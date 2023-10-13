İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün)

İsrail, Gazze'de sivil - savaşçı ayrımı yapmadan yüz binlerce insanın yaşadığı yerleşim yerlerini yok etmeye hazırlanıyor. BM'ye bildirimde bulunan İsrail, sivillerin 24 saat içerisinde güneye kaydırılmasını istedi. İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin bölgeden ayrılmasını istedi. İsrail ordusu, kara birliklerinin Gazze'ye baskınlar düzenlediğini duyurdu. Baskınlara piyade ve tank birlikleri de katıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olan Şabat’ta halka seslenerek, “Hamas’a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç” dedi.

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 1

İsrail ordusu, BM'ye acil bildirimde bulundu. Gazze Şeridi'ndeki 1 milyon 100 bin Filistinlinin 24 saatte güneye kaydırılması istendi.

Birleşmiş Milletler ise böyle bir hareketin yıkıcı sonuçları olacağı yönünde uyarı yaptı. İsrail ordusundan, sivillerin güneye kaydırılması talebinin iptal edilmesi istendi. İsrail ordusu bu talebin, BM personeli için de geçerli olduğunu kaydetti.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 2

NETANYAHU: "BU YALNIZCA BAŞLANGIÇ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olarak kabul edilen Şabat’ta ilk kez halka açık bir konuşma yaptı.

Netanyahu, Hamas’ın saldırılarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, “Bugün herkes biliyor ki vatan için savaşıyoruz ve aslanlar gibi savaşıyoruz” dedi.

Sevdiklerini kaybeden ailelerle görüştüğünü belirten Netanyahu, "Hamas'a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç. Hamas’ı yok edeceğiz ama bu zaman alacak” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 3

İSRAİL: GAZZELİLERE ENERJİ SU VE YAKIT VERİLMEYECEK

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, "Gazze'ye insani yardım mı? İsrailli esirler evlerine dönene kadar hiçbir elektrik şalteri açılmayacak, hiçbir su musluğu açılmayacak ve hiçbir yakıt kamyonu içeri girmeyecek." ifadelerini kullandı.

Katz, İsrail’in Gazze’de silahlı-sivil ayrımı yapmaksızın toplu cezalandırma yöntemine başvurduğu yönünde yapılan uluslararası tepkilere, "İnsani olana karşı insani. Kimse bize ahlak dersi vermesin." sözleriyle çıkıştı. İsrail hafta başında Gazze'ye su, enerji ve yakıt ikmalini kesmişti. Yakıtın bitmesi nedeniyle çarşamba gününden beri Gazze karanlığa gömülmüş durumda.

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 4

DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

23.00 Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'den Al Awda hastanesinin tahliye emrini geri almasını istedi.

22.51 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e desteğini yineledi. Biden, "İsrail'in kendisini savunması ve saldırılara karşılık vermesi için gerekeni yapıyoruz. Gazze'deki insani krizin acilen ele alınması da benim için bir öncelik." dedi.

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 5

22.35  Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları neticesinde Gazze'de ölenlerin sayısının 614'ü çocuk, 370'i kadın olmak üzere 1900'e yükseldiğini duyurdu.

22.15 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazzeli sivilleri, gıda ve barınağın bulunmadığı, tam kuşatma altında olan bir alana taşımanın çok tehlikeli ve kimi koşullarda mümkün olmadığını söyledi.

20.42 Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişinin öldüğünü, 200'den fazla yaralı olduğunu açıkladı.

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 6

19:40 İsrail ordusu, İsrail kara kuvvetlerinin son 24 saat içinde Gazze'ye baskınlar düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, "Son 24 saat içinde IDF (İsrail askeri) güçleri, bölgeyi teröristlerden ve silahlardan arındırma çabalarını tamamlamak için Gazze Şeridi topraklarında yerel baskınlar gerçekleştirdi. Baskınlara piyade ve tank birlikleri de katıldı. Bu operasyonlar sırasında kayıp kişilerin bulunması için de çaba sarf edildi. Gazze'de şu an 120 rehine var." denildi. 

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 7

19.35 Lübnan'ın İsrail sınırında basın mensuplarına yönelik saldırıda 1 gazeteci öldü, 5'i yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah'ın hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 8

19.30  İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 gündür bombalanan abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgenin güneyine geçmek için akşam saat 20.00'ye kadar süreleri olduğunu söyledi.

Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini isteyen ve tahliye için kullanacakları yolu gösteren bir harita paylaşan Adraee, "İsrail ordusunun saat 20.00'ye kadar haritada işaretlenen rotaya dokunmaktan kaçınacağını belirtmek isterim. Kendiniz ve sevdikleriniz için endişeleniyorsanız talimatlarımız doğrultusunda güneye yönelmelisiniz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 9

18.50 Mısır Dışişleri Bakanlığı, Kahire'nin, İsrail ordusunun Gazze sakinlerine güney bölgelere tahliye çağrısını reddettiğini duyurdu.

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 10

BLINKEN, ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ

18.30 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün'ün başkenti Amman'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Blinken, görüşmede ABD'nin Hamas'ın İsrail'e saldırılarını kınadığını yineleyerek, ülkesinin çatışmaların genişlemesini önlemek için ortaklarıyla koordinasyonlu çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Çatışmada mağdur olan Filistinli sivillerin ailelerine taziyelerini ileten Blinken, Filistin halkının şeref, özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkını Hamas'ın temsil etmediğini tekrar dile getirdi.

Blinken, Filistinlilerin, İsraillilerin ve Batı Şeria'da yaşayan on binlerce Amerikalının menfaati için Gazze'deki durumu sakinleştirmeye çabalayan Abbas ve ekibine teşekkür ederek, ülkesinin Filistin yönetimi ve halkı ile güvenliği tesis etmek için işbirliğini sürdüreceği taahhüdünü yineledi.

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 11

17.20 Hamas'ın İsrail'in kuzeyine ulaşan ve şu ana kadar, en uzun menzilli füzesini fırlattığı belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden ülkenin kuzey kesimlerine ulaşan bir füzenin fırlatıldığı ve hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi. Söz konusu füze "Davud'un Sapanı" adlı füze savunma sistemi tarafından düşürüldü. Wala, "İsrailli yetkililerinin saldırıyı, Hamas'ın uzun menzilli füze saldırıları arasındaki en büyüğü olarak nitelendirdiğini" aktardı. İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti ve Celil bölgesinin aralarında bulunduğu birçok yerde uyarı sirenleri çalmıştı.

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 12

İSRAİL LÜBNAN'I VURDU

17.00  İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde, bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu. İsrail'in topçu atışlarıyla Lübnan'a ait sınır üzerinde yer alan Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı noktaları hedef aldığı ifade edildi. Ayrıntıları okumak için tıklayın. 

16.45 İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın bir köyde yaşayanları evlerine kapanmaları, kapı ve pencerelerini kilitlemeleri konusunda uyararak olası silahlı bir saldırıdan şüphelenildiğini açıkladı. 

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 13

16.20  İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1799'a çıktı. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda yaralanan ve hayatını kaybedenler eş-Şifa Hastanesi'ne ambulanslar ve sivil araçlarla nakledildi.

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 14

16.10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Gerginliğin artarak bölgeye yayılması ihtimalinden endişeliyiz. Camilerin hastanelerin ve sivil yerleşim yerlerinin bombalanması gibi saldırıları kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi açıkça söylüyorum. 360 kilometrekareye sıkışmış 2 milyon insanın elektriğini suyunu gıdasını kesmek en temel insan haklarının ihlalidir.'' dedi. Haberin ayrıntıları için tıklayın. 

16.00 Dışişleri Bakanlığı tarafından, "2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur." açıklaması yapıldı. Haberin ayrıntıları için tıklayın. 

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 15

15.10 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden hava saldırıları neticesinde sivillerin gidecek güvenli bir yerinin kalmadığı konusunda uyardı. Haberin ayrıntılarını okumak için tıklayın. 

15.00 Uluslararası Af Örgütü Kriz Kanıt Laboratuvarı, Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğruladı. Haberin ayrıntınları için tıklayın. 

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 16

İSRAİL SAVUNMA BAKANI: GAZZE SALDIRISI UZUN SÜRECEK

14.45 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant,  Hamas'ı yok etmeye kararlı olduklarını belirtti. Gallant, "Gazze saldırısı uzun sürecek, güçlü ve kalıcı etkileri olacak. Hamas'ın askeri kapasitesini yok edeceğiz." dedi. Ayrıntılar için tıklayın. 

14.30 Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail güçlerinin atı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu. 

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 17

HİBULLAH: EYLEM ZAMANI GELDİĞİNDE BİZ DE HAREKETE GEÇECEĞİZ

14.00 Lübnan’daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin "eylem zamanı geldiğinde harekete geçeceklerini" söyledi. Naim, cuma namazının ardından Beyrut’un Dahiye bölgesinde düzenlenen Gazze ile dayanışma gösterisinde konuştu. İsrail’in tüm planlarını izlediklerini belirten Naim, detay vermeksizin "Hizbullah kendi vizyonu dahilinde çatışmaya katkıda bulunuyor ve herhangi bir eylem zamanı geldiğinde biz de harekete geçeceğiz." dedi. Hamas’ın İsrail’e yönelik eylemlerinden övgüyle söz eden Naim, bu saldırıyla İsrail’in ne kadar zayıf olduğunun ortaya çıktığına işaret etti.

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 18

13.50 Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla sivilin 24 saatte taşınması yönündeki çağrısı dehşet verici olduğunu belirtti. BM, "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor ve çöküşün eşiğinde." açıklamasını yaptı.

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 19

13:15 İsrail polisi,  işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya sert giriş kısıtlamaları uygulayarak Cuma Namazı vaktinde camiyi neredeyse boş bıraktı. Çok sayıda İsrail polisi Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde konuşlandı ve ara sokaklara bariyerler dikti. 

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 20

GAZ BOMBASI VE PLASTİK MERMİ İLE MÜDAHALE

İsrail polisinin camiye yalnızca 70 yaş üstü ibadet edenlerin girmesine izin verdiği belirtildi. Görgü tanıkları, Eski Şehir bölgesinin İsrail polisinin burada yaşamayanların girişine izin vermediği bir "askeri kışlaya" benzediğini söyledi. İsrail polisinin ayrıca talimatlara uymayan kişilere gaz bombası ve plastik mermi ile müdahale ettiği belirtildi.

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 21

13.00 Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan ilk uçak Mısır'a iniş yaptı. Türk Kızılayı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, uçağın, Gazze için Türk vatandaşlarının desteğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıdığı belirtildi. Askeri uçak, Milli Savunma Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğiyle Gazzelilere yardımları ulaştıracak.

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 22

12.45 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in Gazze'ye yönelik bir kara harekatının "kesinlikle kabul edilemez" düzeyde sivil kayıplara yol açacağını söyledi. Putin, yerleşim bölgelerinde ağır silahlar kullanmanın "tüm taraflar için ciddi sonuçlar doğuracağını" belirterek,  "Ve en önemlisi, sivil kayıplar kesinlikle kabul edilemez olacaktır. Şimdi asıl önemli olan akan kanı durdurmaktır." dedi. Haberin ayrıntılarını okumak için tıklayın.

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 23

11.32: UNICEF, "Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. 1 milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı." açıklamasını yaptı.

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 24

10.30: Hamas İsrail'in dün gece yaptığı saldırılarda 13 rehinenin öldüğünü açıkladı. Ölen rehineler arasında İsrail vatandaşlarının dışında yabancıların da olduğu belirtiliyor.

10.05: ABD Savuma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e gitti.  

08.32: Gazze Şeridi'ndeki hükümete bağlı medya ofisi, kentteki vatandaşlara "işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri" çağrısında bulundu.

07.15: İsrail ordusu, "Gazze askeri operasyonların gerçekleştiği bir bölge. bu tahliye kendi güvenliğiniz için. Önümüzdeki günlerde gazze'de önemli faaliyetlerde bulunulacak." dedi.

06.45 Birleşmiş Milletler: İsrail ordusu, Gazze'deki 1 milyon 100 bin Filistinlinin güneye kaydırılmasını istedi.

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 25

02.26 Birleşmiş Milletler, Gazze'de 423 binden fazla insanın yerinden edildiğini açıkladı.

02.00 İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerini hedef alan son saldırılarında 53 Filistinli öldü, onlarcası yaralandı.

01.50 İsrail Meclisi (Knesset), Gazze Şeridi'yle yaşanan çatışmalar boyunca çalışacak "acil durum hükümeti" kurulmasını onayladı.

00.17 İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktığını duyurdu.

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 26

İSRAİL - HAMAS ÇATIŞMALARI

Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam tugayları geçtiğimiz hafta İsrail topraklarında saldırıya başladı. Karadan ve havadan yapılan koordineli saldırılarla 1973 yılından beri ilk kez İsrail topraklarında çatışmalar görüldü. 

Konser alanlarını da basan Hamas militanları rehine alırken çok sayıda sivili de öldürdü. Günlerdir devam eden çatışmalarda İsrail'in can kaybı 200'den fazlası asker olmak üzere bin 300'ü aştı. 

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 27

İsrail ise Gazze'yi abluka altına alarak saldırılara sert yanıt veriyor. Gazze'ye insani yardımlar dahil olmak üzere her türlü ihtiyaç malzemelesinin tedariği kesilmiş durumda. İsrail'in birçok noktaya düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı bin 400'ü aştı.

İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 28
İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 29
İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 30
İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 31
İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 32
İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 33
İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 34
İsrail ordusu: Kara birlikleri Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdi (Hamas - İsrail çatışmalarında 8. gün) - 35
DAHA FAZLA GÖSTER