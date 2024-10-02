İsrail ordusu Gazze'yi vurmaya devam ediyor

İsrail güçleri 362 gündür Gazze'yi vurmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin barındığı okul, yetimhane ve bir evi vurması sonucu 26 kişi öldü. Han Yunus'ta evlere düzenlenen ayrı bir saldırıda ise 40 kişi hayatını kaybetti. İsrail güçlerinin olay yerine yaklaşan herkese ateş etmesi nedeniyle yıkılan evin enkazı altında kalan ölü ve yaralıların çıkarılması için çalışma başlatılamıyor.

İsrail ordusu Gazze'yi vurmaya devam ediyor - 1

İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinde yerinden edilenlerin barındığı bir okul, yetimhane ve bir evi bombalaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 26 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail ordusu Gazze'yi vurmaya devam ediyor - 2

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Tuffah Mahallesi'ne bağlı Zerka bölgesinde, yerinden edilmiş kişilerin barındığı Maskat Okulu'nu bombaladı.

Saldırıda 3'ü çocuk 13 Filistinli hayatını kaybederken, çoğu ağır en az 17 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Gazze'yi vurmaya devam ediyor - 3

İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin batısında yerinden edilmiş kişilerin barındığı Emel Yetimler Enstitüsü'nü de bombaladı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Emel Yetimler Enstitüsü'nü bombalaması sonucu 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu Gazze'yi vurmaya devam ediyor - 4

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail savaş uçaklarının Şucaiyye Mahallesi’nde Gattas ailesinin evini hedef alması sonucu 8 kişinin daha hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu Gazze'yi vurmaya devam ediyor - 5

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bazı evlere düzenlediği saldırıda 40 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırı sonucu Menara bölgesindeki çok sayıda bina tamamen yıkıldı veya ağır hasar gördü.

İsrail ordusu Gazze'yi vurmaya devam ediyor - 6

Gazze'deki Avrupa Hastanesi'nden bir kaynak, İsrail ordusunun, Han Yunus kentinin doğusundaki Selam, Menara ve Maan bölgelerindeki evlere sabah düzenlediği saldırılarda ölen 32 kişinin cenazeleri sivil araçlarla hastaneye ulaştırıldı.

İsrail ordusu Gazze'yi vurmaya devam ediyor - 7

Gazze'deki Avrupa Hastanesi'nden bir kaynak, İsrail ordusunun, Han Yunus kentinin doğusundaki Selam, Menara ve Maan bölgelerindeki evlere sabah düzenlediği saldırılarda ölen 32 kişinin cenazeleri sivil araçlarla hastaneye ulaştırıldı.

İsrail ordusu Gazze'yi vurmaya devam ediyor - 8

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Filistinlilere ait evler bombalanırken, söz konusu bölgelere sürpriz baskınlarla hareket eden herkese ateş açtı.

İsrail ordusu Gazze'yi vurmaya devam ediyor - 9

İsrail güçlerinin olay yerine yaklaşan herkese ateş etmesi nedeniyle yıkılan evin enkazı altında kalan ölü ve yaralıların çıkarılması için çalışma başlatılamıyor.

İsrail ordusu Gazze'yi vurmaya devam ediyor - 10
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