İsrail ordusu: Kara harekatına hazırlanıyoruz (İsrail-Filistin çatışmasında 7. gün)
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 7. gününde devam ediyor. İsrail ile Hamas arasındaki karşılıklı saldırılarda can kaybı artıyor. İsrail'de ölü sayısı 1300'ün üzerine çıktı. Filistin'de de kayıplar 1537'ye yükseldi. Gazze sınırında İSE tank hareketliliği dikkat çekti. İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi’nde rehin tutulan İsrailliler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini söyledi. İsrail ordusu "Kara harekatına hazırlanıyoruz. Gazze'de güvenlik duvarı kuruyoruz. Yaklaşan herkes vurulacak." açıklamasını yaptı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını belirtti.
İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. İsrail savaş uçaklarının kentin tüm bölgelerinde evleri gece boyunca bombaladı.