İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün)

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 7. gününde devam ediyor. İsrail ile Hamas arasındaki karşılıklı saldırılarda can kaybı artıyor. İsrail'de ölü sayısı 1300'ün üzerine çıktı. Filistin'de de kayıplar 1537'ye yükseldi. Gazze sınırında İSE tank hareketliliği dikkat çekti. İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi’nde rehin tutulan İsrailliler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini söyledi. İsrail ordusu "Kara harekatına hazırlanıyoruz. Gazze'de güvenlik duvarı kuruyoruz. Yaklaşan herkes vurulacak." açıklamasını yaptı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını belirtti.

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 1

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. İsrail savaş uçaklarının kentin tüm bölgelerinde evleri gece boyunca bombaladı. 

DÜNYA HABERLERİ

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 2

İsrail-Gazze hattında altıncı gün de çatışmalar ve bombardımanla geçti. Özellikle İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını artırmış durumda. Bölgede elektrikler de tamamen kesildi. Gazze Şeridi'ndeki tek elektrik santrali yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldı. 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgede elektrik yok.

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 3

İSRAİL ENERJİ BAKANI: İSRAİLLİLER EVLERİNE DÖNENE KADAR GAZZE'YE ELEKTRİK, SU VE YAKIT VERİLMEYECEK

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi’nde rehin tutulan İsrailliler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini söyledi. Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 7. gününe giren İsrail-Filistin çatışmasında abluka altındaki Gazze’de İsrail’in yoğun bombardımanı nedeniyle artan insani yardım çağrılarına cevap verdi.

İsrailli Bakan, "Gazze'ye insani yardım mı? İsrailli esirler evlerine dönene kadar hiçbir elektrik şalteri açılmayacak, hiçbir su musluğu açılmayacak ve hiçbir yakıt kamyonu içeri girmeyecek." ifadelerini kullandı.

Katz, İsrail’in Gazze’de silahlı-sivil ayrımı yapmaksızın toplu cezalandırma yöntemine başvurduğu yönünde yapılan uluslararası tepkilere, "İnsani olana karşı insani. Kimse bize ahlak dersi vermesin." sözleriyle çıkıştı.

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 4

Bir yandan da karşılıklı saldırılar sürüyor. Gazze'den atılan bir roket Aşkelon'daki bir hastaneye isabet etti. İsrail ordusu da 2006'dan bu yana ilk kez Hamas'ı M270 Çok Namlulu Roket Sistemiyle hedef aldığını açıkladı.

Bombardımanda vurulan yerler arasında Gazze İslam Üniversitesi de var.

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 5

İnsani koridor açılması da gündemde. ABD, İsrail ve Mısır ile Gazze'deki sivillerin güvenli çıkışını sağlamak üzere görüşüyor. Birleşmiş Milletler de "Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya kalacak" uyarısı yapıyor.

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 6

İŞTE İSRAİL-FİLİSTİN HATTINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

01.50  İsrail Meclisi (Knesset), Gazze Şeridi'yle yaşanan çatışmalar boyunca çalışacak "acil durum hükümeti" kurulmasını onayladı.

00.17 İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktığını duyurdu.

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 7

23.37 İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel istifa etti. Distel, "Hafta başında iletişim görevi Diaspora Bakanlığı'na verildi. Bakanlığımın gücü elinden alındı. bu şartlarda bu kuruma ayrılan bütçe israftır." açıklamasını yaptı.

22.46 Filistin'de can kaybı sayısı 500'ü çocuk olmak üzere 1537'ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 6 bini aştı.

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 8

20.18 İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail askerlerine hitap ettiği konuşmasında "Gazze Şeridi sınırı yakınlarında 7 Ekim'de gerçekleştirilen, yüzlerce İsraillinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıdan Gazze'deki Hamas yetkilisi Yahya Sinvar'ın sorumlu olduğunu" savundu.

Sinvar ve onun emri altındakilerin tamamının İsrail ordusunun hedefi olduğunu dile getiren Halev, "Gazze Şeridi asla eskisi gibi olmayacak." ifadesini kullandı.

Halevi, Gazze'yi yönetenlere ağır darbe vurulacağını, geri kalanların ise 7 Ekim'deki gibi bir saldırının İsrail'in başına gelmeyeceğini anlayacağını iddia etti.

"Düşmanlarımıza kesin bir darbe vuracağız. Bugünkü görevimiz bu ve bunu başarmakta kararlıyız. Bu durum zaman alacak ve sabır gerekiyor." diyen Halevi, Hamas tarafından kaçırılan İsraillilerin geri dönmesi için de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

İsrail Genelkurmay Başkanı, "Öğreneceğiz, başaracağız ancak şimdi savaş zamanı." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 9

19.55 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Filistin gerilimine ilişkin açıklamalar yaptı.

"Siviller askeri operasyonların hedefi olmamalı" diyen Blinken, Gazze'de siviller için güvenli bir koridor oluşturulması için çalıştıklarını söyledi.

Blinken, "İsrail ölçeğinde düşünürseniz burada yaşanan 11 Eylül saldırısına eşitti." diye konuştu.

Öte yandan Reuters, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşeceğini duyurdu.

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 10

18.35 İsrail ordusu hava ve denizin yanı sıra obüslerle de Gazze’yi vuruyor.

Bölgede yaşananların ardından İsrail ordusunun Gazze’ye kara saldırısı başlatıp başlatmayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Bölgede durum daha da kritik hale gelirken, akşam saatlerinde İsrail’e ait çok sayıda tankın Sderot yakınında toplandıkları alandan hareket etmesi göze çarptı.

Üzerinde İsrail bayrakları asılan tanklar, bölgede bilinmeyen noktaya doğru hareket etti.

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 11

17.50 Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana Filistinli ailelere karşı 30'a yakın katliam gerçekleştirdiğini" söyledi. İsrail saldırılarında 2 bin 835 daireli 752 konutun tamamen yerle bir olduğunu söyleyen Maruf, 32 bin dairede büyük bir hasar meydana geldiğini, 1791 dairenin ise artık yaşanmaz hale geldiğini ifade etti. Bölgede 42 hükümet merkezi ve onlarca kamu tesisinin tahrip edildiğini aktaran Maruf, "İsrail'in, 9'u hizmet dışı olan 89 okulun yıkılmasına, 17 eğitim personelinin ve 320'den fazla çocuğun ölümüne yol açtığını" kaydetti. srail'in saldırılarda 11 camiyi yıktığını, aralarında tarihi cami ve kiliselerin de bulunduğu onlarca cami ve tarihi ibadethaneyi tahrip ettiğini dile getiren Maruf, "İsrail, Gazzeli ailelere karşı 30'a yakın katliam gerçekleştirdi. Çoğu kadın ve çocuk yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu. Sonuncusu ise 31 şehit ve onlarca yaralının hayatına mal olan Şihab ailesine yönelik oldu." ifadelerini kullandı. Saldırılar sonrası sağlık sisteminde yaşanan sorunları da hatırlatan Maruf, "Hastane ve bakım yataklarının doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Tıbbi malzemeler de tükenmek üzere." dedi.

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 12

17.40 Gazze Belediyesi Basın Müdürü Hüsni Muhenna, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle bölgedeki su oranının "yaklaşık yüzde 90" azaldığını belirtti. Muhenna, su sıkıntısı nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan felakete karşı uyardı. 

17.35  Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail-Filistin çatışması biter bitmez Filistin devletinin kurulmasına yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanmasını istedi. Lavrov, "Bu çatışma biter bitmez, Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan ilkeler temelinde bir Filistin devletinin kurulmasına ilişkin BMGK'nin kararlarını uygulama sorumluluğunu herkesin ciddiye alacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 13

17.20  İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınlarında yer alan Giyam beldesinde bir noktayı "hatalı hava ihlali değerlendirmesi üzerine" füzeyle vurduğunu açıkladı. Füze beldenin yakınındaki boş bir araziye düştü.

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 14

NATO'DAN AÇIKLAMA

17:00 NATO ülkeleri, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’a Hamas'ın saldırısının ardından İsrail’in yanında olduklarını bildirdi, ancak güçlerini "orantılı" bir şekilde karşılık vermeye çağırdı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gallant'ın NATO bakanlarına Hamas tarafından işlenen cinayetlerin "şok edici görüntülerini" gösterdiğini söyledi. Ayrıntıları okumak için tıklayın. 

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 15

16:10 İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1417'ye yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 248'i kadın 447'si çocuk olmak üzere 1417 kişinin yaşamını yitirdiği, 932'si kadın, 1531'i çocuk, 6 bin 268 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 16

16:00 İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığı iddia edildi. Şam yönetiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu, yerel saatle 13.50'de Şam ve Halep uluslararası havalimanlarına hava saldırısı düzenledi. İsrailli Haaretz gazetesine göre İsrail ordusu, Halep ve başkent Şam'daki uluslararası havalimanlarını hedef aldı. Ayrıca İsrail'in kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunu kaynak göstererek saldırıyı doğruladı. İran'ın Şam yönetimi saflarında yer alan İran destekli terörist gruplara ve Lübnan'daki Hizbullah'a askeri sevkiyat yapmak için Suriye'deki havalimanlarını kullandığı biliniyor.

15.45 Son gelen drone görüntüleri, İsrail'İn dünyanın gözü önünde, savaş ve çatışmalardan kaçan insanlara ev sahipliği yapan Al-Shati Mülteci Kampı'nı yerle bir ettiğini ortaya koydu. Haberin ayrıntılarını okumak için tıklayın

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 17

15.00 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail başkenti Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Blinken, ABD'nin İsrail'i her zaman destekleyeceğini söyledi, ancak Filistinlilerin de militan grup Hamas tarafından temsil edilmeyen "meşru istekleri" olduğunu vurguladı. Netanyahu ise "Hamas, DAEŞ ile aynı muameleyi görmelidir. DAEŞ nasıl ezildiyse Hamas da öyle ezilecektir." dedi. Haberin ayrıntılarını okumak için tıklayın. 

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 18

14.30  İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yaptıkları telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'ndaki zorlu güvenlik durumunu görüştü. Görüşmede, Sunak'ın, terörizmin nerede olursa olsun karşı durulması gereken kötülük olduğunu belirterek çatışmanın daha fazla yayılmamasının önemini vurguladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:


"Sunak Mısır'ın gerilimi azaltma çabaları dahil bölgede oynadığı tarihi rolün önemine dikkati çekti. Başbakan Sunak, Refah Sınır Kapısı'ndaki zorlu güvenlik durumunu kabul etti. Bu durumun yönetilmesi ve İngiliz vatandaşları dahil insani ve konsolosluk nedenleriyle güzergahın açık tutulması için İngiltere'nin desteğini teklif etti. Liderler durum geliştikçe temas halinde kalma konusunda mutabık kaldılar."

14.00 Türkiye, bir Türk vatandaşının, Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği terör saldırısında  hayatını kaybettiğini doğruladı. Diplomatik kaynaklar, "İsrail ve Filistin’de yaşanan çatışmalarda, çifte vatandaşlığı bulunan bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 19

13.30 Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunarak acil destek talep etti. Ayrıntıları okumak için tıklayın.

13.20  BM Filistin Özel Raportörü, "Abluka altındaki Gazze halkının kaynaklarını kesmek ve aç bırakmak, savaş suçudur ve eğer kasıtlıysa bu insanlık suçudur.  Gazze nüfusunun büyük bir kısmı soykırıma maruz kalıyor, İsrail sivilleri bombalamayı bırakmalı." açıklamasını yaptı.

13.10 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 20

12.20 Almanya Başbakanı Olaf Scholz,  Hamas'ın ülkesinde faaliyet göstermesini yasaklayacağını söyledi. Scholz, Filistin yanlısı "Samidoun" derneğinin de, üyelerinin "açık bir şekilde sokaklarda en acımasız terör eylemlerini" kutlamasının ardından Almanya'da faaliyetlerinin sonlandıırılacağını açıkladı.


12.10  Reuters, Türkiye'nin Filistin topraklarında yaşanan çatışmalardan etkilenen Filistinlilere insani yardım göndermeye hazırlandığını bildirdi. Ajansın, Savunma Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı habere göre yetkili, "Bölgedeki durum çok karmaşık. Mevcut koşullar altında oraya yardım ulaştırmak çok zor. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri görevlerini yerine getirmeye hazırdır." dedi.

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 21

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI İSRAİL'E VARDI

12.00 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail'in başkenti Tel Aviv'e vardı. Blinken'In Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi'nin lideri olan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de bir araya gelmesi planlanıyor. Blinken, İsrail'e hareket etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada sivillerin Mısır üzerinden Gazze'yi terk etmelerini sağlayacak bir insani yardım koridoruna ilişkin görüşmelerin "devam ettiğini" söyledi. 

11.50 İsrail, Hamas tarafından Gazze'de rehin alınan 97 kişinin kimliklerini teyit edebildiğini açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail'in abluka altındaki Filistin bölgesine başlattığı saldırının Hamas'ın hareketin yönetim kabiliyetini ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi. "Ordu savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanıyor" diyen Hagari, Cumartesi gününden bu yana 222 askerin öldürüldüğünü de sözlerine ekledi.

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 22

HAMAS'IN SALDIRISINDA 1 TÜRK ÖLDÜ, 1 TÜRK KAYIP

11.35 İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı bilgilere göre, Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği terör saldırısında bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti, bir Türk vatandaşından da haber alınamıyor.

11.20 Uluslararası Kızılhaç Komitesi, "Gazze'de insani durum çok endişe verici ve tehlikeli şekilde kötüleşiyor, sağlık sektörü çöküşün eşiğinde." açıklamasını yaptı.

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 23

11.00 Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, X sosyal medya platformunda, Gazze'ye gıda, su ve yakıt gibi acil insani yardım erişiminin sağlanması gerektiğini vurgulayan mesajını alıntılayarak paylaşım yaptı. Evrensel değerler ve insan onuruna her zaman, her yerde saygı gösterilmesinin önemine dikkati çeken Michel, bunların AB'nin özünü oluşturduğunu kaydetti. Michel, "Uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmelidir. Temel malzemeler en zor durumdaki kişilere ulaşmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

10:30 Gazze Sağlık Bakanlığı,  İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1203 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 763 kişinin yaralandığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Hastaneler tam kapasiteyle çalışıyor. İsrail saldırılarının artması ve oluşan yoğunluktan dolayı yaralı ve hastalar yerde yatıyor." ifadelerini kullandı.


Sözcü Kudra ayrıca, İsrail'in devam eden elektrik, su ve yakıt kesintisinin, yaralı ve hastaların hayatlarını tehdit ettiğini, "korkunç bir sağlık ve çevre felaketine neden olduğunu" vurguladı.

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 24

10.15 ABD Başkanı Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptıkları görüşmede İsrail'e verdikleri desteğin süreceğini ifade ettikleri bildirildi. Görüşmede İsrail'in "kendisini savunması ve halkını koruması sürecinde" ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin devam edeceği iletildi. Liderler, "Hamas teröristlerinin eşi benzeri görülmemiş ve dehşet verici saldırıları" karşısında düzenli temas halinde olma konusunda mutabık kaldı.

10.00 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan'ın İsrail-Gazze çatışmlarını görüşmek üzere Lübnan'a gideceği duyuruldu. 

09.45 CNN'e açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın Hamas militanlarının çocukların kafasını kestiğine dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini söyledi. Ayrıntılı haberi okumak için tıklayın.

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 25

09.20 Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas yarın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelecek.

09.15 Hamas İsrailli bir kadın ile iki çocuğunu serbest bıraktıklarını açıkladı.

09.10 İsrail ordusu, "Gazze'de güvenlik duverı kuruyoruz. Yaklaşan herkesi vuracağız." açıklamasını yaptı.

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 26

09.00 İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinliyi ağır yaraladı, 2'sini gözaltına aldı. Tanıklar, baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandığını, İsrail güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulunduğunu söyledi.

08.30 Gazze'deki güvenlik çitlerini emniyete alma çalışmalarına devam eden İsrail ordusu, yaklaşan herkesin vurulacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, kara harekatı için henüz verilmiş bir karar olmadığı ancak ordunun kara harekatına hazırlandığı bildirildi.

07.30 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine sabah saatlerinde baskın düzenledi. Kente birçok noktadan giren askerler ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 27

07.10 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), devam eden İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu.

05.07 İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel, İsrail’e saldırı düzenlerken yaralı halde ele geçirilen Filistinlilerin tedavisinin yapılmayacağını bildirdi.

04.30 Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sebebiyle kentte hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 1200, yaralıların ise 5 bine yakın olduğunu duyurdu

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 28

03.26 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "acil durum hükümeti" kurma konusunda anlaşan muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

02.55 İsrail Sağlık Bakanlığı, İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana hastanelere 3 bin 268 yaralı nakledildiğini duyurdu.

01.38 Hamas Hareketi, 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana süren "İsrail işgalinin Filistin'deki ihlallerine cevap olarak yürütülen Aksa Tufanı operasyonunun birinci dereceden bir savunma operasyonu olduğunu" belirtti.

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 29

01.13 Fas, Cezayir ve Ürdün dışişleri bakanları, Filistin-İsrail çatışmasının bölgedeki yansımalarına karşı uyarıda bulunurken, uluslararası camiaya da acil müdahale çağrısı yaptı.

01.06 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İsrail'in savaş kurallarına göre hareket etmesinin gerçekten önemli olduğunu" söylediğini belirtti.

00.17 Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, esir aldığı bir Yahudi yerleşimci kadınla 2 çocuğunu serbest bıraktığı belirtildi.

İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 30
İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün) - 31
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