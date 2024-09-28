İsrail ordusu: Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü
İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü iddia etti. Hizbullah'a yakın bir kaynak da AFP'ye yaptığı açıklamada, Nasrallah'tan dün geceden bu yana haber alamadıklarını duyurdu. İsrail, saldırıda Hizbullah'ın güney cephesi komutanı Ali Karaki'nin de öldüğünü bildirdi. Hizbullah'tan henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan Nasrallah'ın öldürüldüğü haberinin ardından İran'ın dini lideri Hamaney, yükek güvenlikli bir yere nakledildi.
Ortadoğu'da gerilim zirveye çıktı.
İsrail'in Lübnan'a saldırılarının beşinci gününde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta art arda patlamalar yaşandı.
Saldırılarda altı kişinin yaşamını yitirdiği, 91 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın merkez karargahlarının hedef alındığı belirtimişti. Dün Lübnan'a yönelik saldırılarda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü iddia edilmiş ancak doğrulanamamıştı.
İsrail medyası, saldırılardaki ana hedefin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah olduğunu açıklamıştı.
İsrail ordusu, bugün yaptığı açıklamada, Nasrallah'ın öldürüldüğünü resmen duyurdu. Ordu ayrıca Hizbullah'ın güney cephesi komutanı Ali Karaki'nin de öldürüldüğünü belirtti.