona erdirilmesi, kuvvetlerin azaltılması, yedek kuvvetlerin terhis edilmesi, hava saldırılarına başvurulması ve İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki sınırda tampon bölge oluşturulmasını içeriyor." dediği belirtildi.

İsrail ordusu: Gazze'nin kuzeyini tamamen ele geçirmek üzerindeyiz - 8

İSRAİL ORDUSU: KUZEY'İN ÇOĞUNLUĞUNDA KONTROL SAĞLANDI

İsrail devlet televizyonu, ordunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgenin çoğunun kontrolünü ele geçirdiğini aktarırken;; haberde "güney bölgesinde ilerlemekte büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu" bilgisi de paylaşıldı.

İsrail ordusu: Gazze'nin kuzeyini tamamen ele geçirmek üzerindeyiz - 9
İsrail ordusu: Gazze'nin kuzeyini tamamen ele geçirmek üzerindeyiz - 10
İsrail ordusu: Gazze'nin kuzeyini tamamen ele geçirmek üzerindeyiz - 11
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