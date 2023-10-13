İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 7. gün)
İsrail, Gazze'de sivil - savaşçı ayrımı yapmadan yüz binlerce insanın yaşadığı yerleşim yerlerini yok etmeye hazırlanıyor. BM'ye bildirimde bulunan İsrail, sivillerin 24 saat içerisinde güneye kaydırılmasını istedi. İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin bölgeden ayrılmasını istedi. İsrail ordusu, kara birliklerinin Gazze'ye baskınlar düzenlediğini duyurdu. Baskınlara piyade ve tank birlikleri de katıldı.
KARA HAREKATI HAZIRLIĞI
İsrail ordusu gece, BM'ye acil bildirimde bulundu. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin 24 saatte güneye kaydırılmasını istedi. Buna göre, İsrail ordusu Gazze'deki 1 milyon 100 bin Filistinlinin güneye kaydırılması gerektiğini iletti.
Birleşmiş Milletler ise böyle bir hareketin yıkıcı sonuçları olacağı yönünde uyarı yaptı. İsrail ordusundan, sivillerin güneye kaydırılması talebinin iptal edilmesi istendi. İsrail ordusu bu talebin, BM personeli için de geçerli olduğunu kaydetti.