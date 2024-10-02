İsrail ordusu Gazze'yi vurmaya devam ediyor
İsrail güçleri 362 gündür Gazze'yi vurmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin barındığı okul, yetimhane ve bir evi vurması sonucu 26 kişi öldü. Han Yunus'ta evlere düzenlenen ayrı bir saldırıda ise 40 kişi hayatını kaybetti. İsrail güçlerinin olay yerine yaklaşan herkese ateş etmesi nedeniyle yıkılan evin enkazı altında kalan ölü ve yaralıların çıkarılması için çalışma başlatılamıyor.
İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinde yerinden edilenlerin barındığı bir okul, yetimhane ve bir evi bombalaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 26 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.