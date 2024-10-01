İsrail ordusu Lübnan topraklarında: Halk bombalardan kaçıyor

İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırılarına devam etmesi ve kara harekatına başlamasıyla birlikte ülkeden göçler hız kazandı. Yetkililere göre İsrail saldırıları bir milyon Lübnanlıyı evlerinden etti ve bin 100'den fazla kişinin ölümüne neden oldu. İsrail askerlerinin Lübnan topraklarına girmesi halk arasında korku ve öfkeye yol açtı.

İsrail ordusu Lübnan topraklarında: Halk bombalardan kaçıyor - 1

İsrail ordusunun kara operasyonu başlatarak işgal ettiği Lübnan, binlerce ailenin kuzeye veya ülke dışına ulaşmaya çalıştığı büyük bir göç hareketliliğine sahne oluyor.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail ordusu Lübnan topraklarında: Halk bombalardan kaçıyor - 2

Saldırılar, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivillerin hayatını tehlikeye atarken, Lübnanlılar daha güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere ulaşmaya çalışıyor.

İsrail ordusu Lübnan topraklarında: Halk bombalardan kaçıyor - 3

EN BÜYÜK GÖÇ HAREKETİ

Lübnan, 2006 yılındaki İsrail saldırılarından bu yana gerçekleşen "en büyük göç hareketlerinden" birini yaşıyor.

İsrail ordusu Lübnan topraklarında: Halk bombalardan kaçıyor - 4

100 BİN KİŞİ SURİYE'YE GEÇTİ

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü, İsrail bombardımanından kaçan en az 100 bin kişinin Lübnan'dan Suriye'ye geçtiğini duyurdu.

Örgüt, Lübnan'dan kaçarak Suriye'ye sığınanlara yardım etmek için dört sınır kapısından geçiş sağlıyor.

İsrail ordusu Lübnan topraklarında: Halk bombalardan kaçıyor - 5

Ortadoğu'da daha geniş çaplı bir çatışmanın çıkacağı yönündeki uluslararası korkular artıyor.

İsrail ordusu Lübnan topraklarında: Halk bombalardan kaçıyor - 6

GÜNEYDE 25 KÖYE TAHLİYE UYARISI

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki 25 köyde yaşayanlara evlerini derhal tahliye etmeleri çağrısında bulundu.

Açıklamada, "IDF size zarar vermek istemiyor. Kendi güvenliğiniz için evlerinizi derhal tahliye etmelisiniz. Hizbullah'ın askeri ihtiyaçları için kullandığı her evin hedef alınması planlanıyor." denildi.

İsrail ordusu Lübnan topraklarında: Halk bombalardan kaçıyor - 7

"GÜNEY GİTMEK HAYATINIZI TEHLİKEYE ATABİLİR"

Bölgedeki Lübnanlıların Awali Nehri'nin kuzeyine gitmeleri gerektiği ifade edilen açıklamada, "Güneye gitmenize izin verilmemektedir. Güneye gitmek hayatınızı tehlikeye atabilir” ifadesi kullanıldı.

IDF, bölgeye geri dönüş için güvenlik sağlandığında bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

İsrail ordusu Lübnan topraklarında: Halk bombalardan kaçıyor - 8
İsrail ordusu Lübnan topraklarında: Halk bombalardan kaçıyor - 9
İsrail ordusu Lübnan topraklarında: Halk bombalardan kaçıyor - 10
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